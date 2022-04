América Latina, la gran ausente en la agenda de Emmanuel Macron

Francia- América latina

Las relaciones entre Francia y América Latina hunden sus raíces, desde el Siglo de las Luces y el ideario independentista, a la histórica gira del General Charles de Gaulle en 1964 —un periplo de tres semanas y 32.000 kilómetros en que visitó 10 países—. Hoy, la mirada de Francia pareciera ser más distante. Pierre Lebret, cientista político, estima que Emmanuel Macron no ha mostrado gran interés por la región y no duda en calificar el quinquenio que concluye de un verdadero desperdicio.

RFI: El año pasado usted publicó un artículo titulado “Emmanuel Macron y América Latina: el gran desperdicio”. ¿A que se refiere?

Pierre Lebret : Creo que es un desperdicio porque durante los 5 años de su presidencia hubo una ausencia diplomática de su parte, y un desperdicio porque la relación de Francia con América Latina de Caribe ha sido históricamente fuerte. Marcada por relaciones políticas, de cooperación, culturales y de solidaridad muy fuertes. En cambio con Emmanuel Macron ha habido una distancia.

Si recordamos la presidencia de François Hollande, él fue muy activo, con más de 10 viajes en la región, incluida la apertura de relaciones con Cuba y el fortalecimiento de las relaciones, también Jacques Chirac y la gira de 2006. La cercanía ideológica y solidaria bajo de la presidencia de Mitterrand y por supuesto, el viaje histórico de Charles de Gaulle. Claramente hubo una ausencia de la presidencia francesa y una pérdida de interés respecto de América Latina, para el gobierno de Emmanuel Macron, claramente no ha sido una prioridad.

RFI: ¿Cuales serían las razones que podrían explicar esta falta de interés de Emmanuel Macron por América Latina ?

Pierre Lebret : Es verdad que han sido años de pandemia, de crisis económica y sabemos que, históricamente, la prioridad diplomática francesa es África. Sin embargo, no sé si es por desconocimiento del presidente, pero claramente no ha demostrado mayor interés, el único viaje fue en el marco del G20 en Buenos Aires bajo la presidencia de Mauricio Macri.

Algunos explican esa ausencia por la presidencia de gobiernos de ultraderecha y ultraconservadores en América Latina, pero yo no lo justifico, Francia es una voz en materia de derechos humanos y de cooperación muy fuerte, y justamente si hay gobiernos que no son afines ideológicamente se puede aumentar la cooperación con la sociedad civil y apoyarla.

Francia, quiero ser muy claro con eso, no ha condenado la violencia de los Derechos Humanos en Chile bajo el gobierno de Sebastián Piñera, ha sido bastante distanciada respecto del golpe de Estado en Bolivia y de la violación derechos humanos en Colombia y en Tenemos en Francia un canciller ex socialista bajo la presidencia de Macron que no ha hecho declaraciones, y la sociedad civil latinoamericana, los pueblos, esperaban que la voz de Francia pesara en esta condena, pero no hubo condena.

Hubo condena respecto a Venezuela, finalmente es una diplomacia a conveniencia como la llamo, interesada. Creo que nuestra relación de solidaridad y cooperación, que ha sido fuerte estas décadas, ha estado ausente y se ha restado del escenario regional de América Latina.

RFI : En el caso de Venezuela Macron fue más lejos recibiendo a Juan Guaidó en el palacio del Elíseo …

Pierre Lebret : El reconocimiento de Guaidó como presidente interino, alguien que se autoproclama presidente, reconocerlo como tal por parte de un país como Francia, es un error diplomático, podríamos llamarla una arrogancia occidental. Creo que eso afectó al presidente Macron porque lo hizo perder credibilidad en la región. No se respeta el principio de autodeterminación de los pueblos, podemos contestar la violación derechos humanos en Venezuela pero de ahí a reconocer un presidente interino, autoproclamado, es un error y creo que la presidencia francesa se equivocó.

La solución era diplomática y había que buscarla, por ejemplo, con la iniciativa de Uruguay en el tiempo de Tabaré Vázquez. Allí había solución diplomática, reforzar quizás las relaciones con América Latina para buscar soluciones diplomáticas a través del diálogo y no reconocer un presidente autoproclamado como Juan Guaidó, porque además, eso aviva aún más las tensiones en Venezuela. Reconocer a Guaidó como presidente interino, autoproclamado, es desconocer la realidad venezolana y eso es un error.

Francia está dentro de América Latina, está en todo en el Caribe, en los territorios de ultramar :Martinica y Guadalupe.

RFI: Hay una particularidad geográfica que a veces se olvida, Francia tiene una frontera geográfica, física, con América Latina...

Pierre Lebret : Si no me equivoco es una de las más grandes fronteras de Francia con otro país, es en la región brasileña del Norte, donde el estado de Amapá limita con la Guayana.

Eso hace aún más incomprensible la ausencia de América Latina en la diplomacia francesa. Compartimos una gran frontera con uno de los gigantes del mundo que es Brasil, que es parte de los BRICS, de las potencias emergentes, eso mismo es una razón más para que Francia este aún más presente en la región. Francia está dentro de América Latina, está ahí y está en todo en el Caribe, en los territorios ultramar :Martinica Guadalupe. Entonces, por razones geopolíticas y geográficas Francia, independientemente de quién sea el o la presidenta elegida en estas elecciones, tiene que reanudar las relaciones con América Latina y el Caribe.

