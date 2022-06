'La dictadura cubana la vamos a tumbar', dice desde EE.UU. la influencer Saily González a RFI

Cuba

Saily González, la famosa activista e influencer conocida popularmente en las redes como "Saily de Amarillo", ha tenido que abandonar Cuba y exiliarse en Estados Unidos por las presiones que sufría en su país, donde la acusan de "instigación a delinquir". Concedió una larga entrevista a RFI, al micrófono de Carlos Pizarro.

RFI: ¿Le dio tiempo a reflexionar sobre las últimas horas, sobre su llegada a Miami?

Saily González: Bueno realmente no he tenido mucho tiempo. He preferido, aunque a algunos no les parezca que sea conveniente, dar entrevistas, pero más que nada porque los medios que veo y me están pidiendo entrevistas son los mimos medios que cuando yo estaba en Cuba, y cuando muchos otros activistas estaban en Cuba, nos empoderaban, nos ayudaban, y yo digo que es gracias a los medios que hoy no estoy presa. Entonces casi que lo único que he hecho ha sido dar entrevistas, participar en programas… Todavía no he aterrizado.

RFI: ¿Usted tiene aún la pretensión de volver a la isla?

Saily González: Por supuesto. La dictadura cubana la vamos a tumbar, y por supuesto que voy a volver a mi isla, es mi país. A mí nadie me bota de mi casa.

RFI: Pero Usted es consciente de que, en estos momentos, su vida ha cambiado radicalmente, ahora vive como una exiliada que va a tener que defender sus ideales desde el exterior. ¿Tal vez sea una tarea un poco más complicada?

Saily González: Yo estoy prácticamente desterrada porque antes de irme, ellos me abrieron un proceso, esta vez por "instigación a delinquir", según le llaman ellos, y entonces en estos momentos si regreso a mi país voy presa. Entrando por los aeropuertos iría presa. O sea, yo estoy desterrada y sé también, que desde acá, desde el exilio, desde el destierro pues, tendré que cambiar las estrategias, cambiar la forma de comunicarme. Pero sigue siendo el mismo interlocutor el que siempre he tenido, y es el pueblo de Cuba, y son las personas que están dentro de Cuba, que son en definitiva quienes van a tumbar la dictadura.

RFI: ¿Se le han dado consejos desde Miami, compatriotas suyos que hicieron antes el mismo recorrido que Usted? ¿Le han dicho los primeros pasos a tomar en este exilio?

Saily González: No, realmente no. Me he reunido con muy pocos de ellos, sobre todo personas proponiéndome ayuda. Yo no estaba preparada para venir, fue una decisión que tomé en 72 horas apenas. Hasta el momento no, y esto lo agradezco mucho: agradezco mucho el respeto, porque por lo general, cuando uno sale, siempre aparecen algunas personas del exilio cubano, un exilio que lleva ya mas de 63 años, que se ha reinventado de muchas formas, y entonces, intentan implantar su opinión en otras personas… Y no, las personas que he conocido acá, hasta el momento son personas que me incitan a tener mi propia versión de la realidad, y lo agradezco mucho.

RFI: Al instruirla por instigación a delinquir, casi la forzaron a salir del país.

Saily González: Exactamente. No es que estaba instruida por instigación a delinquir, es que me iban a meter en una celda por instigación a delinquir, el motivo siendo un post donde yo daba consejos para manifestarse. O sea, ni siquiera dije nos vamos a manifestar, que tampoco es delito manifestarse, no es un delito, es un derecho humano, y por eso fue que ellos me instruyeron e incluso tenía cinco días para llevar a un abogado a ese lugar, para ir a dar declaración y después ellos decidían qué medida me iban a poner. Podía ser llevarme a prisión, como han tenido a varios de los presos políticos que tenemos hoy, Luis Robles por ejemplo, Manolo Alcántara, Maikel Castillo, los tuvieron presos por un tiempo bastante largo hasta que finalmente se decidieron a hacerles el juicio. Eso es como ellos lo hacen.

