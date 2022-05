Las marchas por el derecho al aborto toman 44 ciudades de EE.UU.

EE.UU.

Bajo el lema "Fuera prohibiciones de nuestros cuerpos", se convocaron más de 430 manifestacionesa lo largo y ancho del país. La corresponsal de RFI en Nueva York nos relata el ambiente vivido con testimonios

De nuestra corresponsal en Nueva York, Silvina Sterin Pensel

Miles de mujeres marcharon en Nueva York en una épica protesta y cruzaron el puente de Brooklyn agitando sus pancartas y reclamando que no se vulnere el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y sobre su salud reproductiva. Gente mayor, chicas jóvenes, varias generaciones, dieron el presente en este momento urgente, en que EE.UU. esta en un verdadero punto de inflexión: en sólo semanas, la Corte Suprema de Justicia podría revertir definitivamente el derecho al aborto vigente en la nación desde 1973.

Yasmin Ramírez tiene 24 años y pensó que la posibilidad de elegir si continuar o no un embarazo nunca estaría en la cuerda floja: "es algo que nunca pensé que iba a suceder en mi vida y por eso estoy aquí porque tenemos que pelear por esos derechos y las mujeres antes de nosotros en los años 1970 lo hicieron y nosotros también".

Acompañada de su hijita de 6 anos, Anne Barliant afirma que lo que esta sucediendo en el país es una vuelta hacia atrás: "es enervante, no puedo creer que mi madre luchó tan duro para lograr derechos que ahora su nieta está perdiendo. es ridículo.Este país está en un retroceso en cuanto a los derechos reproductivos, todos los otros países del mundo están eliminando las restricciones y nosotros las estamos imponiendo. me cuesta creer que esto siga así y no puedo permitir que mi hija tenga menos derechos que los que yo tuve".

La eliminación de Roe Versus Wade devolvería a cada estado la posibilidad de permitir o no el aborto pero en unos 26 estados de mayoría conservadora, se eliminaría inmediatamente, incluso sin excepciones por violación, incesto o si peligrara la vida de la madre.

Estados más liberales como Nueva York, donde el aborto esta protegido en la constitución, se convertiran en refugio para aquellas mujeres que deseen interrumpir una gestación.

Subida a una columna del puente, Linda Sarsour, una de las organizadoras de la marcha, asi lo explica: "Nueva York será uno de los estados donde las mujeres podrán venir y tener un aborto seguro y sanitario y cuidado apropiado de su salud, aquí en el estado de New York. Por eso es que toda esta gente está acá afuera en la calle para enviar un mensaje a nuestras hermanas del resto del país: no tengan miedo, si necesitan apoyo, ser bienvenidas, si necesitan amor, atención para su salud, vengan a Nueva York, aquí las esperamos".

Varios políticos neoyorquinos están trabajando en la creación de un fondo para poder asistir económicamente y proveer albergue a quienes lleguen buscando ayuda

