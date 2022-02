Bolivia

En Bolivia empieza otro año escolar perturbado por la Covid-19

Escuela rural en el Altiplano boliviano, en febrero de 2021. AFP - AIZAR RALDES

Texto por: RFI 1 min

En Bolivia comienza este 1 de febrero un nuevo año escolar que será una vez más particular. En las ciudades, las clases serán virtuales o semipresenciales, por lo que no habrá vuelta a la normalidad en las aulas. Pero en las zonas rurales, no siempre hay acceso a internet.