El discurso del candidato Rodolfo Hernández cala en el barrio de Pablo Escobar en Medellín

El populista Rodolfo Hernández, con buena dinámica de campaña, podría dar el campanazo el próximo domingo en Colombia arrebatando el pase a segunda vuelta de las presidenciales al conservador ‘Fico’ Gutiérrez. Su discurso cala entre la población más popular. Reportaje en el barrio de Pablo Escobar en Medellín.

Informa nuestro enviado especial a Medellín, Carlos Herranz

Hernández, un outsider multimillonario con un discurso anticorrupción, visceral, populista y sencillo, cala en sectores populares. Es el caso de zonas olvidadas por las instituciones públicas como el estigmatizado barrio del narcotraficante Pablo Escobar en Medellín.

En 1984 el narcotraficante Pablo Escobar construyó medio millar de casas para las víctimas del incendio de la paupérrima localidad de Moravia y ahí comenzó su historia en la Comuna 9 de Medellín. “Aquí se respira paz” reza el eslogan del grafiti que preside la entrada al barrio junto a la cara de Escobar.

37 años después, sus 16.000 vecinos no sólo se quejan del estigma sino sobre todo de la falta de inversión pública. De cara a las elecciones del próximo domingo, un nombre es repetido como opción de voto una y otra vez, el del populista Rodolfo Hernández.

Arnaldo y Carlos son vendedores en pequeñas tiendas de comestibles de la arteria principal del barrio. “Aquí uno oye comentar que Rodolfo Hernández es el candidato que queremos que suba”, dice Carlos. “El único que tiene fundamento es él, los demás van para aquí, para allá”, afirma por su parte Arnaldo.

Yamile era una niña cuando Escobar fundó el barrio, en las paredes de su peluquería hay múltiples fotos del narcotraficante. No justifica sus crímenes, pero subraya lo bueno que hizo por el barrio. Su voto ahora, también será para el populista Hernández. "Tiene buenos principios, tiene cosas buenas, en cambio los otros están metidos en sus guerras, entonces no me dan expectativas", afirma Yamile.

Carlos reside en el barrio desde que era pequeño e identifica a Hernández con el cambio, con la ruptura. “Todos somos de Rodolfo Hernández acá porque es un candidato que no es de derecha ni de izquierda, sino que es un candidato neutro y hay que darle cabida a la gente nueva, no a los mismos de siempre”, explica a RFI.

El discurso anticorrupción de Hernández, que muchos en el país tachan de Trump a la colombiana, tiene su eco en esta comuna que tantas veces se ha sentido olvidada y donde el nombre de Escobar no produce vergüenza ni rechazo.

El izquierdista Gustavo Petro lidera las encuestas para el próximo 29 de mayo con el 41%, seguido de lejos por el oficialista Federico Gutiérrez (27%) que se disputaría la segunda plaza con el populista Rodolfo Hernández. En cuarto lugar, llegaría el centrista Sergio Fajardo.

