Haití: 'un problema de orden público y de desarrollo más que militar', dice exjefe de la MINUSTAH

Además de una ayuda humanitaria, el gobierno haitiano pidió a la comunidad internacional asistencia militar para luchar contra las pandillas que paralizan la economía del país. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres retomó la propuesta y pidió el despliegue inmediato de una fuerza extranjera en Haití.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió el domingo el despliegue inmediato de una fuerza armada internacional en Haití para frenar la creciente espiral de violencia.

En una misiva dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU Guterres urgió a los Estados miembro a desplegar una "fuerza de acción rápida" en la nación caribeña para aplacar "un deterioro dramático en la seguridad".

La carta surgió un día después de que Haití pidiera "formalmente" asistencia internacional para enfrentar la grave crisis de seguridad generada por bandas criminales, que la policía nacional ha sido incapaz de controlar.

Haití, el país más pobre del continente americano, enfrenta una aguda crisis política, económica, sanitaria y de seguridad que lo ha paralizado y ha causado una ruptura de la ley y el orden.

Las protestas y los saqueos han sacudido aún más la inestabilidad del país desde el 11 de septiembre, cuando el gobierno anunció una subida del precio del combustible.

Desde mediados de ese mes, el mayor depósito de combustible importado del país está controlado por poderosas bandas armadas.

En su carta, Guterres subrayó la necesidad de restaurar la seguridad para garantizar el acceso a suministros y servicios, salvaguardar la infraestructura vial y las terminales petroleras y hacer frente a una violencia desenfrenada de bandas delictivas.

"Abordar estos objetivos es imperativo para que el país detenga su espiral de inestabilidad", dijo.

Pidió el establecimiento de una fuerza conformada por personal de fuerzas armadas especiales de los Estados miembro de la ONU.

Además, Guterres reiteró su llamado en una declaración pública el domingo, en la que indicó que "sigue gravemente preocupado por la situación en Haití", donde las ya terribles condiciones humanitarias están en riesgo de exacerbarse por un brote de cólera.

La solicitud del gobierno haitiano de una nueva cooperación militar extranjera ha levantado críticas entre algunos sectores de la vida política de la isla.

El ex diputado Guy Jacob Latortue estima que la crisis en materia de seguridad en el país caribeño no justifica una nueva intervención militar. “Los estadounidenses entraron en el país en 1915. De 1915 a 1934, no nos dejaron nada. En 1994, a petición del presidente [Jean-Bertrand] Aristide, todavía teníamos personal militar en Haití: soldados estadounidenses, franceses y canadienses. Pasaron mucho tiempo en Haití. Abandonaron el país sin haber dejado nada. Tuvimos la experiencia en 2004 bajo la presidencia de Boniface Alexandre, cuando los militares llegaron a Haití, y desde que se han ido, el problema de la inseguridad sigue existiendo. Debemos intentar resolver el problema de raíz, no maquillándolo”, declaró el diputado.

Algunas voces sospechan que el llamado del gobierno de Ariel Henry responde a una manera de consolidar su propio poder.

Fuerza policial y Plan Marshall

Mariano Fernández, jefe de la Misión de la MINUSTAH de 2011-2013 estima, por su parte, que una presencia extranjera sí podría ayudar a pacificar el país, pero según ciertas condiciones.

“Yo le puedo contar que, de ese periodo [2011-2013], no hubo crímenes políticos, secuestros individuales un par. Y con un gobierno que era complejo como el del Sr. Martelly, se logró instalar el tribunal electoral, un funcionamiento más regular de la Corte Suprema, y con el parlamento había una cierta disponibilidad para ir cumpliendo los plazos”, comenta Fernández a RFI.

En 2017, los Cascos Azules de la Misión de Naciones Unidas en Haití, Minustah, salieron del país caribeño dejando un legado de más de 30 mil muertes por cólera, cuya bacteria se atribuye a la ellgada de estos soldados en 2004, y denuncias de más de 2 mil víctimas de abusos sexuales, entre otras violencias.

El diplomático chileno recuerda: “Yo tomé la MINUSTAH después del episodio del cólera. Y claro, los soldados han cometido errores, es así, y tienen que pagarlo.Pero esos errores no son comparables con el deterioro que tiene la situación hoy en día tras la salida de la Minustah”.

“Lo que propuso entonce al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que vale para el Haití de hoy, es que esa presencia militar importante debería ser sustituida por una presencia policial. Una cooperación internacional con cooperación de policía nacional porque se trata de un problema es de orden público" estima Fernández.

Pero, ante todo, lo que el diplomático recomienda es que la ONU implemente “un plan de desarrollo importante”. “Alguna gente ha hablado de un plan Marshall para Haití. Por qué. Porque el gran problema es que la gente no tiene en qué trabajar. Entonces se facilita el delito y la formación de mafias y pandillas”.

El ex jefe de la Minustah está convencido de que, si ese plan de desarrollo tiene como prioridad generar trabajo para los haitianos, la situación de las famlias va a mejorar y, en consecuencia, el conflicto social se va a apaciguar.

"Yo creo que Naciones Unidas no ha entendido que hay que invertir dinero, que en el caso de Haití tampoco es mucho, y así va a tener un despliegue de cosas para hacer durante muchos años, como viviendas sociales, escuelas y otras infraestructuras. Eso va a generar empleo que en Haití es un tema fundamental".

Riesgo de un brote de cólera

La ONU advirtió el jueves de una posible explosión de casos de cólera en el país después de que Haití anunciara la semana pasada sus primeros casos de esta enfermedad en tres años y que ya ha causado al menos siete muertos.

Hasta el viernes, la ONU dijo que en el país había doce casos de cólera confirmados y 152 sospechosos, aunque Ulrika Richardson, coordinadora residente y humanitaria de las Naciones Unidas para Haití, dijo que las cifras reales podrían ser mucho mayores.

Con AFP.

