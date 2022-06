Piedecuesta, tierra natal de Rodolfo Hernández

Colombia

En Piedecuesta, municipio colombiano del departamento de Santander, y cuna del candidato presidencial Rodolfo Hernández, es difícil encontrar a votantes no rodolfistas. Su campaña enfatiza en los orígenes del llamado “Trump colombiano”, pues el regionalismo del nororiente del país podría definir al ganador.

“Piedecuestano vota piedecuestano”: Las pancartas gigantes a la entrada del municipio de Piedecuesta hacen imposible ignorar que Rodolfo Hernández, aspirante a la presidencia colombiana, nació aquí. “Rodolfo presidente piedecuestano” o “santandereano vota santandereano” son otros de los lemas.

La campaña es intensa en la zona que ya votó mayoritariamente por este ingeniero civil en la primera vuelta del pasado 29 de mayo, y que podría definir la segunda.

Como en los partidos de fútbol

La euforia por un nuevo presidente santandereano se respira en su parque principal, como reconoce Roger Amaya, quien busca trabajo: “Aquí en Santander hay demasiado regionalismo y eso está haciendo que el señor tenga sus electores”, afirma.

Cuando Hernández pasó sorpresivamente al balotaje, el pasado 29 de mayo, los piedecuestanos celebraron como si hubieran ganado un partido de fútbol, recuerda Juan Guillermo Giraldo, conductor: “Era como cuando Colombia ganaba los partidos en el mundial, salía a las calles y hacían caravanas, pitaban… y la bulla. Celebraban harto”, relata a RFI.

Pese a las fuertes palabras que usa en su discurso, Rodolfo Hernández es el único que puede vencer a Gustavo Petro. © RFI/Paula Carrillo

Su candidatura la acompañan además beneficiarios de su constructora, como Cecilia Castañeda, líder del barrio Bariloche: “Él fue el fundador del barrio donde yo vivo y con esfuerzo, subimos el techo”. En el centro del parque, hay un prototipo de las casas que Hernández propone como modelo para familias campesinas, si llega a ser presidente.

Lenguaje poco académico

Sin embargo, no todos los piedecuestanos se identifican con Hernández. Para Roger Amaya, quien busca trabajo, su vocabulario pesa para ejercer la jefatura de Estado: “Esas actitudes, esas palabras, esos comportamientos no me representan y así no es el santandereano", confiesa.

“¡La madre para el que no vote!”, reza otro cartel en el municipio, tal como diría este hombre mal hablado de 77 años. Pero pese a las fuertes palabras que usa en su discurso, es el único que puede vencer al que era líder en encuestas hasta hace días, Gustavo Petro.

