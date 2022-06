Estados Unidos: 50 años después, el eco del Watergate resuena en los pasillos del Capitolio

Estados Unidos

En la madrugada del 17 de junio de 1972 comenzó el escándalo Watergate. Cinco hombres fueron detenidos cuando irrumpieron en las oficinas del Partido Demócrata en Washington. El asunto acabaría provocando la dimisión del presidente Richard Nixon, que estaba detrás de la intrusión según las investigaciones periodísticas y parlamentarias. Este aniversario resuena con los acontecimientos políticos actuales de Estados Unidos y la investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Con Guillaume Naudin, corresponsal de RFI en Washington

Un presidente que busca la forma de mantenerse en el poder, periodistas que buscan y publican hechos y una comisión del Congreso que trabaja en directo en la televisión. Hay similitudes entre el Watergate y el 6 de enero.

También hay diferencias. El principal es probablemente el Partido Republicano. En 1972, los representantes electos del partido presidencial fueron mayoritarios a la hora de pedir una comisión de investigación en el Senado. Una comisión verdaderamente bipartidista, mientras que la comisión del 6 de enero fue aprobada claramente marcada por la división política de la Cámara de Representantes. Sólo dos de los nueve miembros son republicanos y son tratados como parias en su propio partido. Si Richard Nixon acabó dimitiendo en 1972, fue porque sabía que los miembros republicanos acabarían condenándole. Nada de eso ha sucedido en el último año y medio. Los cargos electos del partido no quieren ni se atreven a enfrentarse a un Donald Trump todavía muy influyente. Así, entre los medios favoritos de los conservadores, muchos de ellos siguen defendiendo, como Donald Trump, la idea de que le habrían "robado" las elecciones presidenciales de 2020, e incluso han optado por no emitir estas audiencias.

Otra diferencia es la reacción del público. En los años 70, las audiencias acabaron convenciendo a la mayoría de los estadounidenses de la culpabilidad del presidente. La primera audiencia del comité, el 6 de enero, fue vista por 20 millones de personas; 80 millones vieron el espectacular testimonio en el Congreso de John Dean, entonces consejero de la Casa Blanca, cuando implicó a Richard Nixon en el escándalo. Es una cifra importante, pero no un récord. En la fracturada sociedad estadounidense, es como si cada bando se atuviera a una opinión ya formada.

Un vicepresidente bajo presión

Este jueves fue la tercera audiencia pública de la comisión sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Los miembros del comité se centraron en la presión sobre el vicepresidente Mike Pence para que no certifique las elecciones presidenciales de 2020.

El presidente del comité, Bennie Thomson, representante demócrata de Mississippi, dice que no suele estar de acuerdo con Mike Pence, pero celebra su valor el 6 de enero. Porque el vicepresidente resistió la presión. Presión que llegó antes, sobre una idea de un abogado cercano a Donald Trump, John Eastman, que explicó que no podía certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Una idea ilegal y John Eastman lo sabía, según el consejero de la vicepresidencia. Esto no impidió que Donald Trump siguiera presionando ese mismo día a Mike Pence para que siguiera ese plan, que sabía que violaba la ley, durante una tensa llamada telefónica en la que, según un testigo, llamó "pelele" al vicepresidente. Vuelve a presionar en su discurso antes del ataque y también, a través de las redes sociales, después de que los alborotadores entraran en el Capitolio. En ese momento, los servicios de seguridad habían puesto a Mike Pence a salvo, no muy lejos de los que querían atraparlo. En un correo electrónico de John Eastman, Pence seguía presionando unas horas después de la revuelta para que se suspendiera el proceso que se había reanudado. Este último pidió entonces un indulto presidencial, que no obtuvo. Cuando fue convocado e interrogado por la comisión, prefirió guardar silencio.

“Fue una audiencia informativa, una audiencia poderosa", dijo el representante demócrata de California Pete Aguilar, que dirigió la audiencia del día. “Donald Trump sabía que había perdido las elecciones de 2020. Pero no se resignó a participar en el traspaso pacífico del poder. Así que se decidió por un plan, que de nuevo sabía que era ilegal. Y cuando el vicepresidente se negó a participar, desató una turba violenta tras él. Pregunté cómo habíamos llegado hasta allí. Y creo que la respuesta a esa pregunta empieza por las personas que ocupan puestos de poder que anteponen su partido a su país. Y no podemos permitir que eso continúe".

