'No planteamos la privatización de hospitales', afirma Guillermo Lasso a RFI

En entrevista con RFI y otros medios de comunicación, el ex banquero Guillermo Lasso, candidato de derecha en la segunda vuelta de la elección presidencial ecuatoriana, precisó su postura sobre el sistema sanitario y el derecho al aborto. Se defendió también de las acusaciones de su rival que le reprocha sus nexos con paraísos fiscales, y precisó su plan de gobierno en cuanto al comercio internacional.

En un encuentro virtual con varias radios, el candidato de derecha Guillermo Lasso, rival de Andrés Arauz en la segunda vuelta de la elección presidencial del 11 de abril en Ecuador, respondió a las preguntas de Radio Francia Internacional.

RFI: En su plan de gobierno, Usted propone la creación de 'zonas francas de salud', así como 'delegar la repartición de hospitales al sector privado'. Según el Banco Mundial, Ecuador tiene, sin embargo, una proporción insuficiente de camas de hospitales por habitantes. ¿Por qué no invertir en la salud pública, ante la calamidad que vive de nuevo el país por la pandemia de Covid-19?

Guillermo Lasso: Nosotros no planteamos la privatización de hospitales. No estamos planteando esto. Cuando hablamos de zonas francas de salud, hablamos de facilitar la inversión privada en clínicas, distinta de la inversión que el Estado tiene que hacer en los hospitales públicos. Eso el Estado el lo va a continuar haciendo. Pero Usted lo ha señalado, de acuerdo con estudios del Banco Mundial, hay déficit de camas hospitalarias en el Ecuador. La salud es lo primero. Y tenemos que trabajar tanto el sector público para brindar servicios de salud gratuitos y de calidad, y que por otro lado que el sector privado tenga todos los estímulos para ampliar la oferta de salud en el Ecuador. Con estos dos caminos podremos cubrir el déficit de camas en el país.

RFI: En una entrevista a finales de febrero usted se mostró dispuesto a impulsar una consulta popular sobre el derecho al aborto. Y el 8 de marzo indicó lo contrario. De ser presidente, impulsará una ley para despenalizar totalmente o parcialmente el aborto en Ecuador?

Guillermo Lasso: Yo he sido muy claro en decir que respetaré el debate dentro de la sociedad ecuatoriana. He dicho con claridad que no convocaré a una consulta popular, que respetaré la decisión de la sociedad ecuatoriana. Que mis principios personales son los míos y que como presidente del Ecuador no pretendo imponer mi manera de ver la vida, ni mis principios y valores que tienen que ver con la consciencia, al resto de los ecuatorianos.

RFI: Su rival, el candidato Arauz, lo acusa a usted de estar vinculado con los paraísos fiscales. Su hijo dirige el banco Banisi con sede en Panamá, país inscrito en la lista negra de paraísos fiscales por la Unión Europea. Su esposa aparecía además en 2017 como dueña de la empresa Brother's Investment con sede en las Islas Caimán. ¿Por qué mantener estas inversiones que, si bien son legales, alimentan las dudas sobre la ética de un candidato a la presidencia?

Guillermo Lasso: Raphaël, Usted no se llama Andrés (Arauz), si no, le diría 'Andrés, no mientas otra vez'. Todo lo que Usted ha dicho es absolutamente inexacto, falso, no es verdad. En el debate (del domingo 21 de marzo) le dije ' Andrés, no mientas otra vez', porque esos bienes personales están a nombre de mi esposa en el Ecuador, no están a nombre de ninguna empresa de ningún paraíso fiscal. Y yo personalmente no tengo ninguna inversión en Panamá. Mis hijos son mayores de edad y si mi hijo ha decidido trabajar en un banco en Panamá, yo respeto su decisión. Eso no tiene nada que ver con mi vida política. Y por lo tanto le pido a Usted, Raphaël, ¡no mienta! No siga mintiendo como Andrés. Porque lo que están haciendo es simplemente con una mentira, crear una narrativa falsa para torcer la historia.

RFI: Usted ha propuesto la intervención de una comisión de la ONU para luchar contra la corrupción como se ha hecho en otros países de América Latina (Honduras, Guatemala). ¿Cuál es el problema con la justicia ecuatoriana?

Guillermo Lasso: Yo trabajo desde los 15 años de edad, a diferencia de Arauz, su candidato (NdR: RFI no respalda a ningún candidato), que recibió un regalo de su padre para que estudie en el colegio más caro del Ecuador, pagando 2.200 dólares de pensiones mensuales, quiero que sepas que yo tuve que trabajar las tardes para pagar la pensión del colegio donde yo estudiaba. Yo he aprendido, desde niño que con el trabajo honesto y serio se puede llegar muy lejos en la vida. Y eso lo he demostrado a lo largo de 50 años de trabajo. ¿Usted sabe cuánto paga de impuestos Andrés Arauz? En 10 años apenas 40.000 dólares. Absolutamente nada. No crea riquezas para el Ecuador. Sin embargo, durante mi vida, yo he pagado ingentes cantidades de impuestos, creando riquezas, para poder financiar escuelas, carreteras, hospitales, como muchos otros ecuatorianos (NdR: Entre 2009 y 2016, Guillermo Lasso ha pagado 11,6 millones de dólares de impuestos sobre la renta. Fuente: El Comercio).

