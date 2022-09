Chile busca sacar adelante un nuevo proceso constituyente

Chile

Chile, 5 de septiembre de 2022: "Me comprometo a hacer todo lo que esté a mi alcance para construir un nuevo proceso constitucional", dijo el presidente Gabriel Boric después de que los votantes rechazaran el proyecto de Constitución que él apoyaba. Chile, 5 de septiembre de 2022: "Me comprometo a hacer todo lo que esté a mi alcance para construir un nuevo proceso constitucional", dijo el presidente Gabriel Boric después de que los votantes rechazaran el proyecto de Constitución que él apoyaba.

Tras el fracaso de la propuesta constitucional en el plebiscito del domingo, el presidente chileno Gabriel Boric convocó este 5 de septiembre en el palacio presidencial a los jefes de partido y del Congreso para intentar sacar adelante un nuevo proceso constituyente. Tendrá esta semana la difícil tarea de convencer a todas las facciones políticas.

Anuncios Lee mas

El Palacio de la Moneda se convirtió este lunes en mesa de diálogo. Tras la victoria del rechazo en el referendo de la víspera, los congresistas cobran un nuevo protagonismo, porque con ellos el mandatario Gabriel Boric debe negociar para lograr el acuerdo multipartidista necesario a un nuevo proceso constituyente.

“Hay que continuar con esa búsqueda”

Mantener la actual Constitución no tiene lugar, indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto: “Hay que señalar que también hay un mandato respecto de que el 80% de los chilenos señaló primero que no quería la actual Constitución, y por lo tanto eso valida este nuevo proceso en términos de que hay que continuar con esa búsqueda de un texto que sí nos une, que sí nos convoque mayoritariamente”.

“Y al mismo tiempo señaló la ciudadanía, ese mismo 80%, que quería un órgano electo democrática y participativamente al efecto, y creo que eso es algo que hay que considerar, poner sobre la mesa y respetar”, subrayó asimismo.

“Se sienten defraudados”

Pero la idea de otra convención no es tan consensual en la derecha, como lo afirmó a RFI el senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón: “Yo creo que la gente no quiere una nueva convención, no quieren nada con los convencionales, se sienten absolutamente defraudados. Eso no quiere decir que exista una convención. Esa convención puede ser, por ejemplo, con representantes políticos del Parlamento y con expertos. Aquí faltan muchos expertos de distintos colores políticos”.

Desde el Gobierno se confirmó que habrá un cambio de gabinete este martes 6 de septiembre.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo