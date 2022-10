Quien gane la presidencia enfrentará un desafío mayor: intentar enderezar una economía debilitada

Brasil

Más de 156 millones de brasileños están llamados a las urnas este domingo 2 de octubre para elegir un nuevo presidente. El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y el mandatario saliente, el ultraderechista Jair Bolsonaro se enfrentan en una final entrecruzada de declaraciones violentas, fakenews y amenazas. Aunque Lula aparece como claro favorito, la pregunta que flota en el aire es cómo hará para enderezar una economía alicaída, estancada y con una pobreza en aumento.

Gabriel Giménez Roche, investigador, profesor asociado de economía a la Neoma Business School, respondió a las preguntas de Pauline Gleize de RFI

RFI: ¿Cuál es el balance económico del presidente saliente Jair Bolsonaro?

Gabriel Giménez Roche: Su balance se puede resumir, en una palabra: estancamiento. En efecto, prometió muchas cosas, reformas, privatizaciones, baja de impuestos, y reformas estructurales, con el objetivo de atraer capitales extranjeros y dinamizar la economía. pero en realidad hizo muy poco.

En los casos de las privatizaciones y la baja de impuestos, casi no hizo nada. Administrativamente, hizo más bien reformas cosméticas. Aceleró un poco los procesos, por ejemplo, de cierre o apertura de empresas. Sin embargo, no hizo mucho más. Hubo ajustes también a nivel de los programas sociales. Por ejemplo, lo que antes se llamaba "Bolsa familia", es decir la prestación familiar, ahora la llaman "Auxilio Brasil". Pero sigue teniendo la misma naturaleza del programa de antes, simplemente le cambiaron el nombre. El programa está dotado de un poco más de dinero. Ha habido muchas acusaciones de clientelismo electoral, aunque eso está a discusión.

En todo caso, estructuralmente, no hubo cambio. ¿Este es uno de los grandes problemas en Brasil? Gobierno tras gobierno, poco importa el color político, los gobernadores, no hacen las reformas estructurales necesarias. entonces, frecuentemente, se benefician o siguen la coyuntura internacional, sobre todo ésta última.

RFI: Más de 33 millones de personas padecen de hambre en Brasil, una cifra en aumento de 73% con respecto a 2020, según la Red brasileña sobre la seguridad alimentaria. ¿Debe imputarse eso a la crisis económica mundial o a la gestión de Jair Bolsonaro?

Un poco a los dos. Por una parte, es verdad que la crisis apareció en mitad de su mandato, entonces no sabemos si habría hecho las reformas o no después de 2019. pero vimos como administró la crisis del Covid-19, con muchas fanfarronadas, y eso no ayudó. Lo que hizo fue hacer huir a algunos inversionistas que habrían podido ir a Brasil. Yo creo que es posible cuestionar su gestión de la pandemia. Muchos comercios cerraron, y no hubo mucho apoyo a la economía.

Tampoco debe olvidarse que Brasil es un país exportador de materias primas, sean productos agrícolas o minerales, y la demanda disminuyó mucho durante la Covid-19. Incluso si la demanda se ha recuperado, persiste el problema de las cadenas de valor de la logística que se degradaron relativamente. Entonces, en los hechos, es una combinación de los dos.

RFI ¿Cuáles serán los desafíos económicos para el futuro presidente?

El país no está confrontado a la misma coyuntura que durante los mandatos de Lula, por ejemplo. Entonces había un súper ciclo para las materias primas, con una fuerte demanda para las materias primas que Brasil exportaba, y había una cierta estabilidad geopolítica mundial. Ahora no habrá ese contexto, habrá un mundo con muchos países que sufrirán la inflación y tendrán problemas energéticos. En consecuencia, la demanda mundial estará un poco deprimida, las tasas de interés estarán muy elevadas.

Desde por lo menos 2015 Brasil registra una tasa de desempleo de 14%. Se habla de una inflación que crece por encima del 7 por ciento, incluso más ligado al conflicto en Ucrania; una deuda pública que supera alegremente el 100 por cien del PIB. Entonces, el país tendrá más dificultades para encontrar dinero no caro en el extranjero. No se puede decir que hay aun súper ciclo de materias primas: incluso, aunque la demanda existe, las cadenas logísticas no se han recuperado. Hay también una inquietud, Brasil depende de China en términos de importaciones, sobré todo de bienes industriales, y la China tiene también sus propios problemas a nivel industrial.

Entonces, va a ser muy complicado, aunque hay muchas personas que habla de un regreso de Lula. Olvidan que Lula, en términos de reformas estructurales, tampoco hizo nada en su momento. Digamos que se benefició de un período de bienestar coyuntural. Y ahora esa coyuntura no estará más presente. Entonces, poco importa el presidente, incluso si él es voluntarista en términos de reformas, estará confrontado a una coyuntura mucho más difícil.

