Trump será citado a declarar por su rol en el ataque al Capitolio

Con un voto unánime, el comité de la Cámara que investiga la insurrección y ataque al capitolio el 6 de enero de 2021, decidió cursar una citación judicial contra el expresidente Donald Trump. El multimillonario fustiga contra el comité asegurando que la investigación es un "fiasco".

Con nuestra corresponsal en Estados Unidos, Silvina Sterin Pensel

La votación con los nueve miembros a favor se dio durante una audiencia pública donde se presentó nuevo material de video en el que puede verse a los líderes demócratas, Nancy Pelosi y Chuck Schumer haciendo llamados aquel día fatídico de enero pidiendo ayuda a la Guardia Nacional.

Con esta acción, quizás la última que el comité realice antes de las elecciones de medio término el mes que viene, el Comité integrado por representantes de ambos partidos espera que el presidente Trump presente documentos y testifique sobre cuál fue exactamente su rol en el ataque al Congreso.

Si bien la mayoría de los llamados a testificar cumple con las órdenes del panel, esta citación seguramente enfrentará resistencia por parte de Trump quien repite frecuentemente que es víctima de una caza de brujas y que el panel tiene una agenda política cuyo objetivo es derribarlo y echar por tierra sus aspiraciones electorales.

La incógnita es saber si Trump acudirá o no. De momento reaccionó por su red social Truth Social. "¿Por qué no me pidieron declarar hace unos meses? ¿Por qué han esperado hasta el final, hasta los últimos momentos de la última reunión? Porque la comisión es un FIASCO total y no ha servido más que parar dividir al país", escribió el multimillonario republicano.

Durante la audiencia que culminó con la votación, la vicepresidenta del Comité, la republicana Liz Cheney, se refirió a Trump como "el responsable central de los episodios del 6 de enero" y agregó que lograr que testifique es la tarea principal del Comité de investigación.

"Es la persona clave de la historia de lo que ocurrió el 6 de enero. La queremos escuchar. Tiene que rendir cuentas", dijo el jefe del panel, Bennie Thompson.

Los republicanos han prometido cerrar el panel dirigido por los demócratas si recuperan la mayoría de la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre.