RFI: Según sus allegados, Usted necesitaba salir de la isla porque la presión por la que estaba pasando era demasiado fuerte, y estos últimos días fue la gota que colmó el vaso. Usted recibió una invitación para acudir a la Cumbre de las Américas en tanto que civil pero no pudo organizar ese viaje, ¿y a partir de ahí comenzó ya una presión total no?

Saily González: Sí. Al recibir la invitación para la Cumbre de las Américas, la dictadura cubana sabía que yo ya tenía una forma de salir de Cuba. No es la primera vez que ellos ejercían sobre mí una escalada de la represión: a finales de enero, principios de febrero, durante todo el mes de febrero, yo tuve un periodo de represión muy fuerte con citaciones, interrogatorios casi cada semana. En esos lugares ejercen sobre todo la tortura psicológica. En estas últimas semanas que estuve en Cuba, incluso he llegado a experimentar violencia física. Muchas personas vieron que el día que me detuvieron, el 31 de mayo, que yo iba manifestándome por la libertad de Luis Manuel, de Maikel, de todos los presos políticos en Cuba, y fui detenida de manera muy violenta por un represor de la Seguridad del Estado, esto entre comillas, al servicio de la tiranía cubana. Y luego recibí maltratos físicos dentro de ese salón de interrogatorio, ese día me liberaron solamente con un alta de advertencia. Y otra vez entré porque supuestamente me iban a llevar a un proceso que me habían abierto también por actividad económica ilícita, y de hecho me lo cerraron y me dijeron "ahora te vamos a abrir otro", y me abrieron este otro por instigación a delinquir y fueron 10 horas básicamente de tortura de tipo psicológico, y esto no iba a parar porque en el momento en que ellos sabían que yo tenía la posibilidad de exiliarme a Estados Unidos, yo sabía que ellos iban a hacer lo posible por que sucediera. Y todo el tiempo que yo no lo hiciera, iba a tener que experimentar todos estos episodios de represión, y no solamente yo, mi familia también.

RFI: Imagino que el nivel de ansiedad sería muy elevado en estos últimos días.

Saily González: Realmente sí. Realmente sí.

RFI: ¿Y ahora en Miami, ha podido rebajar un poco esa ansiedad, esa angustia?

Saily González: Sí, me he reunido con amigos, con familia también, mi esposo estaba acá, y yo creo que sí, adaptándome a toda esta nueva situación, este nuevo país, a la abundancia que no tenemos en Cuba, incluso en las condiciones más precarias, acá en Estados Unidos.

RFI: ¿Qué va a hacer ahora desde Estados Unidos, cuáles son sus pretensiones?

Saily González: Ahora mismo no he decidido, estoy mirando a ver qué se puede hacer, recibiendo consejos, pidiendo consejos y ayuda a algunas personas, pero algo sí me queda claro: cualquier cosa que yo haga va a seguir enfocada en hacer activismo para Cuba, para que los activistas cubanos como yo puedan sentirse un poquitín más seguros, puedan sentirse un poquito menos solos.

RFI: Hablemos precisamente del activismo, de las redes, de las nuevas generaciones. La gente confunde el activismo con la política. Si usted tomó mediáticamente una gran importancia en las redes, fue por sus denuncias y protestas a favor de los presos políticos, pero nunca decantándose por una simbología política, ¿no?

Saily González: No. Yo sí me considerara de algún lugar en la política, sería de centro. Yo creo que las personas que no lo tienen claro se dicen "yo soy de centro". Nunca he tomado postura en ese sentido, para mí, como dice el exilio histórico acá en Estados Unidos, Cuba está primero. Cuba está primero, y después entonces vemos las posiciones políticas. Ojalá más personas lo hicieran de esta manera.

RFI: ¿Qué tan es importante el papel de los influencers para protestar y denunciar por los derechos humanos ahora mismo en Cuba?

