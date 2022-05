Primera vuelta presidencial en Colombia: ¿un triunfo con sabor a derrota?

COLOMBIA

En entrevista con Radio Francia Internacional, Camilo Umaña, abogado constitucionalista, experto en DDHH y DIH y doctor en sociología jurídica y criminología analiza los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia.

Con más del 40%, el candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro y su fórmula a la vicepresidencia Francia Márquez lograron, por primera vez en la historia del Colombia, la mayor cantidad de votos absolutos en primera vuelta. Petro obtuvo tres millones seiscientos mil votos más que los logrados en la primera vuelta del 2018 e, incluso, superó los votos de la segunda vuelta de esos comicios. Entonces ganó en 9 departamentos. Ahora gana en 18.

RFI: Esta victoria, sin embargo, tiene el sabor a derrota porque para el balotaje del 19 de junio, los ultraconservadores del ex presidente Álvaro Uribe darán su apoyo – y sus votos- al segundo candidato en liza, Rodolo Hernández, quien va a seguir sumando votos mientras que Petro ya alcanzó su techo.

Camilo Umaña: Es difícil determinar si Gustavo Petro va a perder. Lo cierto es que Rodolfo Hernández va a seguir ganando adeptos. Dependerá, entonces, de qué tanto puede haber una suma aritmética de los votos de la derecha con los votos de Hernández. Y estas sumas no siempre se dan de forma exactamente aritmética. En segunda medida, también dependerá de la capacidad de Petro de aumentar el porcentaje pequeño pero existente de los votantes; por ejemplo, con los del Partido Verde y, sobre todo, de la abstención. Eso puede generar que haya una riña muchísimo más apretada. Las elecciones no están cerradas y Gustavo Petro ha ganado por un margen muy amplio, es el candidato preferido de la ciudadanía con un 40% de votos. Pero, en son de alianzas, no va a poder hacer buenas juntanzas para capitalizar un caudal electoral que le permita llegar a crecer mucho más. La pregunta es si Petro podrá, en esta segunda ocasión, romper ese techo.

RFI: En la última semana el candidato Rodolfo Hernández, - alcalde de Bucaramanga, ciudad del occidente colombiano- apareció, irrumpió y ganó (28,1%). Sin embargo, ese hombre desconocido para la mayoría cuenta con una serie de escándalos que casi se puede hablar de prontuario y no de una vida política: es abiertamente xenófobo, sexista, promueve que los pobres sean más pobres para que consuman todo lo que tienen, se jacta de haberse convertido en unos hombres más ricos de la región hipotecando a la gente, ha propinado golpizas a sus contradictores, está investigado por la justicia por corrupción. Se le compara con Donald Trump. Y, sin embargo, el país ha votado por él de manera importante. ¿Qué es lo que Rodolfo Hernández encarna?

Camilo Umaña: Reencarna un sistema cultural y no tanto un sistema político. Hernández encarna al patriarcado, las formas de visión de la explotación, el éxito momentáneo, una cultura muy machista un poco arriera de manejar el país como si fuera una especie de emprendimiento o de empresa. Entonces, no entonces no es extraño que en un país como Colombia estas candidaturas tengan éxito, como no es extraño que en Estados Unidos una candidatura de estas también tenga éxito. Algo que nos debe sorprender más es como dichas candidaturas captan una población a la que le son abiertamente ofensivas como las clases trabajadoras o las mujeres.

Hernández encarna también al político outsider, pero porque carece de las componendas tradicionales que actúan en los territorios. No obstante, a la postre su ejercicio de gobierno implica unas alianzas –implícitas o explicitas- con este tipo de organizaciones y movimientos. De hecho, él no lanzó unas candidaturas para Congreso; es decir que teóricamente gobernaría sin congreso. Pero, realmente va a gobernar con el congreso que ya está dispuesto a gobernar con quien sea que no sea Petro.

Hay que tener en cuenta, igualmente, que Hernández no fue el candidato que ganó en primera vuelta y que lo dobló en votación el que ganó.

RFI: Me pregunto si el “Uribismo” (la derecha ultraconservadora) no jugó a tres bandas en el sentido de apuntalar a Fico (Federico Gutiérrez) como su candidato, pero en realidad mas como un sofisma de distracción, mientras soterradamente y en silencio sabía que el candidato que iba a subir, por lo que estaba encarnando, podía ser Hernández. Es posible que haya habido esa jugada de no acercársele para no quemarlo, pero sabiendo que sus votos en segunda vuelta sumados a los de Fico le garantizan (al Uribismo) ganar la presidencia

Camilo Umaña: Es cierto que jugaron a tres bandas y, sobre todo, creo que fueron especulando con las elecciones y renunciando incluso su candidatura en cuerpo propio. Eso da cuenta de que, si bien el Uribismo ha sido muy hábil y muy sagaz gobernando y mostrando una cara de legalidad aun cuando ha tenido tantísimas prácticas ilegales, lo cierto es que se encuentra francamente debilitado. Tanto es así, que no puede tener una candidatura propia y (el expresidente) Álvaro Uribe no puede salir a apoyar explícitamente y hacer campaña como antes con tanto holgura, comodidad y apoyo. Y su partido, el Centro Democrático queda absolutamente sacrificado. Y analizando el mapa nacional, se ve que ha tenido que ir cediendo poder. Yo entiendo que ellos saben cómo mimetizarse y transformar sus formas, pero también es cierto que han tenido que sacrificar a muchísimas de sus figuras políticas y las que le están proponiendo a la ciudadanía no deben ser identificados explícitamente con el Uribismo porque la forma con la gobernaron durante las dos últimas décadas no es más aceptada por la ciudadanía. Hay muchísima indignación de la ciudadanía. Uribe tiene una grandísima desaprobación en el país hoy en día, procesos judiciales y tantos enfrentamientos como víctimas que dejó su gobierno.

RFI: Esta campaña estuvo muy marcada por el fantasma, del espectro del fraude. Sin embargo, el fraude no es simplemente una cuestión que se da en el momento del conteo de votos. Y es innegable que durante la campaña se presentaron irregularidades que pasan ya a al campo del delito tipificado como la intervención del presidente Duque o que el jefe del ejército se fuera lanza en ristre contra el candidato de la izquierda o que el empresariado amenazara con despidos a los empleados que votasen por Petro, o que ocho días antes del voto se supiera que la auditoría internacional anunciada no existía. Irregularidades que dan para hablar de la trasparecía e idoneidad de estos comicios.

Camilo Umaña: Sí. Y las que mencionado son muy graves por todo lo que pueden acarrear, pero yo creo que la más grave es la imposibilidad de auditar el software que recopila y procesa los datos que provienen de las mesas electorales porque el software tal como fue diseñado y cómo es alojado no permite una comprobación realmente de cómo se procesan los votos. Ahí es donde está el mayor el mayor riesgo electoral hoy en día en el país. Y estoy hablando de un país en donde hay paros armados, conflicto armado, gente confinada, amenazas, intervención política del gobierno y de las fuerzas militares. Pero, con todo y eso, en el software se encuentra gran parte el secreto de cómo hacer o cómo evitar el fraude. Entonces, digamos que el problema del fraude también ésta en cómo se procesan esos datos y el papel de la Registradora ha sido cuestionado. El registrador es una persona con muy poca experiencia, sometido a muchas y muy fuertes presiones políticas y que, por ende, eso también afecta la independencia de las instituciones.

El pre conteo en Colombia es prácticamente exprés. Y al cerrar el día ya tenemos muy claro el supuestamente el panorama. Eso ocurrió también en las legislativas (13 de marzo 2022) y hubo una gran distancia entre el pre conteo y el conteo oficial

Yo creo que el peor escenario en el que podemos quedar es un escenario en el cual uno de los candidatos por sospechas sustentadas alegue que hubo fraude. Creo que ahí podemos quedar en un proceso social muy complejo, unas instituciones aún más debilitadas y el mundo de la política absolutamente estancado entorno a esa retórica. Ojala que el segundo conteo puada dar una ratificación de los datos y no haya gran distancia. Que realmente haya algún tipo de transparencia, al menos, desde el momento de la urna hasta el momento el conteo.

RFI: En caso de que las cábalas se cumplan y Hernández sea elegido presidente, ¿cómo sería ese escenario con un presidente del talante de Rodolfo Hernández?

Camilo Umaña: Como él no tiene fuerza propia en el congreso, tiene que tomar la fuerza del Uribismo y de toda esta coalición de derecha y de ex presidentes. Así va a quedar sumido en el poder de los ex presidentes Pastrana, Gaviria y Uribe y su discurso quedará anulado a partir la segunda vuelta. Ya no existe esa idea de la independencia porque tiene, sí o sí, que hacer coaliciones, explícitas o implícitas. No es posible gobernar sin el congreso de la República. De un día al otro, Hernández pasará de ser un outsider a ser un insider y formar parte de una fuerte coalición dentro de la que tendrá que gobernar con esa ambigüedad de hacerle frente a las clases políticas que lo apoyaron. Y va a tener que solucionar esa ambigüedad seguramente bajando el volumen al discurso anticorrupción y con algunos cambios de maquillaje institucionales.

A su vez, se enfrentará a una fuerte oposición porque un tercio del congreso proviene de sectores aliados al movimiento de Petro y porque tendrá unas calles que son difícilmente gobernables. El descontento social es muy grande en Colombia hoy y cualquier atisbo de continuidad va a generar otra chispa que va a encender de nuevo el bidón de gasolina. Venimos de tres años de unos procesos de protesta social inusitados en el país, con grandes fuentes de violencia, pero también con un gran diagnóstico de la desigualdad social. Y las políticas públicas que supuestamente apoya el candidato Hernández no son muy claras. Entonces tendrá que armar un programa de gobierno de la mano de esas colisiones y eso generará un nuevo déficit en la política social, las políticas de paz van estar relegadas. Tenemos una persona que lejos de ser estadista no conoce el país; desconocía, por ejemplo, la existencia de un departamento como el Vichada en donde, paradójicamente, ganó este domingo. Es una persona que tiene el manejo de lo público como una suerte empresa, pero un Estado es mucho mas que una empresa. Entonces, estaríamos ante un escenario de un gobierno que va a improvisar y que improvisará de la mano de muchos de estos sectores que tradicionalmente han hecho corrupción en Colombia.

