Elisa Loncón: la voz mapuche de la nueva Constitución chilena

Plasmando la salida política al estallido social de octubre 2019, Chile redacta una nueva Constitución*. Elisa Loncón, indígena mapuche elegida por la revista Time una de las 100 personalidades más influyentes del año, preside la Convención Constitucional, la primera paritaria en el mundo. Elisa Loncón conversó con RFI.

Anuncios Lee mas

Soy Elisa Loncón Antileo, del Wallmapu, territorio mapuche en la zona de Malleco, mapuche de crianza y de origen. Vengo desde esa historia y ese pueblo postergado que no ha sido reconocido, al que se le negaron sus derechos. Crecí y me formé en esa región donde estudié en la Universidad para ser profesora de inglés. Soy hablante del mapudungún, la lengua mapuche y en Chile no hay carreras específicas para formar profesores que enseñen las lenguas indígenas. Adquirí herramientas teóricas para analizar un idioma y poder enseñarlo, lo transferí a la enseñanza del mapudungún y me especialicé en él y en el bilingüismo.

Vengo desde esa historia y ese pueblo postergado.

Los mapuches tenemos un sistema educativo oral, de transmisión de memoria donde la palabra es muy valorada. Nos educamos en el uso del mapudungún y somos personas amantes de esa habla, ese fue mi caso porque mis padres no renunciaron al idioma. Mi papá no fue a la escuela, otros padres fueron castigados en la escuela por hablar su idioma y tuvieron que negar su idioma. A mí al contrario, me educaron para seguir hablando mi lengua y aprender los valores de nuestro pueblo. Eso fue lo que me marcó, saber que existe diversidad lingüística, el derecho lingüístico y que hay que luchar para que estas lenguas sigan existiendo.

RFI : ¿Se ha sentido discriminada en su propio país, por su condición de mapuche ?

Elisa Loncón: Por supuesto. Porque aquí en Chile no hay políticas de reconocimiento de las naciones originarias, no existimos constitucionalmente y nuestros derechos no están reconocidos. Si las naciones indígenas se organizan en torno a sus demandas propias, inmediatamente son bloqueadas desde la política de seguridad. El sistema de seguridad de la política nacional afecta e interfiere profundamente el movimiento social de la naciones originarias. Tenemos una política que condena la movilización y las organizaciones como si fuéramos terroristas, se ha instalado la idea de que los mapuches son terroristas, incluso ahora, narcotraficantes.

Se ha instalado la idea de que los mapuches son terroristas.

Son todas políticas racistas, pues no se nos reconocen nuestros derechos y se nos discrimina. En cambio toda la sociedad no indígena, incluso los inmigrantes europeos que llegaron en el siglo 19, todos tienen mejores condiciones de vida y derechos garantizados, no nosotros.

RFI : ¿ Qué puede aportar la nueva constitución, en curso de elaboración, por la Convención que usted preside, para corregir estas situaciones ?

E L : En la Comisión Constitucional yo integro la comisión 2 que trabaja el preámbulo de la Constitución, los principios, los temas de nacionalidad, identidad y participación ciudadana. Se trata de definir los principios constitucionales y nosotros hablamos de la plurinacionalidad, un principio que tiene que quedar instalado y tiene elementos que lo definen. Dentro de esos elementos se encuentran : los derechos de la madre tierra, el plurilingüismo, la diversidad de identidades y también distintas formas de participación.

Nosotros hablamos de la plurinacionalidad.

Respecto a la nación originaria, esperamos instalar los escaños reservados. Desde el nivel comunal hasta los parlamentos, incluidas instituciones como el poder judicial. Hay derechos colectivos de nuestros pueblos que tienen que ser descendidos a nivel de las instituciones. Son discusiones que tenemos que tener y que voy a instalar. Dependerá del pleno que sean incluidas dentro de la nueva Constitución, que debe reflejar la historia y el mandato que nos ha dado la ciudadanía. Superar la negación de los derechos de los pueblos y entre ellos las naciones originarias.