Saily González: Ahora mismo es necesario, es importante. Lamentablemente, muchos influencers no están enfocados precisamente en esto, pero sí es importante sobre todo para despertar conciencias, tanto de las personas dentro de Cuba que de las personas fuera de Cuba. Porque ahora nosotros tenemos más de 1.000 presos políticos en Cuba, muchos de ellos por manifestarse el 11 de julio, va a ser un año, y esas personas se manifestaron exigiendo un cambio. Y lamentablemente algunas personas en Cuba ni siquiera lo saben. Creo que el papel de los influencers es clave, también para conseguir ayuda. La situación económica en Cuba es particularmente preocupante, y estamos hablando de familias que perdieron su único sustento, que era tal vez ese preso político, estamos hablando de familias que no tienen como llevarle lo que ellos llaman el "saco quincenal", un saco de comida que reciben cada 15 días mientras no están condenados. El apoyo económico también es importante. Yo creo que los influencers podrían trabajar mucho más en este sentido.

RFI: Hablando de la nueva generación cubana a la cual Usted pertenece, se ve con más hambre de libertad. ¿Es esta nueva generacioin la que puede derrocar al régimen castrista dirigido por Díaz-Canel?

Saily González: Yo estoy totalmente segura, y yo creo que el régimen también lo sabe. Es por eso que en Cuba en estos momentos tienen a niños presos políticos, niños entre 16 y 18 años. Es una generación que creció con acceso de cierta forma a la información. La internet llegó a Cuba en el 2018, pero antes existía una cosa que nosotros llamábamos "el paquete", y que la gente veía desde su computadora. Yo recuerdo aquellos programas de callejeros viajeros... Tampoco crecieron escuchando a estos interminables discursos del dictador Fidel Castro, que no tenían para cuándo parar y que se dedicaban a engañar a la gran masa del pueblo cubano.

RFI: Usted que conoce bien las redes, pueden ser positivas pero también pueden ser negativas, según se utilice. ¿Le molestan los haters que le acaban de acusar de ser una agente de la Seguridad de Estado por marcharse a Miami?

Saily González: Estos ataques no son nuevos, yo creo que salen fundamentalmente desde la Seguridad del Estado. Son opiniones que ellos han intentado crear, y lamentablemente algunas personas se han adherido a eso, no sé si consciente o inconscientemente, o por maldad, no sé, o tal vez sea verdad que soy ambigua, como me llaman, no sé. Pero realmente, lo que digo es yo no vine a Miami a responder ataques de haters, yo no vine a Estados Unidos a estar defendiéndome. El que se interesa por mí, el que pregunta qué hice, pues está en mis redes sociales, ahí está, en mis redes sociales, todo lo que he hecho desde el año pasado por la libertad de todos los cubanos. Yo vine aquí a conseguir ayuda, a conseguir que los activistas cubanos, los familiares de los presos políticos, los propios presos políticos se sientan más apoyados, y estar aquí para ellos, para cualquier cosa que necesiten, utilizando ese poquito de influencia que tengo, para poder ayudar de manera más efectiva.

RFI: Han llegado rumores de que el gobierno cubano podría crear una escuela de haters o incluso crear perfiles, páginas para contratacar su lucha en las redes.

Saily González: Por supuesto, incluso hacerlos pasar por parte de la oposición y fomentar este discurso de odio. Cuando a mí me parece muy curioso, porque la oposición en Cuba históricamente ha sido pacífica, y siempre su discurso ha sido de amor, de solidaridad, de respeto entre cubanos. A mí me resulta muy curioso, como estos haters el discurso que tienen es de odio, intentar dar una falsa imagen de una oposición violenta, que habla desde el odio. Incluso a sí mismos los llaman los odiadores, cuando realmente está muy lejos de la realidad.

RFI: Una última pregunta: ¿qué deja en la isla, y qué echa de menos en este momento?

Saily González: En Cuba dejo a amigos, mi familia, mi madre, mi padre, mi hermano, mi perro, dejo mi vida, mi negocio, aunque estaba cerrado desde octubre. Dejo todo, en Cuba dejo todo.

