'Tablas de Libertad', un retrato de la comunidad skate en la frontera norte de México

El skateboard entró al programa olímpico el año pasado, en Tokio, y estará en las justas de París 2024. Un deporte urbano ampliamente practicado en el mundo. La estudiante estadounidense Marery Ruiz retrata a la comunidad skate en la ciudad fronteriza mexicana de San Luis Río Colorado, en Sonora. Ella conversó con un grupo de patinadores sobre el camino para conseguir un espacio para la práctica de este deporte, para ser aceptados por la comunidad y conseguir patrocinadores.

Escuche el reportaje de Marery Ruiz, estudiante de periodismo de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, que obtuvo la Mención Especial del Premio de Reportaje de RFI en Español 2022.

En el parque de skate de San Luis Río Colorado, en Sonora, México, hay varios skaters calentando y otros intentando sus trucos, aunque no siempre les salen como lo quieren. La mayoría son adultos jóvenes patinando. Isidro Campos es uno de ellos.

“Un truco básicamente, el que voy a hacer se llama Kickflip. Y el kickflip es una combinación del brinco con patada. Que es básicamente brincar y darle una vuelta a la patineta hacia un lado. Ya lo voy a hacer okay?”

Isidro, o Isi, se agacha, en forma de plié, salta pero no levanta el pie derecho de la patineta, haciendo que la patineta se eleve a 45 grados del suelo.

Con su pie izquierdo, patea el costado de la patineta, rotando la con un giro de 360 grados. Isi aterriza sobre su patineta, con una expresión de satisfacción en su rostro.

“Y eso fue lo que fue lo que es un kickflip.”

“¿Cómo salió?”

“Pues ese yo creo que estuvo excelente nada mas que me detuve en unas piedras.”

Los primeros skaters fueron surfistas Californianos cuyo propósito era practicar su deporte favorito mientras no había olas, y decidieron hacerlo en piscinas vacías, parques, o banquetas. Actualmente, el skate es un deporte popular alrededor del mundo que fue incluido en los juegos olímpicos del 2020.

En medio del Desierto del Altar de Sonora, en la ciudad fronteriza de San Luis Río Colorado, la comunidad del Skate se hace renombrar, especialmente el skater Gabriel Molina, conocido como GAGA. Nos vimos por Zoom mientras él realizaba una visita a la Ciudad de México.

“Tengo 20 años ya patinando. Ahorita ya a mis 27 años pues tengo lo que es un skateshop allá en San Luis Río Colorado. Y tengo una marca de productos de patineta que se llama zeta hardware y aquí vendemos pues playeras, tornillos...”

Gabriel Molina (GAGA) posa durante la grabación de un comercial en la Ciudad de Mexico. © Archivo personal GAGA

Cuando Gaga tenía 7 años de edad, se sentaba junto a la ventana para observar a su tío patinar con sus amigos. Le encantaba ver los trucos que hacían y se la pasaban juntos.

“Mire a mi tío y me llamó mucho la atención patinar porque pues miraba como ellos se juntaban afuera de la casa y patinaban y miraba como batallaban por un truco. Todo eso de la ventana no desde el porche de mi casa.”

“Y Cuando tuve mi primera patineta empecé a patinar y obviamente al principio como que te cae bien gordo no porque no puedes lograr nada y así estás mucho tiempo intentando hacer trucos.

Cuando empecé a caer mis primeros trucos era una sensación muy inexplicable hasta ahorita una sensación como cuando metes un gol o cuando metes una canasta de basquetbol o que haces in punto jugando una partida".

Pero Gaga no es el único skater en San Luis. Todos ellos tienen anécdotas de cómo empezaron a patinar y como Gaga influye en sus vidas.

Estoy en un parque al noreste de San Luis. Hay cuatro skaters en este lugar. Hace mucho viento, pero continuamos conversando. A mi lado derecho se encuentran Ricardo Castaños y Markos Capiz.

“¿En dónde estamos ahorita?”

“El skatepark de la calle Sonora y calle 30.”

“Es un parque que abarca que será menos media cuadra pero está de calle a callejón. Hay unas escaleras pues en las escaleras está lo que es un hubba. En cuanto bajas esta un cajón chiquito...”

Los 4 comenzaron a patinar entre los 10 y 18 años. Pero Isi comenzó por algo más peculiar.

“Pues fue algo muy rarito porque un primo empezó a patinar y me gustaron mucho sus tenis… y dije a la madre que chilo se miran sus tenis arriba de la patineta. Entonces primero me empecé a meter en los tenis y dije creo que si tengo tenis buenos voy a ser bueno para patinar.”

Todos se ríen y le preguntan a Isi si obtuvo los tenis o no. Me di cuenta que la marca y el tipo de tenis son muy importantes para este deporte. Pero luego comentan sobre Gaga. Isi es el que mejor lo conoce.

“Entonces tiene esta aspiración de elevar el skate no nada más en sí mismo si no más allá de su individualidad. Ayuda a los demás a patinar los apoya. Hizo una tienda para los Sanluisinos pudieran patinar. El Apoyo aquí en el skatepark que estamos ahorita parados en la Sonora y 30.”

Me entero de que Gaga fue una de las personas principales de la creación de este parque, San Luis Skate Park. Decidí preguntarle sobre esto

“Tenía entendido que el deporte hace un impacto social muy bueno. Entonces hice una exposición donde dije que impacto iba a tener el skatepark. Y creo esa fue una parte clave porque les platicaba yo que había viajado a la Ciudad de México que ya había conocido aquí en Arizona que practica el skate.”

