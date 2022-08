'El presidente Petro necesitará recursos coercitivos para negociar con grupos armados'

Colombia

El izquierdista Gustavo Petro, tomó el mando en Colombia. En su primer discurso como jefe de Estado, el exguerrillero de 62 años delineó profundos cambios para Colombia, un país acosado por la inequidad, los rezagos económicos de la pandemia y la violencia. Propuso nuevos acuerdos de paz con los grupos armados que viven del narcotráfico y el fin de la "guerra antidrogas". RFI analiza sus desafíos con Jacobo Grajales, profesor de ciencia política en la universidad de Lille.

RFI: "Tenemos que terminar con la guerra perpetua de Colombia", exhortó Gustavo Petro al asumir la presidencia el domingo 7 de agosto. El nuevo mandatario prometió también cumplir con el acuerdo de paz con las FARC. Y tendió su mano a todos los grupos armados activos para hacer las paces. ¿Cuáles son los retos más delicados del nuevo presidente en materia de paz y seguridad?

Jacobo Grajales: Hay dos retos y ambos son mayores. Primero que todo está la negociación con ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que se ha mostrado como un gran objetivo de este nuevo gobierno. La negociación con el ELN será difícil, puesto que la estructura interna de este grupo es muchísimo más descentralizada que la de las FARC, que firmó un acuerdo de paz en el 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces va a ser complicada esa negociación. Sin embargo, el actual gobierno tiene en mano todas las cartas para hacerlo puesto que, tener un presidente de izquierda llegando al poder envía el mensaje que las armas no son una forma viable para para la participación política.

El segundo reto, y tal vez incluso más importante y en todo caso, más complejo, es una negociación de sometimiento a la justicia con grupos armados ligados al tráfico de drogas. ¿Por qué es más complicado? Porque estos grupos son muy diversos, tienen intereses también muy diferentes y además no se pueden acoger a una negociación política, por ley en Colombia, como la que se podría hacer con el ELN. Estos grupos simplemente podrían beneficiarse de un trato más suave de parte de la justicia.

Eso también necesita un cambio de paradigma en el tema de la lucha contra las drogas, lo cual no es solo un asunto de política interna, sino también un asunto de política internacional. Y por eso se está hoy hablando de una negociación internacional, sobre todo con Estados Unidos, sobre un enfoque alternativo al problema de las drogas. Fue un elemento clave del discurso de Gustavo Petro [ndr: durante su tema de posesión, el 8 de agosto],

RFI: En su plan de gobierno, Gustavo Petro pretende acabar con la controvertida fuerza antidisturbios ESMAD y acusó a miembros de la cúpula militar de tener nexos con el cartel del Clan del Golfo. ¿Cómo se lleva el nuevo presidente con los militares? ¿Podría afectar los intereses de algunos?

Jacobo Grajales: Sí, yo creo que va a ser un punto muy sensible de este nuevo gobierno. El nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez, es un antiguo magistrado auxiliar de la Corte Suprema que jugó un papel clave en las investigaciones que se dieron a finales de los años 2000 sobre los vínculos entre militares, policías y grupos paramilitares. Y también sobre las muy diversas redes de corrupción y de crímenes de lesa humanidad que han existido al interior del Estado colombiano. Entonces Velásquez es alguien que a la vez conoce muy bien los problemas de violación de derechos humanos, los problemas de corrupción que pueden existir al interior de la fuerza pública. Pero también es alguien que llega con un pasivo y que seguramente tendrá algunas dificultades para comunicarse con parte de las de las Fuerzas Armadas. Es un reto gigantesco.

Habrá un reto en el cambio de las relaciones con el sector militar y la construcción también de una confianza con este sector. Porque si se quiere negociar con los grupos armados y sobre todo con los con los grupos narcotraficantes, pues habrá que manejar al mismo tiempo, digamos, la zanahoria y el garrote y el presidente necesita tener un garrote, es decir recursos coercitivos importantes.

RFI: El otro gran giro que promete Petro concierne la política económica. Hoy el ministro de economia debe anunciar una reforma tributaria para aumentar la recaudación fiscal. Y al mismo tiempo, Petro planea renunciar gradualmente a la extracción petrolera y minera. ¿Qué margen de maniobra tendrá el nuevo presidente de izquierda?

Jacobo Grajales: Un margen muy pequeño, en realidad. Por un lado, la situación económica viene de una coyuntura muy negativa. Obviamente que tiene que ver con el Covid-19 y también con algunos malos manejos que se le ha dado, sobre todo a la cuestión de la inflación durante este este último año. La deuda externa de Colombia equivale casi a 50% del PIB. La inflación está en más de diez de 10%. Y eso se ha traducido en un deterioro no solo del clima de negocios en Colombia, sino también de la situación económica de las colombianas y los colombianos, y sobre todo, de las personas más vulnerables.

¿Qué se puede hacer? Pues justamente esta reforma tributaria es uno de los elementos claves, porque se necesita dinero. Y ese dinero no se puede obtener simplemente una imposición mayor, sino que se tiene que transformar la estructura misma de los impuestos para reflejar este objetivo de mayor equidad. Entonces ese seguramente va a ser el tema que ocupará el gobierno durante buena parte del primer año de este nuevo mandato.

Además de eso, viene el problema de la deuda externa, que va a necesitar también unas negociaciones con socios internacionales.

Y el tercer punto es el del modelo extractivista que va un poco en contravía a estas aspiraciones. Históricamente, muchos de los gobiernos de izquierda en América Latina, sobre toda la primera ola de gobiernos de izquierda en los años 2000 financiaron programas sociales con el dinero de los recursos naturales, del petróleo, de los recursos mineros. El gobierno colombiano ha dicho que justamente se irá saliendo poco a poco de este modelo extractivista. La persona que se escogió como Ministra de Minas y Energía y de Irene Vélez es una activista y académica conocida por sus posiciones muy críticas frente a este modelo extractivista.

*Jacobo Grajales es autor de "Agrarian Capitalism, war and peace in Colombia: beyond dispossession", Editorial Routledge.

