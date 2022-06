'Dentro de la crisis global hay una oportunidad para América Latina', dice el presidente del BID a RFI

América Latina y Caribe

Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) piensa, ‘aunque no le gusta hablar de oportunidades’, que hay una oportunidad para América Latina, pues en la situación actual ‘luce como un mar de paz y tranquilidad’. Adepto de “despolitizar” la acción de la institución, usa a fondo la política en su gestión. En entrevista con RFI a su paso por Paris, afirmó 'trabajar para todos los países', independientemente de las heridas que produjo su elección en 2020.

América Latina ha pasado de una crisis, la de la pandemia, a otra, la de la guerra en Ucrania, con su acelerada degradación de la situación económica y política internacional. ¿Cómo describe el estado de la región?

- "Complejo, pero nunca me gusta hablar de oportunidades, particularmente en un panorama de crisis; sin embargo, francamente, la región tiene una gran oportunidad. Con la pandemia, los cierres que hubo en las cadenas de abastecimiento, en Asia, en China en particular, empezó a crear la oportunidad de un realineamiento de las cadenas globales de valor, en particular en la manufactura. Y ahora, con la invasión rusa a Ucrania, en temas de comida, energía, hay otra gran oportunidad con los recursos naturales. Ya se está midiendo en los índices de los mercados emergentes, en los índices de los bonos se está midiendo el riesgo país, se está midiendo que, en Asia, junto con la convulsión en Europa, de pronto América Latina luce como un mar de paz y estabilidad, a pesar de diferencias políticas. Ese riesgo político que hasta cierto punto había en la región, también hay un recalibramiento (sic) entre los inversores, y de pronto está bajando el interés y las inversiones de China y de otros mercados emergentes, y subiendo en Latinoamérica. Nunca eso había pasado en la historia. Así que dentro de la crisis global hay una oportunidad para América Latina y el Caribe; Claro, tiene que aprovecharse esa oportunidad".

Ha participado en un diálogo con presidentes y otros altos funcionarios latinoamericanos para evocar lo que podría ser la llamada «recuperación verde y tecnológica» de la región tras la pandemia. Todos sabemos que la transición hacia otro modelo de desarrollo no es sólo un problema de recursos financieros sino de mucha voluntad política.

- "Sin duda. Y, al fin y al cabo, hablando de la reconfiguración de las cadenas globales, los países que tengan mejor ambiente para inversiones, que lleven a cabo mejores políticas, que no desincentiven esas políticas son los que se van a beneficiar. Con el tema verde, y es lo que hablábamos hoy en la OCDE, el punto y la importancia es que dentro del progreso que se ha llevado a cabo, hoy en día con la invasión Rusia a Ucrania, el tema energía ha cogido otra medida –obviamente por la necesidad del gas natural-. Entonces lo que hemos querido explicar, y para mí es vital, es el caso de los negocios para las inversiones verdes, para las energías renovables. Al fin y al cabo, lo que hemos visto en Latinoamérica es que las energías verdes traen una oportunidad enorme de inversión, de generación de empleos. Y dentro del mundo de los inversores hay 25 billones de dólares en inversiones ESG –ambiente, social, gobernanza-, y están buscando dónde invertir. Y si captáramos sólo un diez por ciento sería duplicar todo lo que son las inversiones norteamericanas (de Estados Unidos) en todo Latinoamérica, que son un billón de dólares. Eso sería un impacto enrome. Pero para eso hay que forjar proyectos, hay que ser transparente, y tener un buen ambiente de inversión. Y es en eso que estamos trabajando".

Globalmente ¿le falta visión a América Latina para atraer esa masa de dinero?

