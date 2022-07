‘Espero que se arroje luz sobre el asesinato de mi marido’, dice Martine Moïse a RFI

Entrevista

En la madrugada del 7 de julio de 2021, el presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia privada por un comando. Su esposa Martine Moïse, que estaba a su lado, resultó gravemente herida. Hoy concede una entrevista exclusiva a RFI.

Entrevista por Stefanie Schüler

RFI: Usted resultó gravemente herida la noche del 7 de julio de 2021. La trataron en Estados Unidos. Un año después, ¿cómo se encuentra?

Martine Moïse: Un año ya. Es realmente difícil responder a esta pregunta. Por el asesinato de mi marido, que era el 58º presidente, y el intento de asesinato contra mí, las secuelas son y serán, creo, permanentes. Pero a pesar de la conmoción y de las heridas físicas, por mi marido, por nuestros hijos, por el país, estamos haciendo todo lo posible para curar nuestras heridas, para sanar nuestras heridas. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a los que vinieron a salvarme esa noche. Porque sin ellos no estaría hoy aquí para hacer esta entrevista. Y quiero que sepan que les estoy eternamente agradecida.

RFI: ¿Todavía teme por su vida hoy en día?

Martine Moïse: Sí. La amenaza es permanente. Los asesinos que mataron al presidente el 7 de julio de 2021 siguen sueltos. Doy gracias a Dios por haberme dado la vida. Poco después de recibir el alta del hospital, tuve que recorrer el país para agradecer a quienes habían permanecido fieles, que me habían apoyado y que, sin embargo, tras el terremoto [del 14 de agosto de 2021, que devastó los tres departamentos de la península sur de Haití], necesitaban una presencia. El presidente no estaba allí. Teníamos que ir. ¿Pues temer por su vida? Hay que seguir trabajando, a pesar de todo. Porque como siempre digo: no se nos puede matar a todos.

RFI: Usted decidió no participar en las ceremonias oficiales de conmemoración, en particular en la inauguración de un mausoleo en memoria de su marido. ¿Qué razones le han llevado a tomar esta decisión?

Martine Moïse: He decidido no participar. ¿Puedo decir que es por una cuestión de elegancia? Porque me pareció muy poco elegante la forma de invitarme. El monumento debía construirse mucho antes de que el presidente fuera enterrado. Sin embargo, no estaba listo. Un año después, todavía no está listo. Así que decidimos contribuir nosotros mismos y construir a partir de lo que teníamos. Y aún no ha terminado. Para mi gran sorpresa, veo en las redes sociales que "alguien" nos va a dar lo que nosotros hemos construido. Me pareció poco elegante. Por eso publiqué una nota para decir que no iba a participar y que la familia Moïse iba a rendir homenaje a su presidente en su propia tierra, pero que no íbamos a participar en lo que se hacía en Puerto Príncipe. Sobre todo porque Puerto Príncipe es realmente complicado con la violencia, los secuestros y todo eso. Así que preferimos quedarnos en las provincias.

RFI: En el comunicado de prensa que ha compartido en las redes sociales, se puede leer que "la familia Moïse no tiene intención de asistir a las actividades conmemorativas organizadas por el Estado haitiano, cuyo jefe de gobierno está bajo graves sospechas de asesinato del presidente de la República". Se refiere a Ariel Henry, el primer ministro nombrado por su marido dos días antes de su asesinato. Se sospecha que recibió llamadas telefónicas de uno de los principales sospechosos pocas horas después de la tragedia.

Martine Moïse: Estas sospechas no son mías, pero la investigación lo dice. Fue después de que el comisario del Gobierno realizara su investigación con la compañía telefónica Digicel cuando se dio cuenta de que el primer ministro tenía contactos con los presuntos asesinos. Así que, por mi parte, me veo obligada a tomar precauciones. Por eso, cuando volví a Haití, tuve que presentar una denuncia contra todos aquellos cuyos nombres se mencionan. Y como se mencionó su nombre [Ariel Henry], fue uno de los que denuncié. También presenté una denuncia contra los cómplices, cuyos nombres aún no se han hecho públicos.

RFI: En el funeral de su marido, Usted dijo: "Las aves de rapiña siempre están ahí. Nos miran y se ríen de nosotros". ¿Sigue siendo ésta su sensación hoy?

Martine Moïse: Sí, mientras no tengamos medidas judiciales y policiales duras contra los asesinos, siempre seguirán riéndose de nosotros, burlándose también de nosotros, disfrutando de lo que creen que es una victoria. A pesar de estos bloqueos institucionales y debido a la determinación del pueblo, se conoce a la mayoría de los asesinos extranjeros. Pero hay otros que aún no se conocen.

RFI: ¿Tiene algún nombre en mente? ¿Se ha formado una opinión sobre los autores intelectuales del asesinato y sus motivos?

Martine Moïse: Sabe que la investigación sigue en curso, ya sea en Haití o en el extranjero. Así que no puedo dar nombres para no obstaculizar la investigación. Por eso tengo que guardarme todas mis sospechas y dudas a la espera de que se haga la luz y se haga justicia.

RFI: Precisamente, en Haití se nombraron sucesivamente cinco jueces de instrucción para investigar el asesinato de Jovenel Moïse. Hoy, un año después, la investigación está paralizada. ¿Confía usted en la justicia de su país para llevar a cabo esta investigación y encontrar a los responsables?

Martine Moïse: El simple hecho de que estos jueces se vean obligados, cada vez, a renunciar al caso, refleja un malestar y una negativa de las autoridades en ejercicio a hacer justicia al presidente. El primer juez se fue, uno de sus empleados murió. Cada vez que un juez de instrucción podría hacer justicia al presidente, pasa algo. Pero estas manipulaciones no afectarán a nuestra determinación, como familia, como pueblo, de seguir exigiendo justicia para nuestro presidente.

RFI: ¿Está diciendo que la investigación se está impidiendo de alguna manera en Haití? Y si es así, ¿por quién?

Martine Moïse: La investigación se alarga. ¿Por quién? No lo sé. Pero si hiciéramos una pequeña investigación, veríamos que el ministro de Justicia es el ex abogado de los oligarcas contra los que luchaba el presidente*. Esto muestra que se va a alargar. Pero no me voy a desanimar. Voy a seguir pidiendo justicia hasta que el pueblo y nosotros, la familia, la consigamos.

*Contactado por RFI, el ministro de Justicia haitiano no ha respondido por el momento a nuestras solicitudes de entrevista.

RFI: Por su parte, la justicia estadounidense está llevando a cabo su propia investigación debido a la implicación de ciudadanos estadounidenses en el caso. Las pruebas son clasificadas y, por tanto, secretas. ¿Tiene Usted, como víctima de aquella trágica noche, acceso a alguna de estas informaciones de la justicia estadounidense?

Martine Moïse: Estas pruebas están bloqueadas. Si hacemos un pequeño análisis: ¿coopera la justicia haitiana? En 12 meses, ¿cuántas extradiciones se han producido a Haití? Ninguna. ¿Cuántas obstrucciones a la justicia se han producido en Haití? Varias. Cada vez que pedimos [a las autoridades haitianas] expedientes para extraditar a alguien, envían expedientes mal preparados o no los envían. Mientras tanto, las extradiciones se hacen en otros lugares. Así que, si la investigación en Haití está bloqueada, sólo puedo confiar en el lugar donde las cosas se mueven un poco. No puedo hablar de pruebas clasificadas porque hay muchas cosas que son públicas.

RFI: ¿Tiene alguna información adicional que no haya sido revelada por la prensa?

Martine Moïse: No, obtenemos la información de la prensa, la que es pública. No hay información que se dé específicamente a la familia. Todo el mundo tiene acceso a lo que es público.

RFI: A pesar de todas las dificultades que ha mencionado, ¿espera que algún día se arroje luz sobre el asesinato de su marido?

Martine Moïse: Sí, todavía espero que se arroje luz sobre el asesinato. Porque si vemos que hoy podemos hablar de Lumumba [Patrice Lumumba, ex primer ministro de la República Democrática del Congo, asesinado en enero de 1961] o de Sankara [Thomas Sankara, ex presidente de Burkina Faso, asesinado en octubre de 1987], y que se hará justicia en su caso, creo que un día –espero no tener que esperar 35 o 40 años– Jovenel Moïse tendrá justicia.

RFI: Un año después del asesinato de su marido, la situación política en Haití está totalmente bloqueada. Se han puesto sobre la mesa multitud de propuestas transitorias, pero por el momento sin ningún efecto real. La comunidad internacional, en cambio, sigue pidiendo que se celebren elecciones. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Martine Moïse: Las propuestas que ponen sobre la mesa los políticos y sus jefes implicados en la corrupción y los delitos a los que se enfrentaba el presidente Jovenel Moïse para cambiar el sistema no restablecerán la seguridad y el orden constitucional. El presidente murió porque quería el referéndum [constitucional], y los otros seguían queriendo la Constitución de 1987 detrás de la cual podían esconderse para seguir haciendo lo que están haciendo en el país. Así que creo que es muy importante que el país tenga una nueva Constitución, por supuesto por consenso, que los haitianos puedan finalmente sentarse y decidir sobre la Constitución. Y que haya elecciones. Porque al final un gobierno de transición no puede realmente tomar decisiones. Sólo un gobierno con representantes elegidos puede tomar decisiones y cambiar las cosas. Por eso creo que es importante organizar elecciones en cuanto digan que las elecciones son difíciles por la violencia.

RFI: A pesar de la violencia, debe haber elecciones, ¿es eso lo que está diciendo?

Martine Moïse: Creo que la violencia está ordenada. Porque a veces ves a un líder de una banda que se pasa meses y meses sin decir nada. Y un día, mucha gente muere. Creo que la violencia en Haití está ordenada. ¿Por quién? Las investigaciones lo revelarán algún día.

RFI: En un año, las bandas han proliferado en Haití, y la inseguridad preocupa ahora a casi toda la población. Esta violencia se acentuó durante el mandato de su marido. En su opinión, ¿sigue siendo controlable hoy en día? ¿Y cómo?

Martine Moïse: Creo que la violencia es controlable en la medida en que podamos sentarnos. Las bandas, por ejemplo: ves a alguien con un M14 [rifle de asalto] cuando no puede ni comprar un par de zapatos. ¿De dónde saca el arma? No cuesta 15 o 20 gourdes. ¿Y las municiones? ¿De dónde las saca? Por eso digo que la violencia en Haití es algo ordenado. Es algo que se utiliza para mantener al pueblo en silencio y para mantener al país en decadencia.

RFI: Y si dice que hay que sentarse en torno a una mesa, ¿piensa que se necesita primero un acuerdo político antes de poner fin a la violencia?

Martine Moïse: No, no estoy hablando de un acuerdo. Es una palabra vacía. No es una palabra que la gente respete. Hablo de lo que el presidente intentó hacer, que es reunir a todos los actores. Y decir: “De acuerdo, es Haití ante nosotros. ¿Qué vamos a hacer por nuestro país?”. Dondequiera que vayan los haitianos, no son bien recibidos. Porque ya no pueden vivir en casa. A veces son nómadas incluso en casa. Esta no es una condición aceptable para que un pueblo viva. Un extranjero no puede venir a cambiar esto por ti. Así que, si tenemos desacuerdos entre nosotros, discutamos nuestros desacuerdos, ¡y pongámonos de acuerdo en nuestros desacuerdos! No quiero hablar de acuerdo. Es una palabra vana.

RFI: Usted mencionó que su marido tenía la intención de defender el referéndum constitucional. Usted dijo: “Es una batalla que él libraba por nosotros, y que debemos continuar”. ¿Piensa continuar su lucha de una manera u otra?

Martine Moïse: La Constitución actual data de hace 35 años. Ya está obsoleta. Por eso el presidente luchaba por una nueva Constitución. Así que ya tenemos el texto escrito. Se ha compartido con todas las secciones comunales [división administrativa más pequeña de Haití] para que todos los haitianos puedan poner su huella en la Constitución, para que puedan orientarse. Sin una nueva Constitución, siempre tendremos el mismo patrón: alguien va a las elecciones, hace promesas y ni siquiera sabe que no podrá cumplirlas. Porque las personas que están en el lugar y que conocen bien la Constitución, son las que mandan. Las que nombran. Las que revocan. Aunque Usted [el presidente] tenga el derecho de elegir a su primer ministro, es otra persona [los miembros elegidos del Parlamento] quien tiene que decirle: “De acuerdo, estoy de acuerdo con este primer ministro”. ¡Pero a veces cuesta mucho! Por lo tanto, genera corrupción.

RFI: Pero, ¿quiere liderar esta lucha? ¿Usted personalmente?

Martine Moïse: No soy yo personalmente quien quiere liderar esta lucha, es todo el pueblo. Porque era el deseo del presidente. Y el presidente, antes de su muerte, había pedido al CCI [Comité Consultivo Independiente, creado por Jovenel Moïse para elaborar el proyecto de la nueva Constitución] que se hiciera cargo. Porque el presidente no sabía nada de la Constitución. La CCI se hizo cargo y compartió el texto con todos. Así que no será Martine Moïse quien se encargue de la lucha. Pero creo que es el pueblo haitiano el que tomará las riendas de su destino.

RFI: Martine Moïse, ¿su futuro está en Haití?

Martine Moïse: Sí, soy haitiana y mi futuro está en Haití. Cuando estaba en el hospital en Estados Unidos, después de recuperarme de mis heridas, comprendí mientras me trataban lo que pasaba en la diáspora: dejas tu país para tener una vida mejor, pero después quieres volver. Porque al fin y al cabo, tu vida está en casa. En casa, si hay un problema, ¡lo tienes que resolver! Así que resolvamos nuestros problemas para que los haitianos puedan vivir en el país y dejar de ser nómadas. ¡Para que podamos vivir en casa! Mi futuro está en casa, en Haití.

