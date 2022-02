‘Invocar la inmunidad es una posibilidad para evitar la extradición’, afirma abogado de Hernández

RFI entrevista a Félix Ávila, uno de los abogados de Juan Orlando Hernández, sobre el que pesa una solicitud de extradición de Estados Unidos. El expresidente hondureño de derecha ha sido implicado por fiscales de Nueva York por nexos con el narcotráfico. Pero por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, Hernández podría gozar de un fuero judicial.

RFI: ¿Cómo van a defender a Juan Orlando Hernández ante esta solicitud de extradición?

Félix Ávila: Antes de que se sepa quiénes van a ser los jueces que van a conocer esta solicitud de extradición, vamos a preparar una estrategia, hablar con la persona reclamada. Luego vendrá el grueso de la defensa, si le podemos decir así, porque no se trata de un juicio donde se va a determinar o no la culpabilidad del Señor Hernández.

Aquí de lo que se trata es de que el Estado de Honduras determine si es viable la extradición a Estados Unidos. El proceso funciona de la siguiente manera: la Corte Suprema de Justicia, formada por 15 magistrados, designa a uno de ellos para que haga la funciones de juez de primera instancia y éste tiene la potestad de emitir una orden de búsqueda y captura para evitar que la persona reclamada se evada y asegurar su presencia para informarle de los cargos que en los Estados Unidos se le reclama. Después de esa primera audiencia, que es meramente informativa, habrá otra en la que se le presentarán medios de pruebas o las evidencias. Si acaso se da la extradición, ya será en el juicio en Estados Unidos donde se decida sobre la culpabilidad. De lo que se trata ahora es de demostrar que no es un caso de extradición pero eso lo decidirá la Corte.

RFI: Hay informaciones que indican que será el juez Miguel Pineda Valle quién esté a cargo del caso de solicitud de extradición…

Félix Ávila: Oficialmente no se sabe, probablemente sí que sea él, pero no es oficial.

RFI: ¿El señor Hernández puede invocar su eventual fuero de diputado del Parlacen para evitar la extradición?

Félix Ávila: Es una de las posibilidades dentro del derecho, de los alegatos, por su situación de diputado en el Parlamento Centroamericano y obviamente el tratatado constitutivo del Parlacen establece priviliegios e inmunidades, no para que quede impunes sino lógicamente para que mientras no se le levante el fuero que tiene, no puede seguir validamente un proceso.

RFI: ¿Cuál va a ser su defensa?

Félix Ávila: Podría ser su ésta o podrían ser otras como ver si el ex presidente tiene procesos penales en Honduras. El Convenio de extradición establece que si a una persona solicitada en extradición tiene procesos penales en Honduras, el juez no podría conceder la extradición.

RFI :¿Y si hay una sentencia del poder judicial?

Félix Ávila: Es una hipótesis, hay que ver qué decide el juez. Pero una de las posibilidades es que, si el juez atiende la petición de que se le levante el fuero de inmunidad, le corresponderá al Parlamento centroamericano reunirse en el momento que estime para decidir si se le levanta la inmunidad. Pero todo depende del juez de la Corte.

Pero hay que esperar, lo que le puedo decir es que el reclamado en extradición ha manifestado que está dispuesto a entregarse ante el juez para que se le comunique la extradición y evitar que se le arreste , evitar cualquier trauma sobre esto. Pero si las autoridades no lo consideran así, la policía realizará la detención.

