Presidente argentino criticado por celebrar festejo en pleno confinamiento

Escándalo y duras críticas al gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, luego que se filtraran una serie de fotografías donde se aprecia la celebración del cumpleaños de la primera dama. La oposición buscara iniciar un juicio político contra el mandatario.

Con nuestro corresponsal en Argentina, Juan Buchet

Doble discurso, doble moral. Mientras el presidente Alberto Fernández imponía una cuarentena estricta a los argentinos, con prohibición de encuentros sociales, participaba de una fiesta, con invitados exteriores, en la residencia presidencial de Olivos, por el cumpleaños de su compañera Fabiola Yañez.

Fue el 14 de julio del año pasado, cuando Fernández denunciaba a los que llamaba imbéciles por reunirse y les anunciaba que les caería el peso de la ley, lo que ocurrió en algunos casos. En ese momento, por respetar la cuarentena, los argentinos no podían ver a sus seres queridos no convivientes, y muchos no pudieron despedir a familiares víctimas de covid o fallecidos por otras causas.

Es por eso que las fotos que se filtraron sobre el festejo de la Primera Dama, dónde se la ve con Fernández, brindando con otras nueve personas, causan indignación, incluso entre allegados del gobierno peronista.

Este escándalo, que le puede costar puntos al oficialismo en las elecciones primarias de septiembre y las legislativas de noviembre, comenzó cuando se supo que, durante la cuarentena de 2020, muchas personas se habían reunido con el presidente en Olivos.

El Gobierno lo justificó alegando necesidades de trabajo. Pero las fotos del festejo hacen pensar que la Presidencia se auto eximía de las reglas que imponía a la sociedad

Pide disculpas

Ante la serie de críticas que desató la publicación de la foto, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, admitió que se cometió un error con esa celebración en la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires.

"También vale aclarar que en ese momento Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia. Mucha gente entraba y salía, había reuniones con ministros, sectores y expertos epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social que no debería haber ocurrido", remarcó Cafiero.

La oposición ha declarado que intentará iniciar un juicio político contra el presidente, aunque no cuentan con mayoría parlamentaria para conseguirlo.

Argentina debe celebrar en septiembre elecciones primarias para las legislativas de medio término del 14 de noviembre próximo.

Este país de 45 millones de habitantes acumula hasta ahora más de 5 millones de contagios por covid-19 y supera las 108.000 muertes. A fines de diciembre de 2020 comenzó la campaña de vacunación que hasta la fecha abarca a 26,5 millones de personas con una dosis, de las cuales 9,6 millones tiene las dos dosis.

