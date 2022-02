Iván Duque a RFI: 'Me siento contento, mi gobierno ha encarado las cosas de frente'

Un intercambio vivo fue el encuentro con el presidente de Colombia, Iván Duque, durante la entrevista que acordó a RFI. A seis meses del fin de su mandato, Duque asegura que las condiciones para las elecciones son buenas y que “los asesinatos de excombatientes de la guerrilla son un porcentaje bajo si se compara con otros procesos”. La justicia colombiana “obstaculiza” la lucha contra el narcotráfico, declara el mandatario.

Anuncios Lee mas

Lucha contra el cambio climático

¿Qué balance hace de su paso por Brest, donde participó en la Cumbre de los Océanos? Hizo propuestas, ¿puede describirlas?

Fue una reunión muy productiva, muy importante para el planeta. Colombia no viene con promesas, Colombia viene con hechos. Este 2022 nosotros vamos a declarar el 30% de nuestro territorio área protegida, incluyendo el 30% de nuestro territorio marítimo. Eso quiere decir que Colombia se está anticipando ocho años a la meta del 30 por 30. Ayer presentamos también el expediente delante de la Unesco para que la Bahía o el Golfo de Tribugá sean declarados reserva de la biósfera del planeta. Ayer hicimos también un llamado muy importante frente a la pesca de arrastre en el mundo. La pesca de arrastre, hoy, es el equivalente a la deforestación en el océano, porque esta pesca está destruyendo los arrecifes coralinos que albergan cerca del 45% de la especie marina del planeta. Me siento muy contento que Colombia, una vez más, en el escenario ambiental internacional este en un papel de liderazgo.

Situación económica

Ha estado también en la OCDE para recibir el Estudio Económico de la OCDE sobre Colombia. El país logró un crecimiento considerable, de más del 9% del PIB en 2021, después de una fuerte caís de más de seis puntos del PIB en 2020 por causa de la pandemia.

Antes de la pandemia, nosotros hicimos una reforma muy importante en el 2018 que nos permitió cerrar el 2019 con el mayor crecimiento económico en casi cinco años, con tener por primera vez un superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal, logrando dinamizar sectores como el turismo que cerró el 2019 con el mejor comportamiento de la historia reciente de Colombia. Vino el 2020, los meses de enero y febrero crecimos por encima de 4%, y después llegó la pandemia; esa pandemia nos llevó a tener un menos 6,8% en el 2020, pero decidimos poner en marcha un programa que lo llamamos Compromiso por Colombia. El equivalente del New Deal de nuestro país. ¿Qué logramos con eso?, acelerar la inversión, aumentar los programas sociales, darle al país una visión de reactivación. ¿Qué pasa en el 2021?, Colombia logra el mayor crecimiento económico en más de 115 años, y se convierte en una de las economías del mundo que más creció. Me siento satisfecho de que pusimos en marcha las políticas, y salimos de la peor recesión que haya tenido que vivir nuestro país de una pandemia.

Y sin embargo la OCDE destaca que, en términos de la desigualdad del ingreso, comparado con Perú, Chile, Costa Rica, Brasil, Argentina, Colombia llega en último lugar, y que se necesitarían once generaciones para que el 10% de la población de menores recursos alcance al 10% de mayores ingresos

Colombia venía con una historia muy grande de inequidad, y qué es lo que ha hecho nuestro gobierno para enfrentarla. La educación superior pública gratuita, es un tema de justicia social tremendo; hemos sido el gobierno que más ha aumentado el salario mínimo en términos reales en casi 50 años: 11,6% agregado en términos reales a lo largo de mi gobierno. Ningún otro gobierno de Colombia que yo tenga memoria en la historia reciente ha tenido un aumento de esa naturaleza. Cuando uno ve todas las transferencias económicas que se han hecho históricamente en Colombia, nosotros pasamos de tres millones de beneficiarios a diez millones de beneficiarios. Colombia lleva veinte años haciendo transferencias económicas a los más pobres, en mi gobierno se ha hecho el 54 % de esas transferencias. Nosotros comenzamos a corregir esa situación histórica que era bastante triste, y empezamos a hacer una mayor y mejor distribución del ingreso.