- "No creo que le falte visión, creo que la oportunidad existe, y creo que país por país hay diferencias. Al fin y al cabo, los países grandes tienen un gran beneficio. México, Brasil, hay un interés porque son países con una infraestructura más desarrollada; con una proximidad, en el caso de México, con los Estados Unidos. Con Brasil con una economía en sí propia. Creo que a veces los retos más importantes son para los países más pequeños, que, a pesar de tener buenas políticas de inversión, como estamos viendo en Ecuador, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, son mercados más pequeños. Entonces, el tema de la integración que se ha hablado por décadas en la región, sin embargo, nunca se ha practicado bien. Al revés. Todas las políticas y los acuerdos comerciales en la región, le ha costado dinero. Todos esos acuerdos le cuestan como 40 mil dólares anuales a la región debido a las complejidades burocráticas, etcétera. Tenemos que comenzar a rebajar las barreras comerciales entre la propia región. No es coincidencia que 60 por ciento del comercio en Europa es intrarregional, 50 por ciento en Asia, y sólo 15 por ciento en Latinoamérica y el Caribe. Eso es el principio del error y si no rebajamos esas barreras entre la propia región, esta oportunidad se va a perder".

El BID ha creado un mecanismo de financiamiento, el Fondo Amazónico para luchar contra el cambio climático. ¿De qué volumen de recursos estamos hablando, qué empresas financian ese Fondo?

- "El Fondo del Amazonas es un vehículo que tenemos. Tenemos muchos vehículos y al fin y al cabo hemos hecho muchas cosas en cuestiones climáticas. Fueron casi 5 mil millones que llevamos en proyectos solamente por la parte soberana, y en la parte privada, por Bidinvest, miles de millones más. Cuando yo llegué hay un pacto muy bueno, el Pacto Leticia, que se llevó a cabo entre los siete países de la Amazonía, sin embargo, no había un arma de implementación. Un pacto, muy bien, pero ¿con qué dinero? Entonces los países nos pidieron si podíamos desarrollar algún vehículo. Yo había aspirado tener un propio fondo climático en el BID, y era una gran oportunidad. Lo lanzamos el año pasado y ya hemos recaudado mil millones de dólares del fondo verde global. Alemania, Holanda, estamos hablando con Francia, España y estados Unidos también están interesados, y ya estamos desarrollando los primeros proyectos en Brasil para desarrollar las oportunidades de negocio, las oportunidades a nivel muy micro.

Siempre los proyectos verdes se han desarrollado a nivel macro y después caen un poco en el olvido. Aquí estamos yendo directamente a las comunidades; tenemos a las comunidades indígenas desarrollando estos proyectos. Y yo creo que lo más importante de este fondo es que despolitiza el tema del Amazonas, porque los países que están involucrados: Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam –no es Francia presionando a Brasil, o los Estados Unidos presionando a Bolivia. Son ellos quienes hacen las políticas, y eso es un incentivo para hacer lo que todo el mundo quiere que hagan positivamente, protegiendo la Amazonia, pero sin la política externa involucrándose. Y creo que este Fondo, este vehículo está comprobando ser efectivo".

Pero, ¿cómo hace con un presidente como Jair Bolsonaro que niega que el cambio climático esté teniendo efectos a nivel internacional, y que incluso, cuando se dieron los incendios en la Amazonía, dijo, esta es una cosa relativa. ¡Entra ahí la política!

- "Para nosotros lo despolitizamos completamente. Brasil, el presidente Bolsonaro ha sido participe plenamente en el Fondo de la Amazonia; está dirigido por una brasileña muy profesional en estos temas. Al fin y al cabo, si tienes un mecanismo despolitizado, todos los países de la Amazonia van a querer participar. Desafortunadamente, lo estamos viendo ahora también en la Cumbre de las Américas, todo se politiza, se complica. Para mí, y me explicado mucho, sé que es complicado porque no se espera eso de mí, si he podido despolitizar todas esas iniciativas hay un interés en desarrollarlas".

Usted ha declarado que la recuperación económica de la región será liderada por el sector privado. ¿Qué papel ve para el sector público ?, sobre todo después de conocerse la hecatombe sanitaria, social de la pandemia, fruto en gran parte del debilitamiento, reducción al máximo del papel del Estado, y de la ambición muchas veces descontrolada del sector privado.