RFI : ¿Qué significado tiene para usted haber sido elegida en julio pasado presidenta de la asamblea constituyente, en su condición de mujer y de indígena ?

E L : Es algo profundamente transformador, porque nunca antes la ciudadanía había elegido una mujer de presidenta, nunca antes se había escrito una constitución con la participación de las organizaciones y de la ciudadanía. Las constituciones siempre fueron escritas por hombres pertenecientes a la aristocracia, a la élite política. Esta vez, dado que este proceso constitucional nace de una movilización social del pueblo de Chile que salió a la calle, se instaló la convención constitucional. En ella hay 155 convencionales que representan distintos sectores políticos o movimientos ciudadanos. No todos pertenecen a partidos políticos, hay escaños reservado a los indígenas y también a la disidencia sexual.

Las constituciones siempre fueron escritas por hombres pertenecientes a la élite política.

La negación de derechos que hoy viven los ciudadanos chilenos tiene una antesala antigua que viene desde las naciones originarias. El sistema nos trató como si fuéramos un problema para el desarrollo del país. Prometieron un modelo económico de desarrollo, pero después de 30 años de ese modelo, la ciudadanía se dio cuenta que el desarrollo prometido no había llegado a sus familias ni a sus hogares, ni a las comunidades. Fue una falacia, y quienes han estado luchando todo el tiempo contra este sistema colonial patriarcal, han sido los pueblos originarios. Los movimientos sociales tomaron la bandera mapuche porque representaba la resistencia al modelo que deshumaniza a la sociedad y que no considera los derechos.

Fueron los convencionales no indígenas e indígenas quienes votaron para que estuviera a la cabeza del proceso. Se consideró que esa persona debería ser mujer por lo que representa la lucha feminista e indígena, por lo que representa la lucha de los pueblos indígenas y su resistencia al modelo deshumanizador. Gracias a esa lectura de los movimientos sociales, de los sectores del centro y de izquierda, fui elegida como presidenta. Para el pueblo mapuche es un gran honor, un gran reconocimiento y también un reto, porque yo soy la presidenta para toda la convención para todos los pueblos de chile.

Los ojos están puestos en mí porque siempre ha habido una lectura de que el indígena era incapaz y acá estamos demostrando lo contrario. Que estamos capacitados para dirigir procesos de un Chile plurinacional, paritario y tenemos herramientas para hacer un liderazgo horizontal, no vertical, no patriarcal ni colonial.

En esta foto de archivo tomada el 4 de julio de 2021 la presidenta de la Convención Constitucional de Chile Elisa Loncon levanta el puño tras ser designada en el cargo en Santiago de Chile JAVIER TORRES AFP/Archivos

RFI :¿Porque es necesario redactar una nueva Constitución en Chile ?

E L: Porque la Constitución de 30 años fue escrita en dictadura y representaba los intereses del modelo económico instalado por la dictadura, no fue escrita en democracia y con la participación de los sectores democráticos. Además esa Constitución mutiló y redujo los derechos, entregando las riquezas de Chile a las empresas transnacionales y al monopolio económico que tenía el control del país. Aquí el agua es privada, algo que es un bien común que necesitamos todos para la vida, aquí en Chile es privada, y eso lo hizo la Constitución de Pinochet bajo la dictadura.

Aquí el agua es privada.

Hubo una fuerte crisis de representación política, las organizaciones sociales y la ciudadanía ya no confían en los parlamentarios porque lamentablemente los políticos, de izquierda derecha o centro, negociaron con el modelo neoliberal que destruía la tierra y los derechos de las personas, en favor de sus intereses particulares. La democracia cayó en una crisis profunda, porque los gobernantes no impulsaron los derechos de la ciudadanía sino aquellos vinculados con los sectores empresariales, brindándoles una estabilidad pactada.

