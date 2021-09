'La injerencia permanente del Estado va a ser un factor limitativo' para las empresas

El gobierno cubano aprobó las primeras 32 micro, pequeñas y medianas empresas privadas y tres estatales. Analizamos este cambio de legislación en la isla y sus consecuencias con el economista cubano residente en Valencia, España, Elías Amor.

Anuncios Lee mas

RFI: ¿Cómo valora la aprobación de estas primeras empresas privadas?

Elías Amor: Yo creo que la valoración no es tanto del presente si no de lo que representa este hito con respecto a la historia. En Cuba, desde 1959 hasta 1968 el régimen proscribió la empresa privada en el país con procesos de nacionalizaciones y confiscaciones que acabaron con el capital patrimonial privado que existía. Cuba se convirtió en el país más comunista del mundo en el que no existían empresas privadas. Esto que esta ocurriendo es un retorno a lo que había antes y en ese sentido creo que es un hecho importante que las empresas privadas vuelvan a surgir a pesar del marco limitativo y restrictivo que se les aplica.

RFI: ¿Es un punto de inflexión del modelo económico cubano?

Elías Amor: No lo creo porque en primer lugar las empresas privadas en Cuba no van a ser libres. Van a tener que ser aprobadas por el gobierno, por el Ministerio de Economía, esto no ocurre en ningún país del mundo donde haya libertad de empresa y no hace falta que pasen por ningún comité de aprobación. Pero además de eso, hay un conjunto de medidas y de controles e injerencias del Estado en la actividad de estas empresas que es muy difícil que puedan tomar decisiones eficientes como las que toman las empresas españolas, francesas o alemanas. Van a estar siempre sometidas al control del Estado, se les va a autorizar en aquello que el régimen tenga realmente interés y si el régimen no tiene interés pues no van a poder funcionar. En todo caso, estarán sometidas a las directrices como han estado los trabajadores por cuenta propia o en su día, cuando se lanzaron a nivel experimental, las cooperativas no agropecuarias. En ese sentido, no va a haber un punto de inflexión en el modelo cubano por la irrupción de las mipymes, sino que lo que va a haber es un hecho histórico porque se recupera una figura que había sido desaparecida y eliminada por el régimen comunista que no ha tenido más remedio que volver a aceptar su existencia.

El economista cubano Elias Amor. © DR

RFI: ¿De qué manera se va a beneficiar la población de esta medida?

Elías Amor: La población se va a ver beneficiada. Eso es absolutamente cierto porque la empresa privada funciona con unos criterios completamente distintos que la empresa estatal. La empresa privada va a satisfacer las necesidades de los clientes dispuestos a pagar un precio por los productos y si no lo consigue hacer bien, acaba desapareciendo. El sector estatal en Cuba no funciona así. Al vendedor de una bodega le importa muy poco que haya un cola si no hay mercancía o tiene poco interés en atender a la población de una manera eficiente. Esto no será así con las empresas privadas como ya se está viendo con los trabajadores por cuenta propia que se esfuerzan por dar unos servicios de calidad.

El problema va a ser fundamentalmente es si estas empresas no pueden aplicar precios competitivos dado el sistema económico de Cuba. Las tarifas, por ejemplo, de los servicios, cualquier tipo de coste insumo se traslada directamente sobre la cuenta de explotación de las empresas oprimiéndolas. Por ejemplo, la presión fiscal que existe en Cuba es una de las más fuertes del mundo y eso hace que sea muy difícil para una empresa de estas características poder funcionar. En ese sentido, yo creo que la existencia de competitividad entre las empresas y que haya privadas que den servicios distintos y alternativos a la población puede ser un factor positivo porque se generan más bienes y servicios. Pero, por otra parte, la presión del Estado y la injerencia permanente en la actividad económica empresarial va a ser un factor limitativo de ese proceso de mejora del funcionamiento general de la economía. En todo caso, esto no se va a ver en el corto plazo sino que tendremos que esperar tiempo para que se produzcan los primeros efectos, sin duda positivos, que van a tener las empresas privadas.

RFI: ¿Es positivo para la economía cubana o no es suficiente?

Elías Amor: La economía cubana va a beneficiarse, siempre cualquier economía se ve beneficiada con la presencia del sector privado. Esta es una regla fundamental para los que creemos en una economía de mercado libre y en la libertad económica. Por lo tanto, vamos a pasar de un mundo de conglomerados estatales y de unidades presupuestadas controladas por el Estado a un mundo con un sector empresarial, también controlado e intervenido, pero hasta cierto punto con capacidad para poder funcionar. Les reconocen garantías jurídicas, vamos a ver hasta dónde llegan esas garantías, pero esto tiene que suponer algo positivo para la economía cubana.

Aunque tal y como se ha visto en esta primera aprobación de proyectos, la mayoría de estas empresas no son nuevas, sino que son transformaciones y reconversiones que vienen de los trabajadores por cuenta propia que ya existían. Hasta que no se incremente la base económica de actividad con más empresas, este proceso no va a resultar beneficioso para la economía cubana. Tiene que haber más emprendedores. Va a ser difícil que en los próximos meses se genere una corriente importante de creación de empresas, yo no veo que se vaya a producir un desarrollo de estas entidades. Es una normativa que va a tener que ser revisada en su momento y que se eliminen las trabas que actualmente se van a establecer, ir hacia una mayor libertad. E ir aproximando el marco jurídico de la actividad empresarial en Cuba a la que existe en otros países.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo