Chile: Kast y Boric pasan a una segunda vuelta altamente polarizada

El ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric se impusieron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo. Kast lideró la elección con un 28,02% de los votos, seguido por Boric, con un 25,6% tras escrutarse más del 90% de las mesas. El presidente Sebastián Piñera les pidió a ambos candidatos que "busquen los caminos de la moderación y no de la polarización".

José Antonio Kast, abogado de 55 años y candidato del Partido Republicano, obtuvo el primer lugar con casi el 28% de los votos con un discurso de "paz, orden, progreso y libertad".

"Lo que corresponde es darle las gracias a Dios y a mi familia. Es un regalo increíble que todo haya sido muy tranquilo, queremos cuidar la democracia”.

El candidato del Frente Social Cristiano también expresó que “valió la pena. Hoy estamos aquí en representación de millones de chilenos que miran con esperanza el futuro”.

“Gracias al Partido Republicano, partido que se la ha jugado. Al partido Conservador Cristiano que nos permitió levantar un pacto. Queremos convocar a más chilenas y chilenos y esperamos que este proyecto político siga creciendo. Chile merece paz. Hoy dimos el primer paso para que la esperanza se haga realidad, venimos caminando, pero este paso es el más importante, hoy habló el pueblo de Chile y nos dio primera mayoría”, subrayó.

Kast se medirá el 19 de diciembre en la segunda vuelta con el izquierdista Gabriel Boric. El candidato de Apruebo Dignidad afirmó que "en este desafío que acogemos con humildad caben todos. Tenemos que trabajar por la unidad de los demócratas. Quiero contagiarlos de energía y de esperanza".

"No va a ser la primera vez que partimos desde atrás. Lo hicimos cuando luchamos desde la educación y no nos creían, lo hicimos cuando rompimos el binominal (...) y no me cabe duda de que lo vamos a hacer para esta segunda vuelta", enfatizó.

"Sabemos que será estrecha y difícil la segunda vuelta, pero la vamos a ganar", remarcó.

Una sorpresa y una incógnita

En tercer lugar, se ubicó el populista Franco Parisi (derecha liberal), un economista que vive en Alabama, sur de Estados Unidos y no ha pisado el país en toda la campaña electoral fue la sorpresa de la jornada, al llegar en tercer lugar, con un 13% de las preferencias.

De 54 años, hizo toda su campaña por Internet desde Estados Unidos, sin viajar al país donde enfrenta problemas con la justicia. Su último viaje abortado dijo que era porque contrajo coronavirus.

Parisi cautivó a los votantes con un discurso antipolítico y antiélite y aunque varios analistas creen que esos votos pueden decidir el balotaje, no saben si irán a la izquierda o la derecha.

"Es un gran sacador de votos, pero no está claro que esa votación pueda ir a dar a Kast para la segunda vuelta. Es un voto muy antisistema", explicó el analista de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella.

La senadora demócrata-cristiana, Yasna Provoste, obtuvo el 12% y el oficialista Sebastián Sichel, un 11%.

"Nos vamos con la frente alto", dijo Sichel, al reconocer tempranamente su derrota. En segunda vuelta, afirmó que no votaría por Gabriel Boric pero tampoco llamó abiertamente a votar por Kast.

"Nosotros jamás podríamos tener una posición neutral respecto de lo que esto significa para el país", dijo Provoste comparando al pinochetismo con la propuesta de Kast.

Al reconocer su derrota aclaró que no se va a mantener neutral pero no le entregó un apoyo explícito a Boric.

Competían también en estas elecciones el profesor de extrema izquierda Eduardo Artes y el cineasta y político progresista Marco Enríquez-Ominami, quien pidió convocar a una "gran coalición para enfrentar a la extrema derecha".

El miedo al otro

El balotaje del próximo 19 de diciembre "va a ser una versión profundizada de las retóricas del miedo. Va a ser una elección de un miedo contra el otro", estimó analista político de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella.

"El miedo a una candidatura de Boric de izquierda que no va a poder responder a los problemas que enfrenta el país hoy día o el miedo a un liderazgo ultraconservador con Kast que vaya a dañar severamente la base de pluralismo que debiera tener una democracia", agregó Mella.

Son dos versiones antagónicas que se enfrentan en un Chile marcado por una "expresión de esquizofrenia política" que, para Mella, queda reflejada en las dos candidaturas ganadoras en los comicios donde participaron 6,8 millones de los 15 millones de ciudadanos convocados a votar en las elecciones más inciertas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Entretanto, el presidente Sebastián Piñera les pidió a ambos candidatos que "busquen los caminos de la moderación y no de la polarización".

