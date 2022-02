Ingrid Betancourt, 20 años después de su secuestro: 'Me arrojaron a la boca del lobo'

Colombia

"Por primera vez entiendo que todo lo que sucedió antes de mi secuestro no fue fortuito: era un plan para que yo no llegara antes que el presidente Andres Pastrana, para que él pudiera tener su momento de gloria.

Veinte años después de haber sido secuestrada por la guerrilla colombiana de las FARC, Ingrid Betancourt regresó este miércoles 23 al mismo lugar de los hechos y desde allí conversó con Radio Francia Internacional, la emisora que escuchaba desde el cautiverio. La candidata a las presidenciales colombianas de mayo próximo por el partido Oxígeno Verde lanzó una grave denuncia sobre las razones de su captura que apuntan al expresidente Andrés Pastrana.

Anuncios Lee mas

RFI: ¿Qué supuso RFI para usted durante sus 20 años de cautiverio ?

Ingrid Betancourt: Fue la oportunidad de oír la voz de mis hijos. También a través de RFI pude conocer el apoyo de Francia y de los franceses para la liberación de los secuestrados colombianos. Las movilizaciones, ser nombrada ciudadana ilustre en muchas localidades, mi foto expuesta en diferentes alcaldías, marchas pidiendo la liberación de los colombianos. Y las actuaciones del presidente Sarkozy, quien pidió a Manuel Marulanda (jefe de las Farc) la liberación de todos nosotros. Esos fueron momentos que marcaron mi vida y fue a través de Radio Francia Internacional.

RFI: Veinte años después, ¿cómo recuerda su cautiverio, ha pasado página?

Ingrid Betancourt : Hace veinte años fue un día que me cambió el destino. Yo estaba haciendo una campaña a la presidencia denunciando la corrupción de mi país y ahora que vuelvo a hacer este recorrido, con las personas que sufrieron el secuestro conmigo, y luego la liberación, y todo lo que sucedió, veo cómo se tomaron decisiones arbitrarias que llevaron a mi secuestro, cómo se nos quitó la protección, los escoltas y el esquema de seguridad. Hice el mismo recorrido en un país con muchos problemas de violencia y seguridad, con una guerrilla que hoy (miércoles 23) decretó paro armado y ha volado puentes en el país. Pero con apoyo de la policía y del ejercito, logré llegar al mismo punto en toda seguridad. Si hace veinte años me hubieran dado esta protección, nunca me hubieran secuestrado.

RFI: ¿Ha podido perdonar?

Ingrid Betancourt: El perdón es una decisión de la voluntad y tengo la voluntad de perdonar. Pero también es un proceso emocional, y en ese proceso los recuerdos traen muchas veces dolores, poniendo a prueba el perdón decidido por la voluntad. Hoy siento que he perdonado a pesar de que todavía hay momentos que son difíciles de recordar.

RFI: Usted ha anunciado nuevas revelaciones sobre las circunstancias de su secuestro. ¿Podría comentar algo?

Ingrid Betancourt: Ayer tuve la confirmación de una información. Mi jefe de prensa y comunicaciones en el 2002, que estaba conmigo en el momento del secuestro y con quien no hablábamos desde hace veinte años, me contó algo que nunca antes me había dicho y que arroja luz sobre lo ocurrido: Aquel día, desde el aeropuerto, él llamó a un hermano del presidente Andrés Pastrana para pedirle ayuda porque nos habían quitado la seguridad. Y el hermano le responde que "éste es el momento de Andrés Pastrana, no el de Ingrid Betancourt. ¿Por qué ella quiere ir a a San Vicente (del Caguán) cuando éste es el momento en que Andrés Pastrana va a reclamar su victoria de haber logrado sacar a las FARC de la zona de distensión? ¿Por qué Ingrid quiere quitarle ese protagonismo a Andres Pastrana?"

Esta información quiere decir que todo lo que nos sucedió ese día: el retraso del avión, la oferta engañosa de unos helicópteros solo para demorarnos en el aeropuerto, el hecho sorprendente de que mis escoltas me digan que "nosotros no tenemos la autorización, pero a usted no le pueden prohibir ir a San Vicente. Coja la carretera, no va a tener problemas, la zona es segura, hay militares por todos lados y helicópteros sobrevolando la zona..." En realidad, me lanzaron a la boca del lobo, engañándome, diciendo que todo estaba bajo control. Y después de mi secuestro, narran al mundo entero una versión completamente amañada. Dijeron que me habían advertido y que era la responsable por haber tomado esa decisión, que era culpable de mi secuestro. Cuando me dieron esta información entendí por primera vez que todo lo que había sucedido antes de mi secuestro, no había sido fortuito, era un plan para que yo no llegara antes que el presidente Andres Pastrana, para que él pudiera tener su momento de gloria.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo