El debate sobre la ley de armas vuelve de lleno tras el tiroteo de Uvalde, Texas

Vuelve el debate sobre la legislación de armas a Texas, un estado apegado a la Segunda Enmienda a la Constitución, que garantiza el porte de armas. Incluso familiares de las víctimas de la matanza de Uvalde piden que se mantenga ese derecho.

Por el enviado especial de RFI en Uvalde, David Thomson.

Jesse Ortiz tiene 50 años, y vive en frente de la escuela de Uvalde. Él mismo asistió a esa primera de niño, al igual que su hijo y hoy su nieta. Ella se encontraba dentro de la escuela cuando ocurrió el tiroteo. Al escuchar los primeros disparos, Ortiz entendió inmediatamente lo que estaba pasando y salió con una pistola en la mano.

"Me paré frente a mi puerta con mi arma. En la calle, vi a varios padres que venían a recoger a sus hijos con armas. Pero no podían usarlos, la policía no los dejó entrar”, cuenta a RFI.

Un rifle comprado en línea

Su nieta se salvó, pero la hermanita de su nuera, una niña de 10 años, fue asesinada por Salvador Ramos, de 18 años, quien había comprado un rifle de asalto AR-15 Internet.

"Aquí estamos en Texas, donde todo el mundo está armado”, apunta Ortiz, quien además es miembro de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el poderoso lobby de las armas, y siempre ha defendido el derecho a portar armas en Estados Unidos.

Según él, la mejor forma de luchar contra los asesinatos en masa sería armar a los profesores: "Necesitamos más armas. Tenemos que armar y formar a los profesores y administradores. Porque son los que están en primera línea defendiendo a los niños”, argumenta.

Esa noche, junto a cientos de residentes de Uvalde, Jesse Ortiz asistió a la vigilia en memoria de las 21 víctimas. Algunos familiares estuvieron presentes, acompañadas por el gobernador Greg Abott y el senador Ted Cruz. Dos figuras que se han destacado por su oposición a la reforma de la ley de armas en Estados Unidos.

Una convención de la NRA

Tres días después de la masacre en la que murieron 19 niños y dos profesoras, la NRA anunció que iba a mantener su convención anual en Texas, a solo 4 horas de Uvalde.

Al día siguiente del tiroteo, el expresidente Donald Trump se negó a cancelar su discurso. Todos los demócratas electos habían instado a la NRA a posponer el acto por respeto a las víctimas.

Se espera que asistan 50.000 miembros y todos los fabricantes de armas de fuego, excepto Daniel Defense, el compañía que comercializa el arma utilizada por el tirador Salvador Romas. Su stand de casi 6 hectáreas de armas y equipos quedará vacío.

Dos artistas de country también han cancelado su participación, Larry Gatlin y Don McLean.

