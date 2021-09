Biden defiende enérgicamente el ‘éxito’ de la retirada de Afganistán

El presidente de Estados Unidos defendió el martes su "sabia" decisión de sacar las tropas de Afganistán, que ha quedado en manos de los talibanes. La ejecución de la retirada y sus consecuencias son criticadas hasta en las filas demócratas, mientras la sociedad civil afgana expresa amargura e incomprensión por la actitud de Washington.

Con Xavier Vila, corresponsal de RFI en Washington

Un presidente Biden a la defensiva se sacude el aura de duda que acompaña su polémica decisión de salir de Afganistán y -en un tono duro y desafiante- califica de éxito extraordinario la complicada evacuación de Kabul y rechaza las críticas por terminar con 20 años de guerra en ese país.

Biden acusó a su predecesor, Donald Trump, por negociar lo que considera un mal acuerdo con los talibanes que -dice- le ató las manos a la hora de decidir.

“Mi predecesor, el antiguo presidente, firmó un acuerdo con los talibanes que no incluyó ningún requerimiento para que los talibanes se comprometieran con un acuerdo legislativo con el gobierno afgano. Pero sí que autorizaba la liberación de 5.000 prisioneros el año pasado”, sostuvo.

“No iba a extender esta guerra eterna, y no iba a extender una salida para siempre", aseguró.

“Asumo la responsabilidad de la decisión", dijo. "Me comprometí con el pueblo estadounidense a poner fin a esta guerra. Hoy cumplí ese compromiso. Era hora de ser honesto".

"Después de 20 años en Afganistán, me negué a enviar a otra generación de hijos e hijas de Estados Unidos a pelear una guerra", agregó.

Biden admitió que el final de la presencia estadounidense en Afganistán iba a ser inevitablemente difícil más allá de las decisiones que se tomaran, y añadió que discrepa de quien cree que mantener la presencia militar en Afganistán garantiza la seguridad de los Estados Unidos.

¿Una mala señal para el mundo?

Los republicanos, encabezados por Donald Trump, el siempre crítico predecesor de Biden, describen la salida como un fracaso humillante, una derrota que supera incluso a la evacuación de Saigón de 1975 y una señal para el mundo de que Estados Unidos se ha rendido.

"El presidente Biden acaba de decir que su desastrosa retirada de Afganistán fue un 'éxito extraordinario'", tuiteó el Partido Republicano en la Cámara de Representantes.

"Trece militares murieron en acción. CIENTOS de estadounidenses quedaron abandonados. MIL MILLONES de dólares en equipos militares estadounidenses están ahora en manos de los talibanes", dijo.

"¿Por qué nos entregaron a los talibanes?"

Un combatiente talibán sostiene su arma debajo de las banderas talibanas colgadas en una calle de Kabul, Afganistán, el lunes 30 de agosto de 2021. AP - Khwaja Tawfiq Sediqi

Aparte de la oposición republicana, que llega a pedir en algunos casos la dimisión de Biden, las críticas también emergen desde las filas oficialistas. “Hay demócratas muy críticos con la administración Biden, que no entienden por qué fue tan difícil la retirada, por qué no se había previsto el regreso de los talibanes, y algunos temen que los republicanos moderados que votaron por Biden y no por Trump les den la espalda a los demócratas y opten por votar por los republicanos en las elecciones de medio mandato en 2022”, analiza para RFI Jonathan Paquin, investigador y profesor de la Universidad Laval de Canadá.

En Afganistán, la partida de Estados Unidos deja amargura entre los defensores de los derechos humanos. “Mujeres se convirtieron en periodistas, los profesores enseñaban, los militantes de derechos humanos hicieron un trabajo impecable. Toda la sociedad civil hizo lo que se le pedía para imaginar un futuro distinto para Afganistán”, dice a RFI Guissou Jahangiri, directora de la ONG Open-Asia Armanshar Foundation.

“No pensábamos que 20 años después habría que volver a un campo de refugiados para que los niños vivan seguros, lejos de los talibanes, para que las niñas puedan ir al colegio. Hay una decepción y una interrogación: ¿Para qué sirvieron estos últimos 20 años?. ¿Por qué Estados Unidos decidió firmar este acuerdo bilateral con los talibanes? ¿Por qué los entregaron a los talibanes mientras existían otras soluciones propuestas por la sociedad afgana?”, se pregunta.

