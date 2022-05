El regreso de Donald Trump a Twitter divide a los estadounidenses

. En cuanto al ex presidente, no tiene intención de volver a Twitter, ya que ha lanzado Truth Social, su propia plataforma.

El multimillonario Elon Musk, que está a punto de comprar Twitter por 44.000 millones de dólares, dice que está dispuesto a dejar volver a Donald Trump a la plataforma. Retirarlo de la red social fue un error, dijo el multimillonario en una conferencia organizada por el Financial Times. El ex presidente estadounidense fue vetado de Twitter a principios de 2021 tras el ataque al Capitolio.

Hasta ahora, Elon Musk se había abstenido de decir claramente si tenía o no la intención de levantar la sanción contra el ex presidente. Por lo tanto, su nueva declaración está dando que hablar. Empezando por Media Matters for America. Esta ONG estadounidense teme la llegada del discurso del odio y el regreso de la desinformación en Twitter. Es probable que vuelvan otras personalidades, especialmente de la extrema derecha. Esto presionará a otras redes sociales, como Facebook. Para la ONG, esto significaría una carrera hacia el fondo.

Pero hay otras voces que critican la prohibición del ex presidente. "Es una de las figuras políticas más importantes del país", dice el grupo de derechos civiles American Civil Liberties. Y como tal, debería tener derecho a ser escuchado.

Un móvil muestra un post de Donald Trump ocultado con advertencias impuestas por Twitter, la herramienta de comunicación a la que acude el presidente AFP/File

¿Pero quiere Trump volver?

Según una encuesta, el 41% de los estadounidenses cree que las redes sociales han privado a Donald Trump de su libertad de expresión. En cuanto al ex presidente, no tiene intención de volver a Twitter, ya que ha lanzado Truth Social, su propia plataforma. Sin embargo, esta red todavía está luchando por hacerse un lugar al sol.

