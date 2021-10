Disparo mortal de Alec Baldwin: el ayudante del director ya está implicado en otro accidente

Tras el disparo mortal del actor Alec Baldwin en el rodaje de la película Rust, el foco está puesto en el ayudante de dirección, Dave Halls, y en la jefa de armas de la película que suministró el revólver con el que el actor mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Con nuestro corresponsal en Miami, David Thomson.

¿Cómo pudo suceder? Un interrogante que se repite después de que el actor Alec Baldwin matara de forma accidental a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el plató de la película Rust, al disparar un arma de atrezo.

"Pistola fría"

La semana pasada, Baldwin disparó accidentalmente una pistola mortal contra Hutchins, que recibió un disparo en el pecho a pesar de que el arma era supuestamente falsa. También estaba presente el director Joel Souza, que recibió un disparo en el hombro, presumiblemente por la misma bala.

Fue el ayudante del director quien le dio la pistola a Alec Baldwin, gritando "pistola fría", lo que significa que estaba cargada con balas de fogueo. Dave Halls es un veterano de los platós. Ha trabajado en las películas Fargo y Matrix, pero en materia de seguridad, su trabajo ha suscitado dudas en Hollywood. "Dave no siempre sigue las reglas", dijo un director al New York Times.

De hecho, en otras ocasiones, Dave Halls se ha visto involucrado en accidentes con armas de fuego. En 2019, en el plató de la película Freedom's Path, un miembro del equipo resultó herido tras dispararse accidentalmente una pistola. Dave Halls fue inmediatamente expulsado del plató y despedido.

"No estaba segura de estar preparada"

También hay dudas en torno a la muy inexperta jefa de armas de Rust, Hannah Gutierrez, de 24 años. Ella fue la que preparó el arma homicida. Semanas antes de la tragedia, había admitido en una entrevista que no estaba segura de estar preparada para el trabajo: "Estuve a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada, pero al hacerlo, todo fue muy bien", dijo en una entrevista.

También afirmó que cargar balas de fogueo en un arma era lo que más le asustaba porque no sabía cómo hacerlo y había pedido ayuda a su padre, el legendario armero Thell Reed.

En Facebook, Serge Svetnoy, el jefe electricista de la producción, no dudó en denunciar "la negligencia y la falta de profesionalidad". "Para ahorrar un centavo a veces contratan a personas que no están completamente calificadas para el trabajo complicado y peligroso, y arriesgan la vida de las otras personas que están cerca", escribió.

