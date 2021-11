Un grupo religioso devoto de Maradona realiza su primer bautizo en México

A un año de la muerte del capitán albiceleste campeón del mundo en México-1986, fieles acudieron a cuentagotas a la iglesia abierta en su honor y que muestra un altar con un busto dorado de Maradona en el centro, una réplica del trofeo de la Copa del Mundo,

La religión y Maradona tienen un lazo especial. Y no sólo en Argentina. Natalia, nacida hace apenas un mes, se convirtió esta semana en la primera bebé en ser bautizada por un grupo religioso devoto del fallecido astro argentino Diego Armando Maradona que tiene su sede en San Andrés Cholula, en el central estado de Puebla.

A un año de la muerte del capitán albiceleste campeón del mundo en México-1986, fieles acudieron a cuentagotas a la iglesia abierta en su honor y que muestra un altar con un busto dorado de Maradona en el centro, una réplica del trofeo de la Copa del Mundo, veladoras, un par de túnicas con estolas en que se puede leer la palabra "Dios".

El sitio es una "ocurrencia" de Marcelo Salvador Buchet, un argentino de 45 años que creció en Buenos Aires, pero que radica en México desde hace 20 años y dedicado a la industria gastronómica.m"Es una locura que empecé para los amantes del fútbol, hoy es un día especial, recordamos el primer aniversario de Diego que se fue, aquí recibimos a todos los que quieran venir", dijo a la agencia AFP.

Este grupo, que no cuenta con el registro gubernamental para ser considerada como una "iglesia", opera desde hace cuatro meses en un local de unos 20 metros cuadrados y no tiene fines de lucro. "La gente viene a hablar de fútbol, a hablar de Diego y ver sus videos, a tomar mate, vamos a empezar a hacer pláticas de no adicciones", comentó Buchet.

Explicó que tenía planeado comenzar con los "bautizos y bodas" a partir del próximo año, sin embargo de repente les llevaron a bautizar a la pequeña Natalia. "Llegaron unos chicos del estado de México y acabamos de bautizar a la primera niña maradoniana, el primer bautizo maradoniano acaba de ocurrir, no lo teníamos previsto y sucedió", añadió.

Sin embargo, reconoció que el bautizo es una parodia, como tomarse una 'selfie' en un lugar especial. "Es un recuerdo personal es algo tuyo, es algo que no vas a olvidar", explicó.

El pequeño sitio lució con más veladoras que las acostumbradas y con arreglos de flores, mientras que las sillas en su interior están cubiertas con camisetas de los equipos en que jugó el inolvidable 10 en este aniversario de la pérdida del astro argentino.

(Con AFP)

