'Los talibanes mienten cuando hablan de libertad de expresión', dice a RFI periodista en Kabul

En Afganistán, los países occidentales evacuan a toda velocidad a miles de afganos cuya vida corre peligro por el regreso al poder de los islamistas talibanes. Decenas de miles de extranjeros y afganos que colaboraron con ejércitos u organizaciones extranjeras fueron evacuados, mientras otros miles buscan escapar; entre ellos se encuentran muchos periodistas que están en la mira de los talibanes. RFI habló con varios reporteros afganos.

Tras su toma del poder en la capital afgana, los talibanes, observados por la comunidad internacional, aseguraron que iban respetar la libertad de prensa. Pero ¿cómo creer a los islamistas que prohibieron todos los medios cuando dirigieron con mano dura Afganistán entre 1996 y 2001?, se pregunta la ONG de protección de los periodistas Reporteros Sin Fronteras (RSF).

En el terreno, la situación dista mucho del discurso apaciguador de los talibanes. Decenas de medios afganos han cesado sus actividades por temor a la represión y en una semana, al menos 5 periodistas fueron amenazados o golpeados en Afganistán por talibanes. El 20 de agosto pasado, la cadena pública alemana DW informó que combatientes talibanes que perseguían a uno de sus periodistas mataron a tiros a un miembro de su familia e hirieron gravemente a otro.

La ONG RSF reportó por su parte intimidaciones e intentos de censura a directores de radio y televisoras. Y muchos periodistas temen volver a la oficina. Es el caso de Husain, un periodista de televisión, “los talibanes están mintiendo cuando hablan de libertad de expresión. En los últimos días, varios periodistas fueron golpeados y amenazados por los talibanes. A mí me amenazaron varias veces en el pasado, entonces estoy escondiéndome y trato de irme de Afganistán”, dijo a RFI por via telefónica, desde Kabul.

Asadullá, un periodista de 35 años que trabajaba para un canal afgano privado independiente, cuenta el estado de temor en el que vive desde la toma del poder por los talibanes:

“Los talibanes no sólo arruinan la vida de los periodistas, sino de todo el pueblo afgano. Nuestras vidas ya han cambiado y han retrocedido varios años”, alerta.

“Las periodistas de nuestra oficina pasaron a la clandestinidad. Se esconden en sus casas y ni siquiera pueden salir”, constata Asadullá.

“Yo me considero en peligro de muerte ahora. Mi padre, que vive en otra ciudad, me envió un mensaje para decirme que la comisión militar local ha emitido una orden de detención en mi contra. Estoy escondido en Kabul. Pero los talibanes son tan poderosos y disponen de información precisa. Han localizado la casa de mis padres y les han entregado esta orden. Los talibanes no creen en la libertad de prensa. Yo trabajaba en el canal de televisión Khurshid TV, y en dos ocasiones los talibanes nos atacaron. En mayo de 2020 y perdí a dos de mis colegas y otros siete resultaron heridos por una bomba. Nunca dejarán que nuestro canal continúe sus emisiones.”

RFI pudo conversar también con dos reporteras afganas. Una de ella prefirió no hablar por temor a represalias. Y otra nos dijo que hasta el momento no se había atrevido a volver a su oficina. Un portavoz de los talibanes indicó hace unos días que las mujeres deberían quedarse en casa hasta nuevo aviso. En algunos medios nacionales, las mujeres siguen presentes al aire. Pero los talibanes advirtieron que fijarán nuevas reglas para la vestimenta de las mujeres.

Los cuatro periodistas afganos que RFI consultó indicaron haber iniciado gestiones para salir al extranjero, como muchos de sus colegas. México recibió por ejemplo este miércoles a un grupo de 124 personas conformado por reporteros que trabajaban en Afganistán y sus familiares.