Pandemia

Hablemos de los efectos de la pandemia, que afectó el mundo entero y en particular América Latina. En marzo del 2021 se habían registrado más de 63 mil muertos en Colombia, a inicio del 2022 había más de 136 mil. Se duplicó la cifra de muertos. Más allá de estas terribles cifras qué balance saca su gobierno para evitar se produzca de nuevo esta situación

Cuando la pandemia empezó, una de las cosas que más nos preocupaban a nosotros era cómo iba responder América Latina semejante desafío, sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia había exacerbado la capacidad de respuesta del sistema sanitario en Europa. En Francia hubo momentos en que no había ni una unidad de cuidados intensivos para atender a las personas más críticas, en Alemania, en Reino Unido. Imagínate lo que podía ser eso para América Latina. ¿Qué balance hago yo para Colombia? Nosotros logramos pasar de 5 300 unidades de cuidado intensivo a más de 13 000, sabiendo además que tenemos un país que tiene una alta densidad urbana, y que tiene familias multi-generacionales compartiendo espacios reducidos. Hoy lo que podemos decir con orgullo es que logramos atender, pasar por los picos, sin tener que seguir restringiendo y afectando en desarrollo económico y social. Pusimos en marcha un programa de vacunación que hoy es inclusiva en mucho resultado mejor al de muchos de los países más ricos, que nos ha permitido llegar al 80% de la población con una dosis, estar muy cerca de llegar al 70% con doble dosis, y también aplicar las dosis de refuerzo.

Elecciones

Este 2022 un año de elecciones. En marzo habrás legislativas, en mayo la primera vuelta de la elección presidencial, y si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, una segunda vuelta se realizaría en junio. ¿En qué situación deja usted a Colombia?

Queremos dejar como gran legado de nuestro gobierno el gobierno de la equidad, de la mayor inversión social. Le dejamos al país la matrícula en educación superior pública gratuita, dejamos los programas sociales mejor focalizados como ingreso solidario, devolución del IVA que multiplica los beneficiarios de los programas sociales; la mayor entrega en subsidios de vivienda en la historia de nuestro país, y la mayor venta de vivienda de interés social en la historia de nuestro país, permitiendo a las familias más vulnerables convertirse en propietarios. Le estamos dejando a Colombia la mayor entrega de títulos de propiedades rural en la historia de Colombia; la mayor inversión en infraestructura y en vías terciarias en la historia de nuestro país. Y en un tema que para mí es también equidad, estamos dejando la menor tasa agregada y promedio de homicidios en más de 40 años en nuestro país.

Cinco años de los Acuerdos de Paz manchados por las masacres

Se cumplirán seis años de la firma de los Acuerdos de Paz, "Acuerdos con legalidad", lo nombró usted. Se han producido 1 308 asesinatos desde que se firmaron esos acuerdos de paz; no más tarde que ayer hubo un nuevo asesinato. Hay más de 270 ex combatientes de las FARC. ¿Cómo se explica esto? ¿El Estado no ha sido capaz de cubrir esas zonas que dejo la guerrilla?

Pongamos todo en contexto. Colombia ha tenido una historia muy triste de asesinato de personas en proceso de reincorporación después de firmar acuerdos con el Estado, y eso a veces se le olvida a la gente. Colombia no nació con las FARC ni con el acuerdo con las FARC; la historia de Colombia no se empezó a escribir después del acuerdo con las FARC. Lo que a uno le llama la atención y le da tristeza es porqué en la historia de Colombia otros episodios macabros nunca fueron enfrentados con tanta determinación y con tanta vehemencia. Un caso, cuando se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia, más de 3 mil personas en proceso de reincorporación fueron asesinadas. Cuando mira los procesos del EPL (Ejército Popular de Liberación), del Quintin Lame, del M-19, inclusive el proceso del EPL, el número de asesinatos como porcentaje de las personas que se desmovilizaron, en porcentaje fueron mucho mayores que lo que hemos vivido en este momento. Donde hemos tenido el menor porcentaje de asesinatos, como porcentaje del número de personas desmovilizadas ha sido con las FARC, pero yo no puedo dejar de sufrir y que me duela cada asesinato. ¿Y quiénes los están asesinando?, las disidencias de las FARC, el ELN y grupos narcotraficantes; y además con un desafío mayor, cuando yo me posicioné, recibí un país con menor pie de fuerza militar que el que Colombia tenía en el 2010, y recibí un país con menor pie de fuerza policial al que Colombia tenía en el 2010, entre otras cosas por decisiones judiciales que facilitaban el retiro de personas que estaban en el servicio policial en Colombia. Pues reconstruimos nuevamente ese pie de fuerza.

Nos tocó una complejidad aún mayor. Muchos de estos grupos operan en territorio venezolano, con la anuencia, la protección y el patrocinio del régimen dictatorial de Nicolás Maduro

Pero los crímenes se producen en Colombia

No todos, claro que se presentan en Colombia, pero ¿dónde los planifican?, ¿dónde cayó Santrich?, en Venezuela, ¿dónde cayó el "Paisa"?, en Venezuela; ¿dónde cayó Romaña?, en Venezuela, ¿dónde está Iván Márquez?, en Venezuela?

¿Es decir que usted piensa que todo este asesinato es responsabilidad de los venezolanos?

