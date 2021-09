Corte suprema de Brasil dice que amenazas de Bolsonaro son "atentado a la democracia"

La corte suprema de Brasil subió el tono frente a Jair Bolsonaro y afirmó que "despreciar" sus decisiones representa "un atentado a la democracia" y un "crimen de responsabilidad" que debe ser analizado por el Congreso, en respuesta a las amenazas del mandatario.

Con nuestro corresponsal en Sao Paulo, Martin Bernard, y AFP.

"¡Nadie! ¡Nadie cerrará este Tribunal! La mantendremos en pie, con sudor, perseverancia y coraje”, así reaccionó, con tono indignado, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, a los discursos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contra el poder judicial. "Si el desprecio de las decisiones ocurre por iniciativa del jefe de cualquiera de los poderes, esa actitud, además de representar un atentado a la democracia, configura un crimen de responsabilidad, a ser analizado por el Congreso Nacional", agregó Fux.

Bolsonaro había apuntado especialmente a uno de los miembros de la Corte, llamándolo "sinvergüenza", y había advertido que no respetaría las decisiones de este magistrado. Durante las multitudinarias marchas en Brasilia y Sao Paulo en el Día de la Independencia, Bolsonaro anunció que rechazará las decisiones del juez del STF Alexandre de Moraes, quien abrió contra el mandatario una investigación por difundir noticias falsas sobre el sistema electrónico de votación.

Fux considera que el mandatario se arriesga a cometer un "delito de responsabilidad" si cumple sus amenazas. El presidente del Supremo Tribunal Federal instó a los brasileños a "no caer en la tentación de los discursos fáciles y mesiánicos", y a no creer en "falsos profetas": "Todos sabemos que los que quieren enfrentar a unos con otros no facilitan la democracia, sino la política del caos".

A pesar de este discurso tan firme del STF, el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Lira, que tiene la facultad de iniciar un procedimiento de destitución, utilizó un lenguaje mucho más neutral.

Los partidos de la oposición redoblaron sus críticas contra Bolsonaro; el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que se definía como "independiente" con relación al gobierno, anunció que le hará la oposición y repudió "las actitudes antidemocráticas e irresponsables" del presidente.

Incertidumbre económica

Luego del feriado, los mercados también reflejaron las tensiones: el dólar subió a 5,32 reales, alrededor del 3%, y el índice Ibovespa cayó 3,78% a un nivel que no registraba desde marzo, en una jornada en la que volvió a pesar el riesgo político.

Esta caída está relacionada con las declaraciones de Bolsonaro (...) que generan inseguridad jurídica y una gran preocupación entre los inversores sobre el futuro. Por ejemplo, con relación a la aprobación de reformas previstas sobre privatizaciones o concesiones", analizó Alex Agostini, de la consultora Austin Rating.

El incremento de riesgo percibido por el mercado en marzo coincidió con la anulación por parte del STF de las condenas que pesaban contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien volvió a ser elegible.

