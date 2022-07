Canadá: El papa reconoce un 'genocidio' en la tragedia de los internados indígenas

Canadá

El papa Francisco ha reconocido que la tragedia de los internados canadienses supuso un "genocidio", a su regreso de un viaje de seis días en el que pidió repetidamente "perdón" a la población aborigen. El pontífice terminó su gira participando en una ceremonia pública en Iqualuit, una ciudad inuit en el extremo norte.

"Es verdad, no he usado la palabra [durante el viaje] porque no me ha venido a la mente pero he descrito el genocidio y he pedido disculpas, perdón, por esta labor que es genocida", dijo el Papa en una conferencia de prensa en el avión de regreso a Roma. "Sacar a los niños y cambiar la cultura, cambiar la mente, cambiar las tradiciones, cambiar una raza, digamos así, toda una cultura", añadió el pontífice, refiriéndose a los internados para niños aborígenes creados en Canadá entre finales del siglo XIX y la década de 1990.

El Papa pide perdón a los inuit

Todavía no había pronunciado estas palabras, pero en varias ocasiones, el papa Francisco ha repetido: "Pido perdón, lo siento", durante sus intervenciones públicas, ya sea en español, en inglés o incluso en inuktituk, la lengua de los inuit. "Durante su visita, pidió perdón por los abusos cometidos por miembros de la Iglesia católica en internados para niños indígenas. Y dio un paso más, pidiendo perdón a las víctimas de abusos sexuales", informó el viernes la corresponsal de RFI en Español en Canadá, Diana González.

El papa Francisco reitera sus disculpas por los abusos cometidos por la iglesia en Canadá

Para la última etapa de su viaje, el pontífice, de 85 años, se dirigió a Iqaluit, capital de Nunavut, en el extremo norte de Canadá, donde fue recibido con el sonido del canto de la garganta de los inuit, en medio de las coloridas casas. En esta pequeña ciudad, a la que sólo se puede acceder en avión y en la que viven poco más de 7.000 personas, en su mayoría indígenas, el Papa habló del "gran sufrimiento" de quienes fueron internados a la fuerza con el objetivo de "Matar al indio en el corazón del niño".

Peregrinación de Penitencia

El Pontífice también recordó que estaba haciendo una peregrinación de penitencia, pensando en los niños abusados en los internados religiosos para indígenas. Abusos infligidos, según él, no sólo por algunos católicos.

He viajado a #Canadá como peregrino para caminar con y por los #PueblosIndígenas: para que se siga adelante en la búsqueda de la verdad, en los caminos de sanación y reconciliación, y se siembre esperanza en indígenas y no indígenas, que desean vivir juntos fraternalmente. — Papa Francisco (@Pontifex_es) July 30, 2022

Mientras que algunos supervivientes de los internados ven la visita del Papa a Canadá como una oportunidad para iniciar el proceso de curación, otros esperaban algo más. Les hubiera gustado que Francisco reconociera la responsabilidad de la institución por los abusos sufridos por varias generaciones de niños.

En varias ocasiones, los manifestantes también pidieron la revocación de la doctrina del descubrimiento. Es un concepto del derecho internacional público así como del derecho indígena del siglo XV que permite a los colonizadores apropiarse de territorios si realizan una labor misionera.

"La disculpa del Papa no ha sido completa"

Muchos aborígenes señalan que aún queda un largo camino por recorrer y que éste es sólo el primer paso de un largo proceso de curación. En Iqaluit, muchos esperaban también respuestas precisas del Papa sobre el padre Johannes Rivoire, que se ha convertido para muchos en un símbolo de la impunidad de los abusadores sexuales protegidos por la Iglesia. El Papa no mencionó este caso en su discurso.

Este sacerdote francés, que pasó tres décadas en el Extremo Norte canadiense hasta 1993, ahora vive en una asilo en la ciudad francesa de Lyon. Es acusado de abusos sexuales de niños autóctonos, por lo que actualmente tiene una orden de extradición del gobierno canadiense.

Para Kilikvak Kabloona, presidente de la organización Nunavut Tunngavik, que representa a los inuit de Nunavut, "la disculpa del Papa no fue completa".

"No reconoció el papel institucional de la Iglesia católica en la protección de los abusadores, lo que permite que florezca la violencia sexual", dijo. "Queremos que Rivoire sea extraditado a Canadá para que se enfrente a sus cargos en los tribunales y hemos pedido al Papa que intervenga y le pida que vuelva a Canadá", añadió. Una delegación inuit tiene previsto visitar Francia en septiembre.

(Avec AFP)

