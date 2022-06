Guerra Sucia: 'Por ahora no tenemos verdad ni justicia', denuncia familiar de una desaparecida

México

El gobierno mexicano reunió este miércoles a familiares de personas desaparecidas o ejecutadas, así como a sobrevivientes de la "Guerra Sucia", la política represiva del Estado entre 1965 y 1990.La cita fue en el Campo Militar número Uno, el sitio donde tuvieron lugar muchas de esas graves violaciones. Alicia de los Ríos, hija de una luchadora social desaparecida por fuerzas del Estado, reitera: "Por lo pronto no tenemos verdad y no tenemos justicia".

Anuncios Lee mas

Sin prevenir a los familiares de las víctimas civiles, el gobierno mexicano invitó también a familiares de los militares, pues, según el presidente López Obrador, se trata de "honrar la memoria de los que perdieron la vida luchando por un ideal, o luchando en cumplimiento de un deber". Alicia de los Ríos, hija de una luchadora social desaparecida en 1978 por fuerzas del Estado mexicano, juzga que la calidad de víctimas entre civiles y militares no es igual. "Por lo pronto no tenemos verdad y no tenemos justicia", dijo en entrevista con Radio Francia Internacional.

La Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 en México fue creada en octubre del 2021. Su objetivo es esclarecer y aportar justicia a las víctimas, familiares o sobrevivientes, de crímenes, desapariciones, ejecuciones de cientos de personas, bajo los gobiernos del PRI, el Partido Revolucionario Institucional.

La represión y brutalidad con la que el Estado mexicano apagó las protestas sociales y todo brote de inconformidad se produjeron al mismo tiempo que el gobierno recibía a cientos de sudamericanos que huían de la represión por los golpes de Estado en el resto del subcontinente: Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Nicaragua, presentándose como progresista. De norte a sur del país, las fuerzas armadas y agencias de seguridad dieron cuerpo a la llamada "Guerra Sucia".

Alicia de los Ríos Merino era integrante de la organización armada Liga Comunista 23 de Septiembre, que operaba en México. Desapareció en 1978 en el estado de Chihuahua, en el norte de México, a manos de la Dirección Federal de Seguridad, un organismo de inteligencia del Estado responsable de graves violaciones de los derechos humanos, secuestros, y desapariciones. Su hija Alicia de los Ríos, quien participó en la reunión del miércoles, precisa que la Comisión de la Verdad comenzó a operar a inicio del 2022, y que "el encuentro en la Defensa Nacional (el Campo Militar número Uno), fue para el trabajo en sus instalaciones, archivos y probablemente sus militares retirados".

La puesta en marcha de la Comisión de la Verdad es una de las promesas del gobierno conducido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), quien prometió que no se ocultará nada, "absolutamente cero impunidad”, aseguró. Para Alicia de los Ríos, "lo ideal sería encontrar lugares que han sido descritos por los sobrevivientes que estuvieron tanto en el Campo Militar número Uno -el campo grande, el gran cuartel-, como en otras instalaciones en el resto del país". En caso que eso suceda eso ayudaría a demostrar que allí fueron torturadas, violadas, desaparecidas cientos de personas. Los familiares de las víctimas precisan contar con testimonios de varios sobrevivientes que pasaron por esos sitios. "Además, esperamos que los solados hablen", subraya la hija de Alicia de los Ríos Merino.

Décadas de impunidad han llevado a que las sucesivas promesas de justicia que en su momento hicieron algunos presidentes sean poco creíbles. De ahí que una pregunta obligada sea ¿cómo se puede asegurar que haya justicia? Alicia de los Ríos recuerda que durante su intervención en el acto del Campo Militar señaló que "no podemos esperar justicia si dentro de este mecanismo (la Comisión de la Verdad) no está la Fiscalía General de la República (FGR, responsable de investigar los delitos, y procurar que sus responsables no queden impunes)". Y como prueba cita la existencia de 245 carpetas -es decir 245 casos- que no se han podido activar para buscar esclarecer los hechos y proporcionar una justica expedita y completa. Es el caso de Alicia de los Ríos Merino,

Este viernes 24 de junio se cumplen veinte años que los familiares de Alicia de los Ríos Merino denunciaron ante la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales su desaparición. "Veinte años nos ha llevado construir una investigación, y la justicia se ve lejos. Se ve muy lejos con este sistema de investigación que tenemos hasta la fecha", subraya su hija, quien, no obstante, ha podido contar con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, por lo que se considera una "privilegiada".

En el acto del Campo Militar número Uno estuvo presente también el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, quien en su intervención dijo "con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las fuerzas armadas".

Alicia de los Ríos destaca que los familiares como ella "no sabían que iban a estar soldados retirados y sus familias, creo que a todos nos tomó por sorpresa". Considera que "era su casa, evidentemente iban a ser los invitados del secretario de la Defensa Nacional". Asegura que fue "un despropósito" no avisarles que eso iba a pasar, aunque a nivel personal entiende que Sandoval González va a proteger a los militares. "La calidad de víctima de estos militares que murieron en sus funciones no es igual a la calidad de víctimas de a quienes les fueron violados los derechos humanos por agentes estatales. Me parece que es importante subrayarlo", advierte de los Ríos.

"Me parece que el presidente insiste en esta reconciliación, que no puede ser ni frívola, ni puede ser de esta forma. El proceso tiene que ser serio, tiene que conducir a procesos de justicia para entonces sí poder hablar de un futuro, de otro futuro. Por lo pronto no tenemos verdad y no tenemos justicia", sentencia la hija de Alicia de los Ríos Merino.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo