'No sabemos donde se encuentran algunos detenidos' dice opositor cubano Manuel Cuesta Morúa

Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco progresista en Cuba, detenido durante las manifestaciones y liberado posterioremente, aceptó conversar sobre la situación cubana con Radio Francia Internacional. Entrevistado por Paola Ariza

RFI ¿Cuál es la situación hoy en Cuba?

Manuel Cuesta Morúa: La situación es bastante tensa, difícil, diría en desarrollo a pesar de que se han calmado las grandes manifestaciones, pero creo que todo lo que ha ocurrido desde el domingo a la fecha, expresa el quiebre profundo entre el gobierno y la sociedad cubana. Entre el estado y el pueblo cubano. Habría una realidad alternativa construida desde las instituciones y el discurso del gobierno cubano y una realidad viva que era la realidad de la sociedad cubana que estalló a partir del domingo de una manera inédita en la historia de Cuba porque por primera vez en toda nuestra historia política y cívica, en todos los territorios del país hubo manifestaciones espontáneas desde abajo, horizontales, pidiendo demandas de cambio y eso ha generado una conmoción y también este generando una represión del gobierno cubano en torno a lo que está aconteciendo a pesar de que con la muy pobre visión de estado del presidente de Cuba, presidente no electo de Cuba, coayudo a que se calentaran y derivaran en manifestaciones mucho más agresivas y violentas y en una represión que ha costado a familias, ciudadanos y por supuesto bienes sociales.

RFI ¿Ha habido manifestaciones en el día de hoy?

Manuel Cuesta Morúa: En el día de hoy no he tenido muchos testimonios hasta ahora porque una de las consecuencias fue el apagón digital del país, solo hoy en la mañana se ha restablecido la internet y van llegando algunas manifestaciones, hay algunas imágenes por ejemplo de protestas directas de ciudadanos frente a altos funcionarios del gobierno, criticándoles por su falta de previsión, al mismo tiempo por la situación económica y la dura represión, no solo en términos políticos sino en términos económicos y sociales que está sufriendo toda la sociedad cubana. Pero hasta ahora no tengo muchas más imágenes, pero imagino que en el curso del día irán apareciendo otras imágenes y noticias sobre lo que está ocurriendo.

RFI ¿Internet ha sido restablecido o siguen habiendo restricciones?

Manuel Cuesta Morúa: No está totalmente restablecido, por lo menos en algunas regiones parce que si se ha restablecido. Era impracticable un apagón digital de todo un país, el gobierno lo ha ido restableciendo, pero tengo noticias de que en algunos lugares todavía no es el caso. Aquí existe un sistema de internet en casas, ese no ha sido restablecido todavía, por ejemplo. Esperamos que lo sea progresivamente, pero hay todavía zonas apagadas.

RFI:¿Hay militarización de las zonas más álgidas?

Manuel Cuesta Morúa: Han estado militarizadas, hablé con un activista aquí en La Habana que me decía que por su casa acababan de pasar camiones con tropas de élite de la policía militarizada. Iban custodiando a otros camiones de funcionarios del estado que manifestaban su apoyo al gobierno cubano y lo que ellos todavía llaman, su ilusión narrativa, llamada revolución cubana.

RFI ¿Cuál es el sentimiento en la población, hay miedo?

Manuel Cuesta Morúa: Hay una ruptura de la gente con sus propios temores, pero todavía se expresan ciertos miedos. Esto fue una expresión colectiva de miedo controlado, para expresar las grandes demandas e insatisfacciones acumuladas de la sociedad cubana. Pero obviamente hay miedo, el gobierno ha enseñado sus dientes represivos, en ese sentido Cuba se latinoamericanisa tardíamente. Hay tropas en las calles hay policías en algunos barrios que sufrieron apagones, por ejemplo hay un barrio en un pueblo que se llama Batabanoa donde hicieron un apagón de internet desplegando tropas que aquí llaman 'avispas negras', tropas especializadas de la policía. Reprimieron a todos en ese pueblo, cargaron con la mayoría de los jóvenes, los tienen hoy presos, pero este testimonio todavía no se conoce. Eso es lo que está pasando y obviamente la gente tiene miedo, pero ha sido una expresión controlada de ese miedo para decirle al mundo y sobre todo a las autoridades: ¡Ya basta! Cuba necesita cambios profundos. Además es una de las cosas más importantes que aparecen con claridad en estas manifestaciones, no son manifestaciones del hambre solo, son manifestaciones fundamentalmente de la libertad, por eso en todos los lugares está la consigna de 'Patria y Vida' que es una canción que ha servido para galvanizar simbólicamente, a todos los que queremos cambios dentro de Cuba.

RFI ¿Ha aumentado el número de detenidos?

Manuel Cuesta Morúa: Exactamente, han aumentado y hay que empezar a sacar cuentas. Automáticamente ha habido una aumento del número de presos, algunos colegas que conocemos, todavía están presos. Se conoce el caso de la periodista Camila Acosta, de Manuel Otero Alcántara, el caso de otro activista miembro Enix Berrio Sarda; todos estos activistas están presos, hay otros como Junior Aguilera y otros nombres que en este momento no recuerdo, que se agregan a los que llevaban presos desde hace varios días, como Markel Sorbo, que se agregan a la lista de prisioneros de conciencia en este país.

RFI ¿Se sabe dónde están los presos?

Manuel Cuesta Morúa: Hay algunos que si se sabe cómo es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara que se sabe que está en Villa Marista, no sabemos donde está Camila Acosta, sabemos donde está Junior Aguilera, pero hay algunos que no sabemos dónde se encuentran porque una de las cosas que hacen es no dar información sobre donde llevan a los detenidos.

RFI ¿Por qué motivos han sido detenidos?

Manuel Cuesta Morúa: El argumento es participar en actos de desorden público, ese es el argumento inicial por el cual han sido detenidos, que por cierto es una violación de la Constitución cubana porque el artículo 56 del Constitución cubana, reconoce el derecho a la manifestaciones. Creo que el gobierno se está escudando en actos legítimos de manifestación pública, amparados y respaldados en al Constitución, para aplicar figuras del código penal de desorden público que se refieren a actos de delincuencia común o actos vandálicos. Que por supuesto son criticables y sancionables, pero ese ha sido el pretexto. Por ejemplo, en el caso de Enix Berro no sabemos donde se encuentra, está detenido y desaparecido y no han informado a su familia. Hago un llamado a la comunidad internacional para que entienda que el pueblo cubano ha enviado un mensaje claro de que quiere libertad, democracia, libertad de pensamiento, que se respeten los derechos fundamentales. No se ha manifestado por el hambre sino también por la libertad.

