México: poderosos miembros de un cártel desafían al Estado a cara descubierta

Los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso de México, hicieron una demostración de fuerza posando a cara descubierta para una sesión fotográfica, blandiendo sus armas. Estas polémicas imágenes fueron publicadas masivamente por los medios de comunicación mexicanos a principios de semana. Es un reto para el Estado, ya que las rivalidades entre diferentes organizaciones criminales han provocado brotes de violencia en varias regiones del país.

Con nuestra corresponsal en Ciudad de México, Emmanuelle Steels

Es un desfile militar un poco inusual. Los hombres con chalecos antibalas se levantan orgullosos, cubiertos de munición, con sus rifles de asalto en la mano. Detrás de ellos hay una fila de vehículos blindados, listos para la batalla. El escenario es Aguililla, en el centro de México, una zona controlada por el cartel de Jalisco Nueva Generación.

Ante estas maniobras de intimidación, el martes 6 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la población no apoyar a los delincuentes. “Haciendo un llamado a la población de Aguililla, y de toda esa región de Michoacán, a la gente, a los campesinos, a los productores, a los comerciantes, a los religiosos, a todos, a que se ayude a conseguir la paz (...) No a la violencia, sí a la paz, al diálogo, y a que no se dejen manipular por grupos delictivos que tienen otros propósitos”, dijo el presidente mexicano.

“Conozco Aguililla, conozco al pueblo de Michoacán y es un pueblo bueno, un pueblo trabajador, que no se dejen llevar, que no los enganchen porque hay dos o tres grupos que quieren apoderarse de territorios y provocar confrontación y pérdida de vidas humanas, y nosotros no queremos eso”, recalcó López Obrador.

El cártel de Jalisco Nueva Generación ha desplegado a menudo una fuerza de ataque superior a la de la policía y el ejército. Pero según Andrés Manuel López Obrador, el ejército está para proteger a los mexicanos. "No podemos combatir la violencia con violencia. Pero tampoco podemos dejar a la población sin protección, por lo que los militares y la Guardia Nacional deben permanecer en las calles del país", dijo.

Actualmente, varias regiones de México están sacudidas por la brutalidad de los enfrentamientos entre cárteles, que causan numerosas víctimas civiles. Ante tales métodos, una parte de la sociedad mexicana considera que la estrategia de seguridad del presidente ha mostrado sus límites.