RFI : ¿Frente a desafíos tan urgentes como el cambio climático que pueden aportar las culturas originales ?

E L: Sobre el cambio climático existe mucha responsabilidad humana y mas bien empresarial, de quienes controlan los recursos de la tierra, que son bienes comunes, pero que ellos privatizaron. Hay un pensamiento instalado, de cultura de progreso, con el cual nacen los distintos estados de Latinoamérica y de todas partes. Una promesa de progreso, de bienestar y un futuro mejor. Ahora con la pandemia nos damos cuenta que ese futuro nunca llegó, que estamos ante una situación de crisis tan caótica que ni siquiera tenemos la cura para esta enfermedad. Cabe preguntarse : ¿Cuál es esa promesa de futuro que nos instalaron en la sociedad, en la cultura y en la vida política ? Era algo que no tenía base, en cuanto a que consideraba el hombre como rey y señor del mundo, dándole la espalda a la naturaleza y a las naciones originarias.

Los pueblos indígenas, su cultura y su forma de vida, no funcionan en esta relación basada en el hombre, sino más bien en una relación de reciprocidad con la naturaleza. Ellos saben mucho sobre la protección de la madre tierra, a la cual se ofrenda y se respeta, esa cultura hace falta en la cultura occidental y en los modelos económicos. Ahí están las aportaciones que pueden hacer las naciones originarias.

RFI : La revista Time considera que usted es una de las 100 personalidades más influyentes del año. ¿Que significado le atribuye a esta elección ?

E L : Es un orgullo para mí recibirla y ser reconocida por el mundo entero como una líder, un orgullo para el pueblo mapuche y para las mujeres indígenas. Es un reconocimiento que también tuvieron, Michelle Bachelet, la presidenta de Chile y 'Las Tesis', un grupo que organizó una protesta a nivel nacional e internacional contra el patriarcado. Hay mujeres muy importantes que han sido reconocidas por la revista. Este reconocimiento no hubiera sido posible sin el apoyo de mis compañeras y compañeros de la convención constitucional, porque antes yo no existía, trabajaba como investigadora académica pero mi trabajo era desconocido. Al llegar a la convención y presidirla, todo lo que hacía tomó valor, sobre todo como hemos encauzado este proceso democrático.

RFI : ¿Cómo ve usted las elecciones de este fin de semana ?

E L : El gobierno que viene será un gobierno de transición entre la nueva vieja y la nueva constitución. Ellos van a recibir la nueva constitución y van a tener que implementar el plebiscito de salida, una vez que nosotros escribamos la constitución. La ciudadanía va a tener que votar la aceptación o el rechazo de este documento y eso le va a corresponder al nuevo gobierno. Tiene que ser un gobierno que empalme con las aspiraciones del pueblo de Chile, que acoja este trabajo que estamos haciendo en la Convención Constitucional y que apoye las demandas de la ciudadanía.

El gobierno que viene será un gobierno de transición entre la nueva vieja y la nueva constitución.

RFI : ¿ Cuáles, estima usted, serían los aspectos más difíciles de abordar en este nueva Constitución ?

E L : Estamos trabajando los contenidos de la Constitución y los temas más difíciles tienen que ver con el modelo económico neoliberal, que se instaló sin respetar los derechos de la ciudadanía, por ejemplo el tema del derecho del agua. Hay personas de la élite política y económica que tienen derechos de agua, derechos de los ríos, de las cascadas… y aquí en la Convención, en la Constitución, se tiene que instalar el agua como un derecho humano, un derecho común que sea público, para que todos los chilenos tengan acceso al agua. Eso conlleva conflictos, porque hay personas que han usufructuado del agua y hay intereses económicos instalados en torno a esos temas, eso va a ser complejo.

* La Convención Constitucional comenzó sus trabajos el pasado 4 de julio y dispone de un año para redactar una nueva Carta Magna que remplace la Constitución de 1980, adoptada bajo la dictadura del general Augusto Pinochet.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo