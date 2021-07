Cuba corta por más de dos días el Internet a causa de protestas antigubernamentales

Un apagón total del servicio de Internet fue una de las respuestas que tomó el gobierno de Cuba tras las series de protestas iniciadas este domingo en todo el país. Las dos primeras manifestaciones del 11 de julio fueron transmitidas en directo a través de las redes sociales y esas imágenes lanzaron a las calles a miles de cubanos que por primera vez en décadas no se sentían solos.

RFI en La Habana

Más de 50 horas duró el bloqueo a Internet en Cuba que inició justo cuando los cubanos convocaban a tomar los espacios públicos. Jesús Arvelo, joven habanero de 28 años, declaró a RFI que se quedó completamente incomunicado.

“Yo no tuve Internet desde la tarde del 11 de julio. Me quedé totalmente desinformado, no sabía lo que estaba pasando y como yo se quedó el resto de la población”, afirma.

El acceso a Internet mediante datos móviles estuvo bloqueado por más de dos días. Los videos y reportes de las protestas en Cuba que se subían a las redes era mediante el uso de VPNs o redes Wi-Fi.

Según reportó en Twitter el sitio para la observación de la censura en Internet @OpenObservatory, encontraron evidencias de que Cuba bloqueó Whatsapp, Telegram y Signal debido a las protestas antigubernamentales y que el tráfico de datos y de Internet desde y hacia la Isla cayó a cero en la tarde del inicio de las protestas.

No es la primera vez que el gobierno cubano corta el acceso a Internet para intentar contener posibles disturbios y evitar que se propaguen imágenes en directo. Este miércoles, los cubanos amanecieron con acceso a Twitter, teniendo que usar redes privadas virtuales para poder ingresar a otras plataformas. Muchos permanecían ansiosos sin poder comunicarse con sus familias después de los recientes eventos.

En Cuba el servicio a Internet lo provee una única compañía ETECSA, y ésta es de completo control estatal.

"Terrorismo mediático"

El servicio de internet móvil, gran aliado de las protestas y que fue cortado el domingo por el gobierno, empezó a restablecerse este miércoles en Cuba, pero era imposible acceder a las redes sociales con datos móviles.

El acceso a Whatsapp, Facebook y Twitter, a través de las tecnologías 3G o 4G, seguía bloqueado, pero se podía entrar de manera inestable a la red. En la calle la gente lograba conectarse intermitentemente.

"Las redes sociales son totalmente agresivas, llamando al asesinato, llamado al linchamiento, al atentado de personas y en particular de personas identificadas como revolucionarias", dijo Díaz-Canel, que las consideró "terrorismo mediático".

Washington llamó el martes al rápido restablecimiento de "todos los medios de comunicación, los digitales y los no digitales".

"Cerrar el acceso a la tecnología, cerrar los canales de información, eso no hace nada para responder a las necesidades y legítimas aspiraciones del pueblo cubano", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Con AFP

