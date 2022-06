De las alianzas que Gustavo Petro logre construir dentro y fuera del Congreso dependerá su éxito

Colombia

Gustavo Petro, el candidato del "Pacto Histórico" ganó la elección presidencial en Colombia celebrada el 19 de junio. El ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá obtuvo 50,4% de los votos contra 47,3% de su contrincante, el populista Rodolfo Hernández. Es la primera vez en la historia de Colombia que la izquierda gobernará el país. Su presidencia estará marcada por enormes desafíos, como el de que el Congreso esté dominado por la derecha.

Jacobo Grajales, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Lille, habló con Radio Francia Internacional sobre la importancia de esta victoria: Rodolfo Hernández es un candidato que logró unificar bajo su figura una buena parte de la derecha colombina, el conservatismo en general, pero es un candidato que está muy poco marcado ideológicamente, que en realidad cambio varias veces sus propuestas a lo largo de la campaña para buscar, justamente, reunir un gran número de votantes. Hay quienes lo califican de populista, de conservador, pero hoy en día parece difícil darle una etiqueta política muy clara.

Volviendo a la victoria de Gustavo Petro y de Francia Márquez, es una victoria histórica. Recordemos que la izquierda nunca ha gobernado Colombia, nunca ha habido un gobierno de izquierda en toda la historia de Colombia. Esta victoria es la expresión de dos temporalidades distintas. Una temporalidad más bien larga, que es la movilización de la izquierda política, civil, que le apostó a la competición política más que a la lucha armada, una movilización que puede comenzar en 1991, con la Constitución. Una movilización que puede estar asociada también con la creación de distintos movimientos de izquierda en los años 2.000. Y una temporalidad más corta, que es la de la movilización social que comenzó éstos últimos años, en el 2019 con un paro nacional, en el contexto de salida de la pandemia y de crisis económica que vive hoy Colombia. Esta movilización ayudó también a agregar en torno a la candidatura de Gustavo Petro y de Francia Márquez un número de movimientos urbanos, pero también rurales, campesinos, afrocolombianos, indígenas. Eso me parece haber sido la clave de la victoria de la izquierda en Colombia".

RFI: Gustavo Petro pasó de 8,5 millones de votos en cifras cerradas a 11,3 millones. Pero su contrincante sacó más de 10,5 millones de votos, es decir más de 4 millones de votos de diferencia respecto de la primera vuelta. ¿De dónde vienen los votos de Gustavo Petro?

"Esa es una de las claves de la victoria. Es la capacidad que tuvo esta candidatura (la de Gustavo Petro) de ir más allá de las bases sociales establecidas de la izquierda. Gustavo Petro, la noche de la primera vuelta, aparecía en posición difícil para ganar la segunda vuelta, ¿por qué?, porque no tenía, eso parecía, reservas de votos, que todas las personas que aceptarían votar por un gobierno de izquierda en Colombia ya lo habían hecho. En cambio, el candidato Rodolfo Hernándéz aparecía como el candidato perfecto contra Petro pues lograba atraer a la vez a los votantes de derecha, incluso de centro derecha, votantes conservadores que no se iban a reconocer en un proyecto político de izquierda, pero que al mismo tiempo no llevaba el lastre del gobierno actual. El gobierno de Iván Duque concentra mucho rechazo en buena parte de la población colombiana, y que seguramente le costó el paso a la segunda vuelta al candidato tradicional de la derecha que era Federico Gutiérrez. Lo que pasó es que hubo la combinación de dos factores. Por un lado, Rodolfo Hernández no logró convencer a buena parte de estos electores de centro, o centro derecha, que o bien no se movilizaron, o bien terminaron votando por Petro. ¿Por qué?, porque Rodolfo Hernández apareció como un candidato poco serio, un candidato que incluso podría representar una amenaza para institucionalidad, una amenaza incluso para el orden constitucional. Mientras que Gustavo Petro, que encarnaba una amenaza contra el orden, logró encarnar una cierta promesa de institucionalidad, de cambio reformista y de cambio respetuoso de la ley y de la Constitución. Creo que esto convenció a muchos electores indecisos de finalmente votar por la izquierda a pesar de que no adhieran a buena parte del programa social de este sector.

RFI: Eso ha llevado a que se haya producido la mayor participación electoral en la historia reciente de Colombia. Pero una cosa es el voto y otra cosa es el gobierno. El presidente que tomará su cargo en agosto próximo no cuenta con mayoría en el Congreso. Él ha dicho que entre sus prioridades está luchar contra el hambre; implementar o acabar de implementar el acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC en 2016. ¿Cómo va a hacer para implementar fuertes reformas sin contar con la mayoría parlamentaria?