- "Lo más importante que pueden hacer los estados en este momento es aprender las lecciones del pasado. Los bancos centrales han aprendido las lecciones del pasado, con las tasas de interés. Se han adelantado a la Reserva Federal, para no tener los mismos problemas que tuvieron en el 2011-2012. Eso ha resultado muy positivo. Ahora básicamente los ministerios de Hacienda y los gobiernos no tienen mucho cupo, tuvieron que gastar mucho dinero para llevar a cabo la lucha contra la pandemia. Pero, de nueva cuenta están subiendo los precios de los recursos naturales, y ahora, otra vez, de la misma manera que los bancos centrales aprendieron la lección de hace diez años, que los gobiernos aprendan la lección con el incremento de los precios de los recursos naturales, que se gasten y que se usen para reforzar la infraestructura de los países".

¿Piensa que ya cerraron las cicatrices que dejo su candidatura a la presidencia del BIB? Me refiero a la abstención, en el momento de su elección, de Argentina, México, Perú, Chile, y algún estado del Caribe.

- "Yo he sido presidente del BID para todos los países, yo creo que lo que sí hemos hecho y de lo cual me siento muy orgulloso, es que cuando entré al banco me chocó mucho que había una cultura de políticas de padrinaje político que fue un poco difícil de romper. Todo era basado en cuotas de países, en funcionarios. Hemos creado hoy en día una meritocracia de la cual me siento muy orgulloso. Y también había una cultura un poco, demasiado machista, que también me ha resultado difícil, pero lo hemos también roto. Le doy un ejemplo. Nombre la primera jefe ejecutivo del Banco; la primera mujer de más alto rango que nombre es la vicepresidenta jurídica del Banco. Cuando yo entré solamente 10 por ciento de los representantes del Banco eran mujeres. Hoy, en un año, son 45 por ciento. Y eran de las personas más talentosas que estaban en el Banco, pero tenían un techo. Este techo lo hemos roto".

Esta semana tiene lugar en Estados Unidos la llamada Cumbre de las Américas. Varios presidentes decidieron no asistir o han protestado por la exclusión de tres países: Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cita. ¿Piensa que Washington puede seguir abrogándose el papel de decidir qué país o gobierno es democrático y cuál no?

- "Uno de las cosas que más he disfrutado en este año y medio como presidente del BID es que los temas políticos no me incumben, hasta cierto punto. Yo digo jocosamente, en Washington, yo estoy en la calle 14 y la OEA está en la calle 17. Así que esa pregunta se la dejo mejor al secretario general de la OEA. Cuba no es miembro del BID, no es temático, puntual; Nicaragua si es miembro y evidentemente trabajamos con el gobierno, y trabajamos con el sector privado. En el tema de la Cumbre de las Américas, sin duda es una cumbre que se ha politizado y es una realidad. Nosotros lo que hemos intentado hacer en los temas transversales de la región es despolitizarlos"

Como consejero del presidente Donald Trump para América latina usted fue uno de los que más promovió un endurecimiento de la política de Washington hacia Cuba y Venezuela. En algún momento insistió en que haría todo lo posible por poner más presión sobre Venezuela. ¿qué dice ahora?

- "Venezuela en el Banco está representada por la Asamblea Nacional, por el presidente de la Asamblea, Juan Guidó. Nosotros trabajamos cercanamente con los representantes en el banco para asegurarnos, primero, de todo el trabajo que hemos estado haciendo para la diáspora. Recordemos que es una de las crisis migratorias más grande del mundo después de la de Siria; estamos hablando de 6 a 7 millones de migrantes de Venezuela. En Colombia, la normalización de la migración que llevó a cabo el presidente Duque fue financiada por nosotros, y el Banco Mundial también participo, pero fuimos nosotros quienes apoyamos con los servicios sociales, las cartas de identidad; estamos aplicando ese modelo en Ecuador. Y en el país viendo cómo podemos apoyar y estar listos para cuando podamos trabajar con Venezuela en lo que sea, en condiciones que permitan una transición para una reconstrucción económica que tanto le va a hacer falta a Venezuela".

