Comienza juicio de expromesa de Silicon Valley Elizabeth Holmes que quería 'cambiar el mundo'

El juicio de Elizabeth Holmes inició el miércoles 8 de septiembre en San José, California. La joven está acusada de fraude masivo tras recaudar cientos de millones de dólares para lanzar su start-up, Theranos, que supuestamente iba a desarrollar una tecnología capaz de diagnosticar enfermedades con sólo analizar unas gotas de sangre extraídas de un dedo. Hollywood ya ha planeado hacer una película sobre ella con Jennifer Lawrence.

Con su máquina Edison, Holmes iba a revolucionar la medicina preventiva. Y a un precio bajo. Sin embargo, en octubre de 2015, el Wall Street Journal reveló que la start-up utilizaba en realidad herramientas disponibles en el mercado para sus análisis de sangre. Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos, reaccionó en la cadena de televisión CNBC: "Esto es lo que pasa cuando intentas cambiar las cosas. Te llaman loca, luchan contra ti y al final cambias el mundo".

Cambiar el mundo ha sido la ambición de Elizabeth Holmes desde que fundó Theranos en 2003, con sólo 19 años y sin formación médica. En su punto álgido, en 2015, su startup empleaba a 800 personas y tenía un valor de 9.000 millones de dólares, lo que la convirtió en una estrella de Silicon Valley. La exestudiante de Stanford, convenció a inversores tan experimentados como el multimillonario Rupert Murdoch para que creyeran en una tecnología que no funcionaba.

Tyler Schultz, un exempleado entrevistado en el documental The Inventor: "Por un lado, se la veía como una diosa, el nuevo Steve Jobs [el difunto fundador de Apple]. Por otro, nada funcionaba, era un choque de trenes, todo era mentira. Incluso a mí, que trabajaba en estas máquinas todos los días, a veces conseguía convencerme.”

Ella "mintió y engañó para conseguir dinero", comenzó el fiscal Robert Leach en el primer día del juicio. "Sus argucias le dieron fama, elogios y adoración. La veían como el próximo Steve Jobs, al que ella admiraba mucho. Se había convertido en una de las ejecutivas más célebres de Silicon Valley y del mundo, algo que ella había deseado", continuó ante la acusada, sus familiares y numerosos abogados y periodistas.

"El fracaso no es un delito, perseverar y no tener éxito no es un delito", dijo su abogado Lance Wade. Recordó las numerosas patentes presentadas por Theranos y las 235 pruebas (colesterol, hierro, hormonas, enfermedades, etc.) que se pueden realizar con unas gotas de sangre. Luego volvió a la carga contre el exnovio y pareja de Holmes, 19 años mayor que ella, que, según la defensa, controlaba y abusaba psicológicamente de Holmes.

La fundadora de Theranos se enfrenta a 20 años de prisión por fraude

