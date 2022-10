López Obrador defiende una mayor implicación del ejército en la vida pública del país

México

La decisión del gobierno de México de encargar tareas de seguridad pública a los militares causa revuelo en un país donde las fuerzas armas han sido acusadas con frecuencia de violar los derechos humanos. Una jueza suspendió el paso de la Guardia Nacional – un cuerpo civil – bajo el control del ejército, como lo deseaba el gobierno de López Obrador.

El debate sobre el papel del ejército en la vida pública no cesa en México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sufrió un revés judicial el lunes luego de que una jueza ordenó que la Guardia Nacional, un cuerpo civil creado en 2019, continuara bajo el mando de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y no pasara a manos de la Secretaría de Defensa (SEDENA) como había decretado el gobierno. Esa decisión de la mayoría oficialista buscaba dejar la fuerza policial -de 115.000 hombres- bajo el control operativo y administrativo del Ejército.

"La Constitución prescribe no solo el fin, sino también el medio constitucionalmente legítimo para llevar a cabo las tareas de seguridad pública: órganos de carácter civil, no militar", indica la sentencia.

López Obrador justificó su decisión sobre la Guardia aduciendo que las Fuerzas Armadas son menos permeables a la corrupción y gozan de popularidad, pero sus críticos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aseguran que profundiza la militarización y significa un retroceso en materia de garantías fundamentales.

Cuando fue creada la Guardia Nacional en 2019 “se sostuvo que iba a estar incorporada bajo un mando civil, que iba a tener un carácter civil, como si fuera una policía federal”, recuerda el abogado Joan Ochoa, vocero de Uniendo Caminos México, la ONG que impugnó la reforma de la Guardia Nacional.

“Sin embargo, desde que se creó esta institución, el mando ha estado bajo un general, en retiro, sí, pero finalmente bajo un mando militar. Si bien esto no es ilegal, y aunque la Guardia Nacional está conformada por la extinta Policía Federal, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, su carácter debe ser 100% civil”, insiste Joan Ochoa.

El abogado aclara que su organización no está en contra de la existencia de operativos de policías con el auxilio de las fuerzas armadas o la Guardia Nacional, “pero no en la parte administrativa. Ahí si tiene que seguir siendo civil, para que, en su momento, en un ejercicio de rendimiento de cuentas, podamos tener acceso a la fiscalización de los recursos”. En resumidas cuentas, “hemos luchado para que las leyes no permitan que los militares absorban la seguridad del país”.

El pasado 12 de octubre, el Congreso mexicano también aprobó una reforma que prolonga la participación del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028.

Joan Ochoa reconoce que “hoy no hay ningún ciudadano en la República mexicana que considere que sus policías municipales y estatales tienen la capacidad para hacerle frente al crimen organizado. Es más que obvio”.

Pero si bien estima que “se requiere forzosamente que tanto la Guardia Nacional como la SEDENA actúen en conjunto con estas policías para hacerle frente contra el crimen organizado, como ciudadanos nos sentimos más respaldados por los militares”. El abogado insiste en que “esta institución (la Guardia Nacional) siga siendo civil como así lo solicitó el Presidente (López Obrador) cuando se formó esta administración”.

Ochoa argumenta que “militarizar la policía puede generar impunidad”.

Además de confirmar al ejército como una institución clave en las tareas de mantenimiento del orden, López Obrador concedió a la Secretaría mexicana de Defensa un papel clave en la construcción de obras públicas: desde hospitales, jardines de niños, escuelas, hasta mega obras como el aeropuerto de Santa Lucía y un tramo del controvertido Tren Maya.

“En esta etapa el Ejército y las Fuerzas Armadas se están consolidando, pero no por el autoritarismo", replicó el 25 de octubre López Obrador.

"Se están consolidando por su mayor vinculación al pueblo, a su origen, porque el Ejército mexicano es parte del México profundo y ¿por qué se están vinculando más? Porque de las cinco misiones del Ejército hay una que prácticamente no se realizaba, que era la de contribuir al desarrollo del país y esa es la misión que como nunca se está llevando a la práctica”, afirmó en su conferencia de prensa matutina.

