Estados Unidos: Las secoyas gigantes del Parque de Yosemite, amenazadas por el fuego

Como cada verano, California está amenazada por los incendios. Aunque no se trata, por el momento, de uno de los gigantescos incendios a los que se enfrenta habitualmente el estado de la costa oeste de Estados Unidos, el incendio de Washburn arde desde la semana pasada en el Parque Nacional de Yosemite, uno de los más populares del país por sus amplios espacios abiertos, sus panorámicas y sus secoyas.

Con el corresponsal en Los Ángeles, Loïc Pialat.

El incendio denominado Washburn Fire ha quemado por el momento unas 1.000 hectáreas desde el jueves 7 de julio, sin que se hayan determinado aún las causas. Es poco en comparación con otros incendios de California, donde los megaincendios pueden destruir varios miles de hectáreas en un día.

Tesoros de la naturaleza

No ha habido heridos ni daños materiales. El Parque Nacional de Yosemite sigue abierto al público. Pero esto no elimina el peligro. En particular, hemos tenido noticias de pilotos de aviones que sobrevuelan la zona y que han visto ramas muertas impulsadas a cientos de metros en el aire por las llamas explosivas.

Los más viejos secoyas pueden vivir 3000 años. Sus cortezas resisten los ataques de los insectos y los han protegido de los incendios a lo largo del tiempo. AFP/File

Lo que está en juego es extraordinariamente valioso: son las gigantescas y centenarias secoyas. Quinientas de ellas están al alcance de las llamas. Son tesoros de la naturaleza, maravillas que no se encuentran en todo el mundo. Los californianos están muy apegados a ellas. Millones de personas visitan cada año Yosemite y el Sequoia Park, justo al sur.

Aspersores alrededor del tronco

El año pasado, envolvieron los troncos de algunas secoyas con una especie de papel de aluminio que actuaba como una manta contra el fuego. Este año, al menos de momento, los 600 bomberos movilizados, a la espera de refuerzos, utilizan una técnica rudimentaria: han instalado aspersores automáticos a los pies del Grizzly Giant, un árbol de 60 metros de altura que tiene entre 2.000 y 3.000 años, para humedecer el suelo y el tronco con la esperanza de debilitar las llamas si llegan hasta allí.

Yosemite es uno de los parques más visitados en Estados Unidos AFP/Archivos

Sin embargo, estas secoyas son resistentes. Estos majestuosos árboles existen desde hace cientos de años. Son fuertes e incluso son capaces de soportar las llamas. Excepto que ahora, en parte debido al calentamiento global, dicen las autoridades, los incendios son cada vez más intensos, las llamas más calientes, e incluso estas enormes secoyas están a su merced. El año pasado murieron 3.600 secoyas en la temporada de incendios, cerca del 5% de la población mundial.

Factores de riesgo

La evolución de este incendio en los próximos días es incierta. Cada año, los bomberos explican que el comportamiento de un incendio depende de varios factores. El calor, por supuesto, es el primer factor, y las temperaturas subirán esta semana, "coqueteando entre el calor y el mucho calor", parafraseando a un bombero.

Un bombero combate el incendio forestal del Parque nacional de Yosemite, en California, el 11 de julio. REUTERS - TRACY BARBUTES

El otro factor es la humedad. Es baja en Yosemite, alrededor del 15%, lo que no es una buena noticia. Además, la vegetación está seca y se incendia rápidamente después de tres años de sequía en California. El único punto positivo es el viento, que es relativamente débil.

