Nueva York empezó su reapertura a un año de ser epicentro de la pandemia

A un año de ser epicentro de la pandemia de Covid-19, Nueva York comenzó a levantar muchas de las restricciones que había implementado para detener la ola de contagios.

Por Silvina Sterin Pensel, @SilSterinPensel

Nueva York dio un paso más en dirección a cantar victoria sobre el coronavirus. El estado acaba de dejar sin efecto las restricciones de capacidad para restaurantes, museos, gimnasios, salones de belleza y negocios de venta al público que, a partir de ahora, podrán operar al 100%.

“No es una reapertura al 100%”

Sin embargo, en los restaurantes, por ejemplo, aún hay que mantener los dos metros de distancia social. Michael Hassan es de Calcuta, India, y es gerente del Café Silver Star en el Upper East Side de Manhattan. Si bien está contento, encuentra que las medidas son contradictorias.

“Ahora viene más gente, sí. Es mucho mejor que antes. La gente se está vacunando y tiene más confianza, pero si van a permitir 100% de capacidad, no es posible mantener los dos metros de separación social porque no tenemos suficiente espacio para acomodar a la gente. Básicamente, no es una reapertura al 100%. Dicen eso, verbalmente, pero en realidad no es al 100%”, lamenta Michael Hassan.

Sin mascarilla

El tiempo está cálido, es la primavera y la ciudad está llena de flores. Además, los nuevos lineamientos del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) aseguran que las personas vacunadas pueden dejar atrás las mascarillas.

Iris Valle camina desenmascarada por la calle 72 respirando el aire fresco. Cuenta que lo que más disfruta es sentirse “más segura, poder visitar a mis nietos y abrazarlos. ¡Me siento muy bien y estoy muy contenta de poder sacarme la mascarilla! Pero sí la uso cuando voy a lugares cerrados porque todavía hay un montón de gente que no está vacunada. Así que aún hay que tener cuidado”.

Los establecimientos privados se reservan el derecho de continuar exigiendo mascarillas, y son pocas las tiendas que permiten a la gente entrar sin ellas. Por ahora, con un 45% de gente vacunada de forma completa en Nueva York, prima la cautela.

