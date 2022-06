Las relaciones entre Washington y Bogotá en la era Petro

Colombia

Tras la elección histórica de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas en Colombia, uno de los primeros en felicitar al nuevo jefe de Estado recién elegido fue el secretario de Estado estadounidense. Los dos países siempre han tenido una relación privilegiada. ¿Cambiará con la era Petro?

Colombia ha sido, en las últimas décadas, el socio más importante de EEUU en América Latina. La lucha contra el narcotráfico, la inmigración clandestina y más recientemente la oposición al régimen socialista de Venezuela, han sido temas en los que Washington siempre ha encontrado a un fiel e infalible aliado en Bogotá.

Pero esta asociación estratégica de primer plano podría resentirse en los próximos meses. Gustavo Petro no quiere renunciar a la posibilidad de “repensar” ciertos principios fundamentales de la cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

Y uno de los asuntos más espinosos es la lucha contra el narcotráfico. En el marco del Plan Colombia, EEUU han invertido desde principios de los años 2000 hasta el 2016, más de 7.000 millones de dólares. Sin embargo, los cultivos ilícitos se multiplicaron.

Para Petro se trata de un fracaso por lo que quiere una nueva estrategia que consiste en legalizar parcialmente la droga y alternativas agrícolas para las zonas rurales.

En este contexto, el futuro jefe del Estado colombiano prevé además rever el acuerdo de libre comercio entre Bogotá y Washington quien, según Petro, perjudica a la competitividad de la agricultura colombiana.

Una mano tendida a Washington sobre la Ecología

A pesar de todo, no sólo hay puntos de fricción. “Uno de los ejes de la victoria de Petro fue el hecho de mostrar que un gobierno de izquierda no quería decir una oposición a EEUU, no quería decir un alineamiento por ejemplo a la posición de Venezuela en la región. Sino una diplomacia tal vez más independiente frente a los intereses de América Latina que la diplomacia que ha sido llevada a cabo estos últimos años por el gobierno de Iván Duque”, afirma a RFI el profesor de Ciencias Políticas en la Universidad francesa de Lille, Jacobo Grajales.

“El clima internacional es favorable a ello porque el gobierno actual en Washington estará seguramente más abierto a encontrar un terreno de encuentro con el nuevo gobierno en Colombia que si hubiera sido una administración republicana en Washington”, añade el analista.

Petro fue elegido con una agenda progresista con la promesa de transformar el país en punta de lanza latinoamericana en la lucha contra el calentamiento del planeta. Para salvar la selva de la Amazonía, tiene desde ya el apoyo de la administración Biden.

