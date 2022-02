‘El objetivo de la fiscal Porras es que la mafia tome el control de las investigaciones’

Entrevistamos a Juan Francisco Sandoval, ex fiscal guatemalteco y ex jefe de la FECI, tras los últimos arrestos esta semana de fiscales que investigan la corrupción de políticos y empresarios en el país centroamericano. Sandoval nos atiende desde Estados Unidos donde esta exiliado desde el año pasado. Tuvo que abandonar el país, víctima de la persecución del gobierno.

Dos auxiliares de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, fueron detenidos esta semana. Se trata de Willy Racanac López y Paola Mishelle Escobar Quiñónez, auxiliares fiscales. Les acusan de delito de abuso de autoridad en el caso de Comisiones Paralelas 2020. Un trama de corrupción en la nominación de jueces. También se ha emitido orden de captura contra los ex agentes fiscales Rudy Antonio Herrera Lemus y Aliss Noemí. La FECI ha sido desmantelada por el actual gobierno de Alejandro Giammatei. Esta Fiscalía había sido creada por la CICIG, que dejó de funcionar en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales.

RFI: La policía detuvo a dos fiscales de la FECI y también se han emitido órdenes de captura contra dos ex fiscales. Cuando usted tuvo que salir de Guatemala el año pasado, comentó a RFI que uno de sus temores es que hubiera persecución contra su equipo o contra otros trabajadores de la FECI, ¿se están cumpliendo esos temores?

Juan Francisco Sandoval: Condeno totalmente las acciones de la fiscal general quien ha desmantelado la Fiscalía General Contra la Impunidad, así como todos los esfuerzos que durante mucho tiempo se realizaron con la cooperación de la comunidad internacional a instancias de Naciones Unidas. Quieren proteger a personas señaladas de casos de corrupción y como parte de esa estrategia ha venido la criminalización de la que soy víctima y lamento mucho que este patrón de actuación haya afectado a personas que hicieron un gran trabajo valiente enfrentando a los poderes del país y descubriendo los casos que afectan a la institucionalidad del país. De hecho, las personas que fueron detenidas y las otras contra las que se ordenó la captura estaban encargados de la investigación del proceso de elección de magistratura de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones que tiene alrededor de 28 meses de retraso y pudieron descubrir cómo ese retraso era parte de toda una estrategia para manipular la integración del organismo judicial.

RFI: ¿Qué se busca con estas detenciones? ¿echar por tierra algunos casos de corrupción importantes?

Juan Francisco Sandoval: Un objetivo es ése, efectivamente, echar por tierra algunos casos. Pero también buscan deslegitimar y desacreditar todo el trabajo que se hizo durante el tiempo en el que desempeñamos funciones en esa fiscalía. Del mismo modo, esa protección abarca no sólo a autoridades de gobierno sino también a las élites del país. Con el trabajo que se realizó se pudo establecer que estaban involucradas en esta grave trama de corrupción.

RFI: El gobierno guatemalteco está bajo la mira de Estados Unidos debido a estos hechos, ¿confía en que la presión internacional pueda hacer que se pare esta ola de detenciones?

Juan Francisco Sandoval: EEUU ha aplicado sanciones a algunos involucrados en estos graves actos, pero al parecer las sanciones y las medidas son insuficientes. Hasta el momento, lo que hemos visto es que la posición del gobierno, lejos de flexibilizarse, ha endurecido su posición no sólo en contra de los operadores de justicia, sino que también han sido víctimas de estas arbitrariedades integrantes de la sociedad civil organizada, de la prensa independiente por lo que la expectativa no es de mejoría en el corto plazo. Además del equipo de la fiscalía, también se ha radicalizado la persecución de jueces de mayor riesgo quienes tenían a su cargo no sólo el control de las investigaciones que desarrollábamos en la fiscalía y que desarrolló la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sino también el control de casos de violación de derechos humanos que se cometieron en el marco del conflicto armado.

RFI: La fiscal general Consuelo Porras dijo que se solicitará el levantamiento de la inmunidad a la jueza Érika Aifán. Si se llega a hacer efectivo, ¿qué señal se está enviando?

Juan Francisco Sandoval: La mafia tomará el control total de las investigaciones que ella celosamente ha resguardado y esa es justamente la intención. El objetivo es criminalizar a los fiscales de la FECI. En este momento, tiene como objetivo primordial sacar de su posición a Aifán que, así como yo fui el año pasado la víctima central de los ataques de la alianza criminal de Guatemala, hoy esta radicalización de la persecución va dirigida contra Aifán. Los casos que investigamos, que habíamos judicializado estaban bajo su control.

RFI: ¿Qué pronunciamiento espera de EEUU?

Juan Francisco Sandoval: Que usen todas las herramientas disponibles en su legislación porque todas las medidas que adopta la fiscal general en alianza con la Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Guatemala, el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad socaban la institucionalidad del país y que de forma directa o indirecta afecta a las relaciones de ambos países porque está demostrado que el no combatir la corrupción, el desviar el ejercicio de la función pública afecta al desarrollo del país y potencializa los factores para la migración irregular.

