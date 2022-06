EE.UU.: Se inaugura la calle Jamal Khashoggi frente a la embajada saudita

ESTADOS UNIDOS

La calle Jamal Khashoggi, ahora dirección de la embajada de Arabia Saudita en Estados Unidos, fue inaugurada en Washington este 15 de junio. La placa lleva el nombre del periodista saudita asesinado por agentes de su país en Estambul hace cuatro años.

Con nuestro corresponsal en Washington, Guillaume Naudin.

Sólo tiene un centenar de metros de longitud, pero no se encuentra en cualquier sitio: la calle Jamal Khashoggi es ahora la dirección de la embajada de Arabia Saudita en Estados Unidos. Cabe recordar que fue en una representación diplomática saudita donde fue asesinado el periodista Jamal Khashoggi.

"Es un mensaje sobre la importancia de la libertad de prensa y es un mensaje para el gobierno saudita: no se puede encubrir esto", explica el presidente del Consejo del Distrito de Columbia, Phil Mendelsohn. "Las personas que trabajan aquí van a ver este nombre todos los días. No podrán olvidar. Y no podrán olvidar que nos acordamos", añade.

Justo antes del viaje de Biden a Arabia Saudita

Esta inauguración se produjo dos días después de la confirmación de un viaje del presidente estadounidense Joe Biden a Arabia Saudita, con un encuentro con el príncipe heredero Mohamed bin Salman, sin cuya aprobación el asesinato no podría haber tenido lugar.

Para Sarah Leah Whitson, directora de la ONG Democracy for the Arab World Now (democracia para el mundo árabe ahora), este viaje es un error: "En primer lugar, no habrá una caída de los precios del petróleo y la administración Biden ya lo ha admitido. No hay ningún beneficio para Estados Unidos. Hay un beneficio para las empresas armamentísticas estadounidenses. Hay un beneficio para Arabia Saudita, Israel y los Emiratos [Árabes Unidos] ".

El viaje tendrá lugar a mediados de julio. La Casa Blanca ha indicado que los derechos humanos estarán entre los temas de discusión.

