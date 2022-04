Ecuador: El presidente Lasso pide la renuncia de su gabinete tras un año de gobierno

Ecuador

El jefe de Estado ecuatoriano Guillermo Lasso ha pedido la renuncia a todo su gabinete a pocas semanas de cumplirse su primer año de gobierno. Su intención es renovar su equipo de gobierno en un ambiente marcado en los últimos días por la renuncia de 4 ministros.

Con nuestro corresponsal en Ecuador, Eric Samson.

El presidente Guillermo Lasso está viviendo un momento político complejo. La mayoría opositora de la Asamblea Nacional ha bloqueado su ley de desarrollo económico y la próxima marcha por el día del Trabajador será un termómetro sobre el apoyo social a sus políticas.

Solo esta semana, cuatro ministros anunciaron su renuncia. Luis Hernández, de Defensa, salió en mitad del escándalo de la muerte sospechosa del llamado “Don Naza”, un hombre que entraba sin dificultad en el ministerio de Defensa para captar fondos para estructuras piramidales.

Ese mismo día, el mandatario tomó juramento al general en retiro Luis Lara, quien fuera jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2019 y 2021.

Lasso, quien el 24 de mayo próximo cumplirá el primero de sus cuatro años de gobierno, dijo entonces por Twitter que "su trayectoria (de Lara) al servicio de los ecuatorianos refleja su profesionalismo. Confío plenamente en su aporte positivo a la seguridad del país".

El 27, Juan Carlos Bermeo renunció a la cartera de Energía y Minas para no informar sobre casos de contaminación ambiental en la Asamblea nacional. La secretaria de Derechos Humanos renunció por no coincidir con el presidente Lasso sobre en particular el manejo de la crisis penitenciaria que ha provocado la muerte de 350 detenidos desde el año pasado.

El ministro de Agricultura Pedro Álava renunció por su parte tras ser severamente criticado por el gremio bananero que sufre las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Una serie negra que Guillermo Lasso trata de parar al solicitar la renuncia de todo su gobierno para iniciar su segundo año con un equipo renovado. El gobierno, que no señaló cuándo ni quiénes serán designados al frente de las distintas carteras, agradeció el "aporte y compromiso de los ministros salientes en el proceso de construcción de un Ecuador de oportunidades para todos".

Lasso viajó este jueves a la frontera con Perú, donde el viernes se reunirá con su homólogo de ese país, Pedro Castillo.

Con AFP.