Aquí la justicia no funciona porque el padre politico de Andrés Arauz, el sr. (Rafael) Correa (ndr: Ex presidente de Ecuador) le metió la mano a la Justicia y nuevamente debilitó la institucionalidad en el Ecuador. Eso nosotros es lo que necesitamos recuperar. Primero, no metiendo la mano a la Justicia. Segundo, proveyendo los recursos necesarios para el fortalecimiento de la Justicia, y el fortalecimiento de la Fiscalía. Ante la incredulidad de los ciudadanos sobre los hechos creados por Correa, padre político de Arauz, no queda más que apelar al apoyo internacional de la ONU para crear una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Con un objetivo fundamental: seguir la ruta del dinero. ¿A dónde se llevaron el dinero en efectivo? ¿En qué paraíso fiscal los corruptos, los ladrones han depositado el dinero malhabido, y que es dinero del pueblo ecuatoriano?

RFI: ¿Qué les diría a los mas de 19% de electores que votaron por Yaku Pérez que insistió mucho en su campaña, en la protección del medio ambiente, captando así una parte del voto joven y de sectores indígenas ?

Guillermo Lasso: Con profunda humildad reconozco que en el discurso de Yaku Pérez prevalecieron temas como el medio ambiente y el cuidado del agua, que constan en mi programa de gobierno, pero que no fueron parte fundamental del discurso de la primera vuelta electoral.

He hablado con grupos ambientalistas, he recordado el compromiso que tuve en la defensa del Yasuní, que fue explotado por Correa. Y he defendido en su momento la consulta popular de los yasunidos para evitar la intervención en ese gran parque natural del mundo. Por lo tanto mi compromiso con los grupos ambientalistas de que vamos a prohibir la minería en cielo abierto. Minería que pueda contaminar fuentes de agua, pajonales, páramos, corrientes subterráneas de agua, porque obviamente la vida de los seres humanos es primero y necesita de agua limpia. Hemos hablado con algunos sectores ecologistas sobre turismo sustentable en el Ecuador, para promover un turismo que respete las especies marinas, los animales, que cuide los bosques. Son temas que he recogido de la campaña de Yaku Pérez, que los he incorporado en mi discurso de la segunda vuelta electoral y que son sin duda importantes en un desarrollo sustentable del Ecuador.

RFI: En caso de que el Ecuador no alcance sus objetivos de reducción del déficit fiscal firmados con el Fondo Monetario Internacional a cambio de un rescate financiero, Usted podría solicitar de nuevo préstamos internacionales?

Guillermo Lasso: Obviamente que hay que recurrir a préstamos internacionales porque el Ecuador no puede lograr de la noche a la mañana lograr déficit cero. Es imposible. Por lo tanto hay que mantener la relación con organismos multilaterales de créditos, con el mercado financiero internacional. Pero debemos empezar a poner en orden la Economía. No para dar señales a los acreedores. Sino para dar certeza y seguridad a los ecuatorianos de que podrán vivir con una economía estable, con confianza, que les permita emprender, y no vivir con incertidumbre, miedo y preocupación, porque tenemos un país sobre endeudado, un gobierno que no puede pagar obligaciones ni con los empleados del sector públicos, de de otros municipios, prefecturas y con el sistema de seguridad social. Tenemos que dar certeza, confianza a todos los actores de la economía y al pueblo en general.

RFI: Usted indica que está a favor de que Ecuador firme acuerdos de libre comercio con otros países. ¿Con qué naciones o zonas del mundo podría Ecuador ampliar sus lazos comerciales?

Guillermo Lasso: En el mundo, viven 7,4 mil millones de seres humanos. Ese mundo tiene capacidad de compra de productos como bananos, flores, café, cacao, camarón y productos del mar. Mientras más productos se vendan en el mundo, más empleo y actividad económica habrá en el Ecuador. Y por otro lado, en ese mundo, hay más ahorro para promover la inversión en el Ecuador. Inversión en carretera, infraestructura publica y en el sector público, el más grande generador de empleos en el Ecuador.

Por eso mi propuesta directa: primero que el Ecuador se incorpore de pleno derecho a la Alianza del Pacífico, que suscriba un acuerdo de libre comercio con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, también con la China, con Corea del Sur, y no dejar de lado economías grandes que son relativamente culturalmente distintas de Ecuador como la India, Indonesia, Emiratos Arabes unidos, para buscar siempre más mercados para los productos ecuatorianos y ms inversiones en el Ecuador.

Tenemos que abrir el Ecuador al mundo porque en ese mundo está la gran oportunidad que tenemos los ecuatorianos para luchar contra la pobreza, generar empleo, atraer inversión y para generar oportunidades para los jóvenes y las mujeres de poder emprender en esta gran economía ecuatoriana incorporada al mundo.

