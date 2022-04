Costa Rica

Los costarricenses votan en medio de la apatía y la crisis económica

Los costarricenses no muestran mucho entusiasmo por las elecciones. Delante del Tribula Supremo de Elecciones en San José. © Natalia Olivares RFI

Texto por: Natalia Olivares 3 min

No hay favorito para ganar las presidenciales entre el ex presidente José María Figueres y el ex ministro de economía Rodrigo Chaves. Es muy probable que el candidato elegido no alcance una mayoría parlamentaria, pues se espera una victoria por un estrecho margen. Inclusive no se descarta que no se conozca esta noche el nombre del vencedor.