De los venezolanos no. Del dictador Maduro en una buena parte, porque él ha patrocinado esos grupos. Si nosotros no tuviéramos en la zona de frontera u patrocinador del terrorismo esos grupos se hubieran acabado hace mucho rato, y en territorio colombiano los hemos enfrentado con mucha determinación. este gobierno ha extraditado más de 638 delincuentes, y han caído más de 120 cabecillas. Claro que nos duele cada asesinato, cada dirigente asesinado en Colombia. pero le cuento una cosa. El primer gobierno en Colombia que ha puesto la máxima pena al asesinato de líderes sociales, de ex combatientes, de defensores de derechos humanos y de periodistas, ha sido el gobierno nuestro, que elevó la pena a la mayor existentes hoy en nuestro país, y claro que no vamos a descansar hasta seguir desmantelando esas estructuras. pero es muy importante decir que esas estructuras se nutren del narcotráfico, el narcotráfico es el combustible de esos grupos, y por eso también la determinación de nuestro gobierno, hasta el punto de haber sido el primer gobierno en Colombia que logra una reforma constitucional en donde ni el narcotráfico, ni el secuestro son delitos conexos al delito político y por ende no son amnistiarles.

La Corte Constitucional y el "estado de cosas inconstitucional"

El 27 de enero pasado la Corte Constitucional emitió un fallo en el que declara que hay "una violación masiva del Acuerdo de Paz", y dice "hay un estado de cosas inconstitucional". Le ha dado instrucciones a su gobierno para que en los próximos cuatro meses eche a andar una serie de medidas que garantice -dice- la seguridad de esas personas. ¿Qué está haciendo su gobierno para cumplir con esa decisión?

La Corte no dice que haya una violación masiva del Acuerdo de Paz, la Corte lo que dice es que hay un estado de cosas inconstitucionales, que es una creación doctrinaria de la Corte Constitucional, únicamente referida al asesinato de excombatientes, donde ellos no están endilgándole responsabilidad al gobierno de esos asesinatos, ellos lo que están diciendo es que hay que hacer más para la protección. Yo respeto las decisiones judiciales y claro que vamos a ver lo que está diciendo la Corte Constitucional. Lo curioso es que muchas veces en Colombia nos toca enfrentar estos problemas, pero a veces pareciera que las decisiones judiciales no entienden que esos grupos que asesinan a esos excombatientes viven del narcotráfico, y cada vez son más las decisiones judiciales en Colombia que entorpecen, dificultan y obstaculizan la lucha contra el narcotráfico. Entonces sería muy bueno poner las dos cosas en la misma proporción. Si queremos derrotar a esos grupos que asesinan a esos defensores de los derechos humanos y a esos excombatientes, necesitamos que la justicia nos permita actuar con más contundencia frente al narcotráfico. No obstante, me siento contento de que nuestro gobierno ha enfrentado las cosas de frente, hasta el punto que las mayores incautaciones de droga las logramos el año pasado. este gobierno es el que más ha golpeado cabecillas del ELN, y este gobierno es el que más ha enfrentado las disidencias de las FARC, que de manera absurda les permitieron crecer antes que nosotros asumiéramos el gobierno dejándolos volver a zonas de influencia y después plegarse hacia las zonas de frontera.

Vuelvo a mi pregunta anterior. Cuando llegó a la presidencia dijo, hay que poner en práctica los acuerdos de paz con legalidad. Ciertamente es un problema que afecta a una parte de Colombia, no a todo Colombia, pero estará de acuerdo que la repetición de masacres plantea un serio problema, ha sido incluso planteado a nivel de la Comisión de Derechos humanos de la ONU. Vuelvo a repetirle, qué va a hacer usted en los próximos cuatro meses para evitar que esas masacres se sigan repitiendo, sabiendo que, en lo que va de este año, según INDEPAZ, llevamos ya 19 masacres

Primero, INDEPAZ no es la fuente oficial de información de homicidios

Pero es una organización reconocida internacionalmente

En Colombia hay instituciones que llevan la estadística oficial. Dicho eso, cuando uno se da cuenta qué ha hecho nuestro gobierno para reducir homicidios, una de las cosas más importantes es que tenemos, en este cuatrienio, la menor tasa de un gobierno en casi 40 años. Ese es un logro de Colombia, es un logro del trabajo de las instituciones. Esos asesinatos llamados masacres, que muchas veces son de más de tres personas, en muchas regiones del país tristemente han estado vinculados a hechos de narcotráfico. Entonces lo primero que tenemos que hacer para parar ese fenómeno es tener toda la capacidad institucional de derrotar ese fenómeno. Nos hace falta que la justicia no obstaculice labores para enfrentar el narcotráfico. En esto necesitamos que la política de Estado también involucre a todos los poderes públicos.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo