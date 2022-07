Miles de argentinos protestan mientras se dispara la inflación

Argentina

En los últimos 12 meses, los precios han subido un 64%, la cifra más alta en casi 30 años. Tras las manifestaciones del pasado sábado, miles de personas volvieron a movilizarse en Buenos Aires el jueves 14 de julio en respuesta a una convocatoria de organizaciones de izquierda radical.

Con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Théo Conscience.

Fue una vez más en la Plaza de Mayo, tradicional escenario de la alegría y la ira argentinas, donde se reunieron miles de personas, hartas del aumento del coste de la vida.

"Estamos sobreviviendo"

"Cada vez nos manifestamos por las mismas razones, pero nada cambia. ¡Todos los días suben los precios! Hoy en mi barrio, el kilo de pan estaba a 300 pesos, y ya nos han dicho que la semana que viene estará a 350", explica Daniel Palacio.

Sólo en junio, los precios se dispararon un 5%. Noelia Osuna cuenta: "Tengo hijos y se me hace muy complicado. Con los precios tan altos, ya no podemos comprar carne. Queremos que bajen los precios de los productos básicos, como la leche y el pan, porque en este momento no estamos viviendo, estamos sobreviviendo".

"Siempre es el pueblo el que sufre"

Diez días después de una nueva subida de precios provocada por la dimisión del ministro de Economía Martín Guzmán, la joven llama al Gobierno a asumir su responsabilidad: "El Gobierno debería arremangarse y dejar de discutir entre ellos, porque al final siempre es el pueblo el que sufre", denuncia.

Al no ser recibidos por la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, los manifestantes han anunciado nuevas movilizaciones en las próximas semanas.