La vida política colombiana está habituada a los gobiernos de alianza de varios actores políticos. Casi todos los gobiernos de estos últimos años han sido alianzas entre actores que en otros momentos estaban en competencia. Sin embargo, la dificultad particular para Petro es que justamente la izquierda históricamente es un sector de oposición, entonces, ¿con quién se podrá aliar? El aliado natural de Gustavo Petro sería el partido Liberal, un partido con posiciones políticas más bien hacia el centro, que tiene, digamos, una ideología bastante versátil. En los últimos años se ha aliado casi que con todo mundo en el espectro político colombiano. Pero la alianza con el solo partido Liberal no será suficiente, entonces habrá que ir a buscar otros sectores, otros partidos dentro del Congreso, o incluso ir a buscar a senadores y representantes uno por uno, una por una, para lograr este "acuerdo nacional" será algo seguramente muy complicado".

Gustavo Petro deberá enfrentar una situación de gran violencia en el país. En lo que va de este año, según el Indepaz se han producido 44 masacres, en 2021 se produjeron 96, con 338 víctimas. Esta violencia cotidiana se produce fruto no sólo de grupos paramilitares identificados con la derecha, sino también de disidentes de la guerrilla y por el control de la droga. ¿Qué representa este enorme desafío para el gobierno de Gustavo Petro?

Es un enorme desafío porque la izquierda parte con una crítica histórica que es que no se le veía como el sector político idóneo capaz de enfrentar los retos políticos de orden que tiene Colombia. Sin embargo, es claro que una real aplicación del acuerdo de paz es justamente lo que le hizo falta al gobierno de Iván Duque, e incluso a los dos últimos años del gobierno de Juan Manuel Santos, y que esta falta de aplicación de los acuerdos de paz es en gran parte la responsable de la violencia que vive el país. Entonces, si el gobierno de izquierda es capaz de llevar el Estado a las regiones -lo cual era la promesa del acuerdo de paz, que iba mucho más allá de la desmovilización de las FARC-, sino una reconstrucción del Estado en sus márgenes, una reconstrucción del Estado social en estas regiones históricamente violentas, tocadas por la violencia, eso seguramente ayudaría a afrontar la situación de orden público que tiene el país. Pero al lado de eso existe también el reto de la economía de la droga. Es algo que también se planteó en estas elecciones; otras formas de abordar el problema de la droga que no estén orientadas solamente hacia la represión, porque la represión es una de las razones claramente que han creado el clima de violencia que hoy vive el país.

RFI: Frente al problema de las drogas, Gustavo Petro ha planteado la posibilidad de llevar a cabo una reforma agraria que vaya a la raíz del problema de los cultivos de la droga, pero para eso tendrá que enfrentarse a una derecha acostumbrada a guardar sus bastiones. La derecha, efectivamente, pierde estas elecciones, pero no está completamente debilitada.

Claro. Al contrario. La derecha guarda un poder muy importante en las regiones. Cuando uno ve el mapa del voto a nivel subnacional en Colombia se ve que hay una polarización muy fuerte, entre un centro andino que vota mayoritariamente por el candidato Rodolfo Hernández, y una candidatura Petro-Márquez que tomó fuerza sobre todo en las regiones más pobres, más marginalizadas del país. Entonces es claro que hay una expectativa muy fuerte en estas regiones hacia una política agraria que es la política que se había prometido en el acuerdo de paz, lo que en el acuerdo de paz se llamó la "reforma rural integral", que debía justamente llevar una política distributiva al campo, pero llevar también un apoyo económico para los campesinos. Y ese punto es clave porque allí se juega el gobierno de izquierda su credibilidad frente a las bases sociales que lo apoyaron en estas elecciones. En cuanto a la oposición, claramente será muy fuerte, no solamente podrá venir de sectores latifundistas tradicionales que ejercen mucho poder en las regiones, sino también de empresas transnacionales de explotación minera, de explotación petrolera. Una de las promesas del gobierno de izquierda ha sido parar la política extractivita que han seguido todos los gobiernos colombianos de estos últimos años. Es un reto grandísimo de llevar a cabo este giro económico de realizar parte de las promesas sociales que se han hecho".

RFI: La Unión Europea ha felicita a Gustavo Petro, Estados Unidos ha dicho que está dispuesto a trabajar con el candidato que ganara la elección presidencial. ¿Esto significa un espaldarazo para el nuevo presidente de Colombia?

Claramente lo es. Es importante porque uno de los ejes de la victoria de la izquierda fue mostrar que el hecho de tener un gobierno de izquierda no quería decir una oposición a Estados Unidos, no quería decir, por ejemplo, un alineamiento a la posición de Venezuela en la región, sino una diplomacia tal vez más independiente, más centrada frente a los intereses de América Latina que la diplomacia que ha sido llevada a cabo estos últimos años por el gobierno de Iván Duque. El clima internacional es favorable a ello puesto que el gobierno actual en Washington seguramente estará mucho más abierto a encontrar un terreno de encuentro con un gobierno de izquierda en Colombia que lo que hubiera sido por ejemplo un gobierno republicano.

