UE sanciona a la esposa y al hijo de Ortega por la represión en Nicaragua

A tres meses de las elecciones presidenciales en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega endurece su política represiva contra la sociedad civil y los precandidatos a las elecciones de noviembre. La Unión Europea activó una serie de sanciones contra 14 altos cargos de la administración orteguista.

La Unión Europea sancionó este lunes a la esposa del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, a su hijo Juan Carlos así como a otros seis funcionarios de su gobierno por su responsabilidad en las "graves violaciones de los derechos humanos" en el país centroamericano.

"Lamentablemente, la detención de un séptimo posible candidato presidencial el pasado fin de semana ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones", subrayó un comunicado de la UE, en referencia a Noel Vidaurre, puesto bajo arresto domiciliario el 25 de julio.

Las sanciones afectan ahora a un total de "14 personas" que no pueden viajar ni transitar por territorio europeo y cuyos haberes en la UE están congelados, según el comunicado.

"Los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición", subraya el texto.

El hijo de Ortega entre los dirigentes sancionados

Entre los sancionados se encuentran el consejero económico de Ortega, Bayardo Arce Castaño; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras Cortés; la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos Vanegas: al fiscal general Ana Julia Guido Ochoa; y dos responsables de la policía.

El hijo de Daniel Ortega, Juan Carlos, es el jefe del movimiento sandinista 4 de mayo y dirige Canal 8, una de las principales cadenas de televisión del país.

Las nuevas sanciones habían sido anunciadas a principios de julio por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. "Nicaragua entró en una espiral de represión" contra la oposición ante la cercanía de la elección presidencial, había lamentado Borrell ante el Parlamento Europeo reunido en sesión plenaria en Estrasburgo (este de Francia).

Las últimas sanciones europeas contra el gobierno de Daniel Ortega databan de mayo de 2020.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 75 años, aún no anunció oficialmente su candidatura, aunque sus allegados y la propaganda partidaria visible en sitios públicos, dan por hecho que buscará reelegirse para un cuarto mandato sucesivo. El líder sandinista gobernó el país entre 1979-1990, retornó al poder en 2007, donde se mantiene tras dos reelecciones consecutivas, la última de ellas con su esposa como vicepresidenta.

Ola represiva para asegurar la continudad del Orteguismo

A tres meses de los comicios, siete aspirantes a la presidencia han sido detenidos al igual que decenas de opositores. Además, 24 organizaciones sociales nicaragüenses, críticas del gobierno fueron suspendidas por el gobierno.

La opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), de derecha, sí cuenta con el aval de las autoridades electorales y anunció la semana pasada su fórmula presidencial: será conformada por Oscar Sobalvarro, un ex miembro de las “Contras” -fuerzas mercenarias financiadas por Washington para luchar contra la guerrilla sandinista- junto con Berenice Quezada, una exreina de belleza.

Sobre esta ola represiva a pocos meses de las elecciones, RFI habló con Enrique Cuadra, coordinador en León de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) una de las principales organizaciones de oposición a Ortega, y cuyos dirigentes, Lesther Aleman y Max Jerez fueron encarcelados a principios de julio por su participación en el movimiento de protesta de 2018.

A pesar de la detención de la mayoría de los precandidatos presidenciales de oposición, el dirigente universitario llama a participar a la votación. “Es importante que los nicaragüenses salgamos a votar este 7 de noviembre porque no hay otra opción para salir de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, dijo a RFI.

“No hay condiciones para ir a este proceso electoral, sin embargo, es la única salida que tenemos. Es bastante complejo entender que no hay condiciones pero que tenemos que ir a este proceso porque si dejamos la cancha abierta, Ortega va a perpetuarse fácilmente 5 años más en el poder”, agregó Enrique Cuadra.

“Lesther Alemán y Max Jerez, nuestros miembros fundadores y parte de esta organización están secuestrados (fueron detenidos el 5 de julio). Y sin embargo el mandato de ellos ha sido que nosotros, lo que quedábamos en aparente libertad continuemos en esta lucha para devolverles Nicaragua a sus ciudadanos”.

Sin precisar si su organización respaldara precisamente a un candidato en particular (aún no se conoce la lista final de los aspirantes a la presidencia), Enrique Cuadra recuerda que “todos los precandidatos habían llegado a un acuerdo de apoyar al que saliera electo. Evidentemente ahora ellos no pueden brindar su respaldo de manera pública porque están detenidos en las cárceles, otros están en casa. Pero ese fue el mandato de ellos: de que debíamos de continuar con la persona que quedara, que estuviera en libertad, y eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo con este mandato.”

Paula Estañol realizó la entrevista con Enrique Cuadra.

Con información de AFP.

