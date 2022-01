La última noche de Theodore Roosevelt en el museo

Luego de 82 años de estar emplazada en la entrada del Museo de Historia Natural, fue removida la estatua de Theodore Roosevelt que, desde 1940, daba la bienvenida a turistas y neoyorquinos. RFI conversó con ciudadanos que opinan a favor o en contra de la medida.

Roosevelt no estaba solo. Lo acompañaban un afroamericano y un Indio, ubicados mucho más bajos que el prócer, y ese fue el nudo del problema. ¿Fue esta estatua símbolo de un pasado colonial y racista que debía aniquilarse o más bien víctima de una cultura de la cancelación cada vez más implacable?

La acción comenzó en la oscuridad, tarde y cuando ya no había visitantes; como sucedía en la película “Una noche en el Museo”, pero esta vez, Theodore Roosevelt y su caballo no cobraron vida, sino todo lo contrario: una gigantesca grúa comenzó la remoción de la colosal estatua de bronce poniendo fin a una saga de años de peleas entre activistas que la consideraban ofensiva -varias veces le tiraron pintura roja simbolizando sangre- y quienes la defendían como una valiosa representación de un segmento de la historia norteamericana.

Todo lo que queda ahora de esta pieza que mostraba a un airoso Theodore Roosevelt flanqueado, en una posición notoriamente inferior, por un afroamericano y un aborigen semidesnudos, es un andamiaje cubierto por una funda blanca y un enorme vallado verde que impide que se acerquen los curiosos.

La estatua estuvo en el centro de la polémica durante décadas, pero fueron las protestas del Movimiento Black Lives Matter -luego del asesinato de George Floyd- las que catalizaron y finalmente lograron que las autoridades del Museo y la ciudad acordaran deshacerse de ella en el verano del 2020. Desde aquella decisión, se había agregado una placa que comunicaba que la estatua y la jerarquía racial que planteaba ya no estaba en sintonía con los valores del museo y que, por ende, sería removida.

Visitantes en la muestra “Abordando el tema de la Estatua”, “Addressing the Statue”, en el American Museum of Natural History © Silvina Sterin Pensel/RFI

Quienes deseen refrescar la memoria y ver cómo lucía la obra, pueden hacerlo en el segundo piso del Museo donde la exhibición “Abordando el tema de la estatua” explica por qué fue creada la pieza ecuestre -se comisionó en 1925 al escultor James Earle Fraser para celebrar a Roosevelt, quien además de ser el Presidente 26 de EE.UU. fue un reconocido y devoto naturalista y es considerado por muchos el fundador del sistema de parques nacionales- y también presenta opiniones de historiadores, arquitectos y otros especialistas sobre la relación entre la estatua, el racismo, el colonialismo y cómo el arte puede ser una herramienta que perpetúa un sistema de opresión.

"Nunca me gustó"

Dee and Bre -prefieren dar sus primeros nombres- son una joven pareja de Michigan, ambos afroamericanos. La muestra sobre la estatua captó su atención.

“Nunca me gustó esta estatua desde el momento en que la vi; me parece terrible”, dice ella. “Roosevelt ensalzado y ellos disminuidos. Teniendo en cuenta la historia de nuestro país, seguir dando ese mensaje es ofensivo”, agrega sin sacar los ojos de la enorme foto en la pared. “Además, estoy totalmente de acuerdo con la manera en que el Museo manejó las cosas”, sostiene un tanto emocionada, “realmente me parece muy violento cuando la gente tira abajo estatuas por la fuerza. Acá no hubo necesidad de llegar a eso; escucharon a la gente y sus reclamos. Creo que la sociedad está reaccionando bien porque es muy feo cuando uno expresa cómo se siente frente a algo, en este caso la estatua, y la respuesta es: “estás exagerando o estás haciendo un escándalo por algo menor. En esto, nos escucharon”.

En una de las pantallas se ve a Douglas Brinkley, profesor de Historia de la Rice University, que defiende el legado de Roosevelt. “No puedes sacar al personaje de su momento histórico y él era un iluminado para su época. Durante su presidencia invito a Booker T. Washington a la Casa Blanca cuando nunca antes un afroamericano se había sentado en la White House y fue muy criticado por eso”, subraya.

De la muestra “Abordando el tema de la Estatua”, “Addressing the Statue”, en el American Museum of Natural History © Silvina Sterin Pensel/RFI

El film incluye luego el testimonio de Mabel O. Wilson. Profesora de arquitectura y estudios afroamericanos en Columbia University. “Definitivamente Teddy Roosevelt era racista. Sostenía que había razas, como las nórdicas, que eran superiores y le interesaba mucho la eugenesia; cómo intervenir o manipular artificialmente la evolución para lograr mejores humanos”, asegura.

Ya en la calle, en la 81 y Central Park West, Anne McFrederick, una jubilada que hace 35 años vive a la vuelta del Museo de Historia Natural, toma un café y mira con ojos tristes el hueco que dejó Roosevelt.

“Para mí, esta es una estatua del Señor Roosevelt y su caballo y ellos no hicieron NADA que enoje a la gente. El problema son los indios que están a los costados”. “Hace tiempo”, explica, “cuando me enteré que la querían quitar, mandé un email al museo con mi sugerencia; que dejaran esta maravillosa estatua en su lugar y consiguieran un muy buen herrero, con experiencia en obras de arte, y que el hombre cortara a cada uno de esos indios y los removiera y no sé, que pusiera en su lugar un fuerte de metal, algo bonito. Eso hubiera resuelto el problema; pero nada, no me contestaron nada”.

Visitantes observando la muesta en el “Abordando el tema de la Estatua”, “Addressing the Statue”, en el American Museum of Natural History © Silvina Sterin Pensel/RFI

La estatua es sacada por partes, en sucesivos días y estará almacenada en una baulera hasta que sea enviada por barco a su destino final, la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt en Dakota del Norte

Precedentes

Esta no es la primera estatua que es retirada en New York. En noviembre del año pasado, un monumento de Thomas Jefferson fue removido de uno de los salones de la Municipalidad luego que el Concejo Deliberante votara sacarlo en forma unánime por el pasado esclavista de quien fuera uno de los autores de la Declaración de la Independencia. (Se estima que Jefferson fue dueño de más de 600 esclavos y que tuvo varios hijos con Sally Hemings, a quien violaba).