Gaga junto con otros patinadores recaudaron firmas y asistieron a juntas con políticos para explicar porque deberían construir el parque.

“Cuando colaboré con el primer Skate Park de San Luis, si se quedaron como a la bestia. Tiene 16 años y estás influyendo en la construcción de un parque público. Y eso estaba increíble y recibí felicitaciones de mi familia que no pensaba que iba a recibir nunca sabes?”

Gaga ayudó con el diseño, y aunque les dijeron que él y los skaters tenían que recaudar medio millón de pesos, al final el gobierno accedió a construirlo con fondos locales.

“Yo para ese entonces ya estaba patrocinado y tenía tiempo patinando para marcas.”

Algunas de las marcas que patrocina a GAGA incluyen Deza Skateboards, SIERRA Hardware, DC Shoes México, TRAVEL ON WHEELS, Camperos de la Calle y Lítica Grip Tape.

Antes de inaugurar el parque San Luis, los skaters practicaban por toda la ciudad. Se metían en problemas con las autoridades constantemente y también eran vetados de lugares.

Julian Kazama, un joven skater de la comunidad lo recuerda con mucho gozo.

“Eso fue algo histórico aquí en San Luis porque nunca habíamos tenido apoyo. Generaciones atrás ya habían querido tener un parque, pero nunca nos pelaron.”

“Pero también antes de esto era un problema patinar en San Luis por que como no estaba el parque uno patinaba en la calle, en el centro y en ese entonces no sé qué pedo con los policías de ese momento porque nos miraban así en ciertas horas en cierta parte y nos llevaba a la comandancia.”

“Pero estaba padre porque por ejemplo si tenías chanza de correr es como todos corren hacia todos lados y nomas patinetas escuchándose a toda velocidad y el problema es cuando te agarran.”

“La primera vez a mí me toco una van de policía nos subieron a todos y éramos como 30 patinadores ahí en el centro de la ciudad y todos veníamos contando chistes y nos veníamos carcajeando en la van.”

“Pues ahí era que un castigo de tu mama. Por qué te tenía que ir a recoger a la 34. Y pues uno si se sentía mal porque no estabas haciendo nada…. Por qué no se llevan a ellos que están jugando futbol o sea no tiene...”

La 34 es la comandancia en la calle guerrero y 34.

“El punto de reunión era el parque Benito Juarez, ubicado en el centro de la ciudad, rodeado de árboles, puestos de comida, aves y personas. Ricardo me llevó allí, a unas 27 cuadras del skatepark.”

“En donde estamos ahorita?”

“Ahorita estamos en el parque Benito Juárez. Yo creo que uno de los parques más emblemáticos de San Luis. También fue uno de los primeros parques donde nos empezamos a juntar todos aquí a patinar.”

“En el centro está una parte plana de piso cuando recién lo pavimentaron estaba súper chingon Para patinar.”

Pero todo eso que la gente cree que somos unos vagos que andamos drogándonos y la madre. No, Yo creo que, al contrario, o sea el patinar de cierta manera te aleja de todo ese ambiente porque no estás buscando drogarte, no estás buscando hacer desmadre no estás buscando hacer nada malo o sea nomas quieres ir a patinar.

Gaga volvió a San Luis en de la Ciudad de México en noviembre. Me reuní con él para conocer más de sus actividades. Visitamos lugares con valor sentimental para los skaters, pero sobre todo para Gaga. Nuestra primera parada fue al lado del Parque Benito Juárez en su tienda Camperos de la Calle. Nos quedamos una hora afuera porque Gaga estaba tratando de hacer trucos.

“¿Cuántas veces lo intentaste?”

“Como unos 5 intentos, a la segura. A ver hazlo backslide.”

De la tienda nos fuimos a la esquina de la calle revolución y calle segunda, justo en una plaza de comercio. Gaga, junto con sus amigos, venía a patinar aquí con frecuencia por sus banquetas de metro y medio de altura, los barandales y la adrenalina de no saber si eran bienvenidos o no.

“Y Antes nos recordaban como ‘ey ya les dije que no pueden patinar’ y ahorita ya es como ey no pueden patinar aquí.”

“El guardia de aquí siempre nos recordaba. Ahí va un último intento”

“Ahí va, va, va”

Cuando por fin lo logró hacer el truco, nos fuimos al “Bosque de la Ciudad”. El Bosque es un área verde, con estadio de béisbol, canchas de fútbol y un parque. Es el lugar ideal para patinar.

“¿Tanto así quieren a la patineta como casi matarse?”

“Si es que es como un gusto a la adrenalina.”

Después de un tiempo y de brincar sobre objetos, terminamos en el parque Sonora y 30. Al llegar, los skaters se veían emocionados de estarlo viendo. Me pareció curioso cómo los niños se le acercaban a saludarlo.

“¿Ey qué onda morro como andas? ¿Todo bien?”

“Ya te extrañaba güey!”

“Era boy yo también a ustedes. ¿Cómo están?”

“Que onda.”

“Qué onda. En algún punto ellos van a hacer como a los que sigan pues, ¿sabes?”

Nos sentamos en una banca y observamos a los skaters de todas las edades. Platicamos sobre sus planes a futuro, su conexión con San Luis y la nostalgia que le trae estar aquí.

“Es ese sentido pues que no me puedo irme pa’lla y abandonar todo aquí pues porque yo quiero que aquí crezca pues de alguna manera pues el skate. La cultura.”

¿Y que es una patineta? Bueno, la definición es “una tabla con ruedas en la parte inferior que sirve para divertirse.” Al preguntarles cómo describen patinar en una sola palabra, me contestaron libertad.

