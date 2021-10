Javier Milei, el impensado libertario que irrumpe en la política argentina

Despeinado economista, polémico y opuesto a los políticos tradicionales, viene ganado posiciones en vistas a las legislativas de noviembre 2021. ¿Quién es este hombre que aspira a cambiar su país?

Con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Buchet.

Insulta a los periodistas que lo entrevistan, pero los medios se pelean por invitarlo. Considera que el aborto es un asesinato y el cambio climático una mentira socialista, pero es muy popular entre los jóvenes. Está en contra de los subsidios a los pobres, pero obtuvo su mayor caudal de votos en las primarias de septiembre en los barrios más carenciados de Buenos Aires.

Defiende el amor libre, los tríos sexuales y la legalización de las drogas, pero atrae también a un electorado conservador de adultos mayores. Se disfraza de superhéroe, usa palabrotas para denigrar a sus adversarios, presenta fórmulas matemáticas incomprensibles para defender posiciones que no sufren discusión según él, pero es considerado por un sector importante de la sociedad como uno de los economistas más avezados del país y un político con gran futuro.

Él es Javier Gerardo Milei, un hombre de 50 años que irrumpió a mediados de la década pasada en la escena mediática con un discurso disruptivo y una voluminosa y desordenada melena castaña (algunos pensaron que era una peluca; Milei dice que no se peina desde sus 13 años).

Este licenciado en Economía con un posgrado en teoría y ciencia económica, que se define como “anarcocapitalista dinámico”, es el adalid de la filosofía política libertaria de la llamada escuela austríaca, cuyo representante más conocido es Friedrich Hayek, opuesta al keynesianismo imperante en la mayoría de los países occidentales.

De hecho, Milei, hoy soltero después de unos años en pareja con la cantante Daniela Mori, convive con cinco perros que llevan cada uno el nombre de un economista considerado libertario.

Gracias a sus desplantes, exabruptos y provocaciones, al inteligente manejo de sus redes sociales y de su imagen por la muy sexy influencer Lilia Lemoine, a la complacencia de los grandes medios de comunicación, y también a un discurso que pega fuerte, este hijo de un conductor de bus y de una ama de casa (padres que hoy reniega y no visita) se ha convertido en la nueva estrella de la política argentina.

Muy crítico de los gobiernos de la peronista Cristina Kirchner (2007-2011 y 2011-2015), del centroderechista Mauricio Macri (2015-2019) y del también peronista y actual presidente Alberto Fernández (desde 2019), Javier Milei anunció hace un año su candidatura como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y, encabezando un partido recién constituido, La Libertad Avanza, creó la sorpresa en las primarias de septiembre 2021: con un 13,7% de los votos, llegó en tercer lugar en la capital argentina, detrás de la candidata de Juntos por el Cambio, la coalición que gobierna Buenos Aires, María Eugenia Vidal (48,2%) y del representante del Frente de Todos, la alianza peronista, Daniel Santoro (24,7%). Todo indica que la lista de Milei mejorará sus resultados en las legislativas del 14 de noviembre, llevando al menos dos diputados a la Cámara. Las últimas encuestas la muestran a codo a codo con la del peronista Santoro.

¿Cómo explicar el fenómeno Milei? Por el personaje, primero. Por su declarado rechazo a la clase política tradicional, sentimiento creciente en la sociedad, y a las dos grandes alianzas electorales, Juntos por el Cambio y Frente de Todos (casi 50% de los argentinos no se siente identificado con ellas), y a un Estado que no cesa de aumentar el gasto público, vía alza de impuestos y emisión de moneda sin respaldo, para financiar subsidios que no mejoran la situación de los pobres, pero dificultan la del 60% de los argentinos que emprende y trabaja.

El éxito de Milei tiene que ver también con su extremismo verbal: calificó al Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, principal candidato por el centroderecha a las presidenciales de 2023, de “zurdo de mierda” (sic), pero está tejiendo acuerdos con Patricia Bullrich, presidenta del partido Pro, al que pertenece Rodríguez Larreta, en vistas de esos comicios.

Es decir que si es electo en noviembre, el antisistema declarado deberá integrar, por etapas, el Establishment que tanto denosta.

Se ha comparado a Javier Milei con Bolsonaro (de hecho, el hijo del presidente brasileño lo ha apoyado públicamente), con el polemista francés de ultra derecha y virtual candidato a las próximas presidenciales Éric Zemmour, y con el exmandatario estadounidense Donald Trump.

Avis rara en la política local, el hombre que no se peina está quizás por vivir su hora de gloria en las próximas semanas. Pero, ¿podrá ir más allá? La historia política argentina, reacia al cambio, incita a la mayor prudencia al respecto.

